REGNO UNITO. Nessuna pausa nella ratifica dell’accordo sulle Chagos 

Il Parlamento del Regno Unito sta ratificando il trasferimento del controllo delle Isole Chagos a Mauritius, ma si è verificata una certa confusione in seguito alle dichiarazioni di diversi funzionari governativi.

“I legislatori britannici non hanno interrotto il processo di ratifica per il trasferimento della sovranità delle Isole Chagos a Mauritius”, ha dichiarato la BBC citando una fonte governativa. Il rapporto arriva poco dopo che il Ministro degli Esteri britannico ha comunicato ai legislatori che il Parlamento britannico ha sospeso l’accordo per discuterne con le controparti statunitensi.

“Stiamo esaminando il trattato in Parlamento. Lo riporteremo in Parlamento al momento opportuno. Stiamo sospendendo per discutere con le nostre controparti americane”, ha dichiarato ai legislatori il Ministro degli Esteri Hamish Falconer, riporta MercoPress.

La BBC ha affermato che la fonte governativa abbia detto che “non c’è stata alcuna sospensione, non abbiamo mai fissato una scadenza e le tempistiche saranno annunciate secondo le consuete modalità”.

Il Regno Unito e Mauritius hanno firmato un accordo lo scorso anno per definire il futuro del conteso arcipelago delle Isole Chagos, dopo aver superato numerosi ostacoli legali. Ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente esortato il Regno Unito ad annullare l’accordo. Su Truth Social, Trump ha implorato Keir Starmer di annullare l’accordo, scrivendo: “NON TRADITE DIEGO GARCIA!”. Trump si riferiva all’isola più grande, Diego Garcia, dell’arcipelago che compone le Chagos. Diego Garcia ospita un’importante base militare americana.

Il post di Trump è arrivato dopo che il governo degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di “sostenere la decisione del Regno Unito di procedere con l’accordo con Mauritius riguardante l’arcipelago delle Chagos”.

L’accordo firmato lo scorso anno prevede che il Regno Unito trasferirà la sovranità delle Isole Chagos a Mauritius. Tuttavia, il Regno Unito manterrà il controllo di Diego Garcia, motivo per cui necessitava dell’approvazione di Trump.

Le Isole Chagos sono un arcipelago, o una catena di isole, situato in posizione strategica nell’Oceano Indiano. Le isole si trovano a metà strada tra l’Africa e l’Indonesia. L’arcipelago è sotto il controllo britannico dal 1814, quando fu ceduto dalla Francia.

Gli inglesi rivendicarono le Isole Chagos sottraendole a Mauritius, ex colonia britannica, nel 1965, tre anni prima che Mauritius ottenesse l’indipendenza.

Mauritius, una nazione insulare dell’Africa orientale, ha rivendicato la sovranità sulle isole sin dall’indipendenza dal dominio britannico.

Negli anni ’60 e ’70, la Gran Bretagna sfrattò fino a 2.000 persone dalle isole per consentire all’esercito statunitense di costruire la base di Diego Garcia. Questa decisione ha suscitato forti critiche negli ultimi anni.

Ma le Isole Chagos, insieme ad altre isole dell’Oceano Indiano, hanno acquisito un’importanza strategica perché sono diventate un punto di riferimento per potenze globali come India, Stati Uniti e Cina, che vogliono proiettare la propria potenza militare nella regione.

Gli Stati Uniti hanno descritto la base, che ospita circa 2.500 persone, per lo più americane, come “una piattaforma praticamente indispensabile” per le operazioni di sicurezza in Asia meridionale e Africa orientale.

Il Procuratore Generale di Mauritius, Gavin Glover, ha dichiarato di non essere sorpreso dai commenti del ministro. “Non c’è stata alcuna discussione sul processo legislativo nelle ultime tre settimane”, ha affermato Glover. “Prendo atto che si parla di una pausa dal processo legislativo e non di un passo indietro. Sono in stretto contatto con il Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo”.

Quando il governo britannico ha accettato di cedere il controllo delle isole a Mauritius, ha sostenuto che il futuro della base militare era stato minacciato da recenti decisioni di tribunali internazionali. In base all’accordo, il Regno Unito si è impegnato a pagare 101 milioni di sterline all’anno per 99 anni per mantenere il controllo della base militare anglo-americana.

Tuttavia, molti abitanti di Mauritius considerano l’accordo un tradimento e vorrebbero che il Regno Unito mantenesse la sovranità sulle isole, in modo che un giorno possano tornare in patria.

Anche i Conservatori e il Reform UK sono fermamente contrari all’accordo. I parlamentari di questi partiti si sono recati a Washington per fare pressione sui politici americani, in una campagna volta a creare opposizione all’accordo negli Stati Uniti.

Intervenendo mercoledì alla Camera dei Comuni, il parlamentare del Reform UK, Nigel Farage, ha affermato che “non c’è alcuna base, storicamente, culturalmente, in alcun modo, per cui Mauritius possa rivendicare diritti su quelle isole”. Ha affermato che la regione potrebbe “finire con una guerra territoriale tra India e Cina nella regione”. Farage ha affermato che le Maldive avrebbero presentato una contro-richiesta alla Corte Internazionale di Giustizia sulle Isole Chagos “tra pochi giorni”. “Se qualcuno ha diritto alla sovranità su quelle isole, sono le Maldive e non Mauritius”, ha detto Farage. “E vi esorto a sospendere tutto questo”.

Il ministro degli Esteri ombra Wendy Morton ha affermato che l’accordo sulle Chagos renderebbe la Gran Bretagna “più debole, più povera e meno sicura”. “Non si tratta di una necessità legale”, ha affermato Morton. “È una scelta politica fatta da un primo Ministro in difficoltà e a pagarne il prezzo sono i contribuenti britannici”.

Luigi Medici

