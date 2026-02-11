REGNO UNITO. Trump fa marcia indietro sull’accordo per le Chagos e loda Starmer

Nonostante l’effetto domino nel suo governo per le rivelazioni tratte dai documenti del caso Epstein, c’è sollievo nel panorama politico del Regno Unito dopo che Donald Trump ha fatto, giorni fa, un passo indietro e ha smesso di attaccare l’accordo del governo laburista sulle isole Chagos con Mauritius nell’Oceano Indiano, inclusa la parte riguardante la base congiunta USA/Regno Unito di Diego Garcia, quando solo un paio di settimane fa il presidente degli Stati Uniti aveva definito l’intera questione una “Grande Stupidità“.

Trump ha scritto sul suo account Truth Social di aver capito che si tratta del miglior accordo che la Gran Bretagna sia riuscita a ottenere dopo aver avuto “colloqui molto produttivi” con il Primo Ministro Keir Starmer, sebbene abbia avvertito che non avrebbe esitato a intervenire se avesse ritenuto che gli interessi statunitensi fossero a rischio, riporta MercoPress.

“Se l’accordo di affitto, in futuro, dovesse mai fallire, o qualcuno minacciasse o mettesse in pericolo le operazioni e le forze statunitensi presso la nostra base, mi riservo il diritto di garantire e rafforzare militarmente la presenza americana a Diego Garcia”, ha aggiunto il presidente.

Ciò, tuttavia, non ha impedito al leader riformista del Regno Unito, Nigel Farage, e al conservatore Kemi Badenoch di opporsi apertamente all’accordo sulle Chagos, per il quale hanno anche fatto pressioni sulla Casa Bianca affinché condannasse l’accordo, avvertendo che Mauritius si stava avvicinando alla Cina.

Si prevede che l’accordo con Mauritius costerà al Regno Unito circa 120 milioni di sterline all’anno per tutta la durata dell’accordo. Funzionari del governo britannico, parlando in condizione di anonimato per evitare di deteriorare ulteriormente le relazioni diplomatiche, hanno attribuito le critiche di Trump di gennaio all’accordo sulle Chagos alla difesa pubblica della Groenlandia da parte di Starmer dalle minacce statunitensi di impadronirsi del territorio danese.

Presumibilmente, il Primo Ministro Starmer ha appianato l’accordo con Trump in un paio di telefonate. Il resoconto di Downing Street della chiamata afferma che i leader avevano “concordato sull’importanza dell’accordo per garantire la base congiunta Regno Unito-Stati Uniti a Diego Garcia, che rimane vitale per gli interessi di sicurezza condivisi”.

I leader hanno inoltre concordato che entrambe le parti “continueranno a collaborare strettamente all’attuazione dell’accordo”, si legge nella dichiarazione.

Lucia Giannini

