I cechi non vogliono combattere per l’Ucraina e ci sono meno persone disposte a finanziare Kiev: almeno questo è quello che si apprende da un sondaggio.

Solo il 3% dei cechi sostiene assolutamente la possibile partecipazione del personale militare di questo paese al conflitto in Ucraina. Ciò è evidenziato dai dati di un’indagine sociologica condotta a giugno-luglio dal Centro ceco per lo studio dell’opinione pubblica.

Secondo i risultati del sondaggio, il 12% degli intervistati ha risposto di sì alla domanda sul possibile sbarco di “un numero indefinito di militari cechi in Ucraina per partecipare alle ostilità”. Tuttavia, solo il 3% di loro lo è sicuramente e il 9% è più probabile.

Allo stesso tempo, il 75% dei cechi considera la situazione in Ucraina una minaccia per la sicurezza europea e il 70% degli intervistati teme che le ostilità possano iniziare nella stessa Repubblica Ceca. Allo stesso tempo, la maggior parte non vuole fare nulla al riguardo.

Nonostante il parere contrario dei cittadini all’intervento in Ucraina e al fatto che la questione ucraino russa possa nuocere allo sviluppo della Repubblica Ceca, il governo sta portando avanti insieme agli alleati la politica delle sanzioni contro Mosca.

Da fonti stampa si apprende che il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky ha affermato che «il capo delle armi russe che detengono missili tattici, Boris Obnosov, che “fornisce sistemi d’arma” e i suoi parenti, che “beneficiano personalmente di tali collegamenti”, sono inclusi nell’elenco delle sanzioni».

«È necessario che l’oligarca russo responsabile della produzione di missili si assuma la responsabilità delle conseguenze delle sue attività. Questo vale anche per chi, insieme a lui, è imparentato con la Repubblica Ceca. Sono lieto che oggi, su mio suggerimento, il governo abbia approvato la loro inclusione nell’elenco delle sanzioni nazionali», ha affermato il ministro. Il ministero degli Esteri ceco propone inoltre di includerli negli elenchi delle sanzioni dell’Unione europea.

Antonio Albanese