POLONIA. Elezioni: l’Autocrazia del PiS ha il fiato corto

Secondo l’opposizione, il PiS, ha costruito una nuova versione di uno stato monopartitico, quasi 35 anni dopo la caduta del precedente. Per PiS e i suoi sostenitori, questa visione è quasi folle.

Nella campagna al vetriolo in vista delle elezioni del 15 ottobre, il PiS prospera grazie alla polarizzazione che ha creato nella vita pubblica polacca. Gli attacchi sono mirati principalmente contro il principale rivale dell’opposizione, la Coalizione Civica centrista e il suo leader Donald Tusk, ex primo Ministro e presidente del Consiglio europeo, riporta BneIntelliNews.

Nelle innumerevoli manifestazioni che i massimi esponenti del PiS tengono quotidianamente in tutto il paese, gli elettori ricevono un messaggio monolitico: noi siamo i garanti della vostra prosperità e sicurezza e se “loro” – intende Tusk – riconquistano il potere, tutto ciò che abbiamo fatto verrà annullato. perché “loro” sono élite più vicine a Berlino e Bruxelles che, per esempio, a Bialystok e Bilgoraj.

Le linee principali della campagna PiS sono ormai emerse chiaramente. In primo luogo, sta dipingendo Tusk come un agente della Germania e dell’UE e un traditore. Una recente trovata elettorale ha mostrato frammenti di quella che si diceva fosse la strategia militare di Tusk in caso di guerra con la Russia, che sembrava pianificare di cedere metà del territorio del paese e ripiegare sulla Vistola per la difesa.

“La linea di tradimento di Tusk” ha presto riempito video, post sui social media e discorsi di manifestazione. Gli esperti che cercavano di spiegare che i frammenti trapelati erano ritagliati da uno scenario negativo per il quale qualsiasi piano militare doveva essere coperto dal rumore di una campagna ultrapartitica.

Un’altra linea di attacco è la migrazione. Il PiS sostiene che il ritorno al potere dell’opposizione farà della Polonia un’altra Lampedusa e che le città polacche si troveranno ad affrontare scene di disordini “come in Francia”. Il governo Tusk firmerà tempestivamente il patto migratorio dell’UE, ipotizzando il ricollocamento dei migranti da paesi sotto pressione come l’Italia, afferma PiS. Ciò risuona bene nella società ampiamente omogenea che la Polonia è ancora.

Il PiS contrappone inoltre le sue politiche di welfare a quelle dei suoi predecessori liberali, avvertendo allo stesso tempo che una vittoria dei liberali vedrà il ritorno di salari bassi e un aumento dell’età pensionabile.

La campagna del partito al governo è un’estensione di quelle precedenti che giustappone il mix di politica identitaria di destra del PiS e rete di sicurezza sociale con i presunti piani dei liberali di lasciare milioni indietro ancora una volta.

Il PiS sta sfruttando i timori ben consolidati delle parti meno ricche e meno istruite della società polacca che vivono al di fuori delle grandi città, che di fatto sono rimaste indietro rispetto al resto del paese sotto il governo di Tusk.

Il PiS non è sempre stato così radicale. Fondato nel 2001, la piattaforma del partito inizialmente combatteva il crimine e la corruzione, rafforzando la popolarità dell’allora ministro della Giustizia Lech Kaczynski, che in seguito sarebbe diventato presidente.

La morte di Kaczynski in un incidente aereo a Smolensk, in Russia, nel 2010, ha trasformato il PiS. Lo shock dell’incidente ha spinto il fratello gemello di Lech, Jaroslaw, ad abbracciare il populismo radicale.

Il cambiamento è iniziato con l’accusa all’allora primo ministro Tusk di aver cospirato con il presidente russo Vladimir Putin per uccidere il presidente, nonostante prove concrete che la scarsa formazione e le pressioni degli alti funzionari a bordo abbiano spinto l’equipaggio dell’aereo presidenziale ad atterrare in condizioni di scarsa visibilità a Smolensk. L’idea si diffuse a macchia d’olio tra gli elettori del PiS, alimentato da innumerevoli articoli sui media favorevoli al PiS.

Durante il secondo mandato di Tusk come primo Ministro, il PiS è diventato la voce degli emarginati nella tanto decantata trasformazione della Polonia dal comunismo.

Il partito ha soggiogato gran parte della magistratura del paese con il Tribunale costituzionale come trofeo più importante, ha fatto propri i media pubblici e si è messo su un sentiero di guerra con l’UE sotto la bandiera della difesa della sovranità nazionale contro gli eurocrati e i loro tentativi di trasformare l’UE in una confederazione governata dalla Germania.

Nel calore della campagna elettorale, il PiS non solo ha accettato di definire traditori i suoi rivali, ma ha anche sacrificato i buoni rapporti che aveva costruito con l’Ucraina in seguito all’aggressione russa.

Il PiS ha istituito un embargo unilaterale sulle importazioni di grano ucraino e ha invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a “non osare attaccare la Polonia”, quando Zelenskyj ha affermato che l’embargo era mal concepito e alla fine ha fatto il gioco del Cremlino, seminando discordia tra gli alleati.

Gli otto anni di governo del PiS sono stati accompagnati da un costante abbassamento degli standard di governance democratica. Altri quattro anni di PiS al timone spingeranno la Polonia tra le semi-autocrazie, rafforzando anche le tendenze illiberali in altre parti dell’Ue.

Ma la corsa verso un terzo mandato consecutivo senza precedenti è lungi dall’essere finita. Nonostante tutte le sue forze, il PiS non è riuscito a risolvere i problemi che affliggono da tempo i polacchi, come la mancanza di un rapido accesso a un’assistenza sanitaria di qualità, il deterioramento delle reti di trasporto pubblico e le scuole gravemente sottofinanziate.

Anche l’opposizione sembra essersi fatta più intelligente. “Non ci sono soldi” è scomparso dalle istruzioni dei media e ha imparato a colpire il PiS dove fa più male. Un recente scandalo di corruzione nel ministero degli Esteri, che ha rilasciato visti polacchi in cambio di contanti alle stesse persone che il governo solitamente critica come migranti pericolosi, ne è un esempio. Un’altra è l’incapacità del PiS di sbloccare decine di miliardi di euro dal fondo europeo per la ripresa dalla pandemia.

Gli ultimi sondaggi danno al PiS un vantaggio rispetto alla Coalizione Civica, ma non necessariamente rispetto al partito di Tusk e ad altri due gruppi di opposizione, Sinistra e Terza Via, messi insieme.

In definitiva, la vittoria del PiS per altri quattro anni al potere dipenderà da piccoli cambiamenti tra gli elettori dei partiti che i sondaggi non mostreranno finché non saranno evidenti la notte delle elezioni.

Anna Lotti