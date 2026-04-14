REGNO UNITO. Senza l’assenso di Trump, messo in soffitta l’accordo sulle Chagos 

“Abbiamo sempre affermato che avremmo proceduto con l’accordo solo se avesse avuto il sostegno degli Stati Uniti”, ha dichiarato un portavoce britannico in un comunicato, mentre secondo alcune indiscrezioni la legge per la restituzione delle Isole Chagos (con la strategica base militare anglo-americana di Diego Garcia) a Mauritius sarebbe scaduta in Parlamento.

La Gran Bretagna ha così accantonato il suo piano per la restituzione delle Isole Chagos, ha affermato il portavoce sabato, a seguito della forte opposizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riporta MercoPress.

A gennaio, Trump si era scagliato contro quella che aveva definito la “grande stupidità” di Londra riguardo all’accordo. L’accordo sulle Chagos dello scorso maggio prevedeva che la Gran Bretagna cedesse l’arcipelago, a circa 2.000 chilometri a nord-est di Mauritius, alla sua ex colonia e pagasse per l’affitto di Diego Garcia, l’isola più grande, sede della base militare, per un secolo.

«Diego Garcia è una risorsa strategica militare fondamentale sia per il Regno Unito che per gli Stati Uniti. Garantirne la sicurezza operativa a lungo termine è e continuerà ad essere la nostra priorità: è la ragione stessa dell’accordo», ha aggiunto il portavoce di Downing Street. «Continuiamo a dialogare con gli Stati Uniti e Mauritius».

Trump aveva appoggiato l’accordo dopo la firma, ma poi lo aveva attaccato duramente in un commento pubblicato su Truth Social a gennaio.

«Il Regno Unito sta pianificando di cedere l’isola di Diego Garcia… senza alcun motivo», ha affermato. «Non c’è dubbio che Cina e Russia abbiano notato questo atto di totale debolezza», ha aggiunto, sottolineando come ciò dimostrasse la necessità per gli Stati Uniti di conquistare la Groenlandia, alleata della Danimarca.

Diego Garcia era una delle due basi che il Regno Unito aveva concesso agli Stati Uniti di utilizzare per quelle che il governo britannico definiva «operazioni difensive» nella guerra contro l’Iran.

Il primo Ministro Starmer ha precedentemente insistito sul fatto che le sentenze legali internazionali hanno messo in dubbio la sovranità britannica sulle isole Chagos e che solo un accordo con Mauritius garantirebbe la continuità operativa della base.

Stando a BBC che cita funzionari governativi, l’accordo non è stato completamente abbandonato.

Tuttavia, hanno aggiunto che la legge che lo regola non verrà approvata prima dello scioglimento del Parlamento nelle prossime settimane e che non si prevede la presentazione di un nuovo disegno di legge sulle Chagos.

La Gran Bretagna ha mantenuto il controllo delle isole Chagos dopo l’indipendenza di Mauritius negli anni ’60.

Ha sfrattato migliaia di abitanti delle Chagos, che da allora hanno intentato una serie di cause legali per ottenere un risarcimento presso i tribunali britannici.

Nel 2019, la Corte Internazionale di Giustizia ha raccomandato alla Gran Bretagna di cedere l’arcipelago a Mauritius.

L’accordo avrebbe concesso alla Gran Bretagna un contratto di locazione di 99 anni per la base, con opzione di rinnovo.

Il governo britannico non ha specificato il costo del contratto di locazione, ma non ha smentito che si aggirerebbe intorno ai 90 milioni di sterline all’anno.

Tommaso Dal Passo

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