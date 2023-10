FILIPPINE. La crisi del riso a prezzo bloccato incombe

All’inizio di settembre, l’amministrazione del presidente Ferdinand Marcos Jr. ha introdotto una nuova complicazione nella coltivazione di riso: un tetto ufficiale dei prezzi. La misura impone un prezzo massimo di 41 pesos, cioè 0,72 dollari, al chilogrammo per il riso macinato normale e 45 pesos per il riso ben macinato.

Marcos, che ricopre anche il ruolo di ministro dell’Agricoltura, ha spiegato che il tetto aveva lo scopo di allentare la pressione sulle famiglie in un momento in cui i prezzi dei prodotti alimentari essenziali sono aumentati drammaticamente, con l’inflazione del riso salita all’8,7% in agosto. Gli economisti, tuttavia, hanno subito deriso la misura in quanto suscettibile di creare distorsioni dei prezzi e contrastare l’obiettivo dichiarato di reprimere l’inflazione, riporta Nikkei.

Anche gli elettori potrebbero non esserne troppo impressionati. L’ultimo sondaggio condotto il 2 ottobre da Pulse Asia Research mostra che l’indice di gradimento di Marcos è crollato di 15 punti percentuali arrivando al 65%. L’indagine è stata condotta una settimana dopo che il governo aveva imposto il tetto massimo del prezzo del riso e i dati hanno mostrato che l’inflazione complessiva era in accelerazione al 5,3% in agosto.

Per gli agricoltori il margine di errore è minimo. Circa un quarto della forza lavoro filippina è impiegata nell’agricoltura e nel 2021 quasi un terzo degli agricoltori ha ottenuto redditi sufficientemente bassi da rientrare nello standard ufficiale di povertà fissato dal governo. Alcuni sono costretti a contrarre prestiti per mantenere a galla le proprie attività.

Il tetto filippino evidenzia le sfide che molti governi devono affrontare nel bilanciare l’offerta e la domanda di un alimento base che finisce su quasi tutte le tavole asiatiche – un livello di importanza che lo rende un prodotto regolamentato in gran parte dell’Asia.

In tutta la regione, i raccolti e i prezzi sono stati volatili, suscitando una serie di risposte. L’India, il principale esportatore di riso al mondo, ad agosto ha vietato le esportazioni di riso bianco non basmati, creando un’ondata di shock nel mercato.

Secondo The Irrawady, il governo militare del Myanmar ha recentemente fatto una mossa simile a Manila, fissando un tetto ai prezzi che gli agricoltori possono addebitare ai commercianti di riso.

Il governo tailandese invita i suoi agricoltori a piantare meno cereali per ridurre il consumo di acqua, una mossa che potrebbe spingere i prezzi ancora più in alto. Le carenze stanno causando il caos anche in Malesia, dove anche il riso bianco locale è soggetto a un limite di prezzo.

Il Vietnam, da cui si stima provenga il 90% del riso importato dalle Filippine nel 2022, si sta affrettando a rafforzare l’offerta interna per soddisfare la domanda. Detto questo, ci si aspetta che le due nazioni del sud-est asiatico firmino un patto quinquennale sul riso per proteggere la sicurezza alimentare in ciascun paese.

La pressione potrebbe aumentare negli anni a venire: la Banca asiatica di sviluppo prevede che la domanda globale di riso aumenterà del 30% entro il 2050.

Nelle Filippine gli operatori del settore cercano un equilibrio.

Prima che il riso arrivi sul mercato, i commercianti acquistano i chicchi non decorticati dagli agricoltori. L’amministrazione Marcos ha implementato limiti di prezzo per gli acquisti di riso non decorticato, che vanno da 19 pesos a 23 pesos per la varietà secca e da 16 pesos a 19 pesos per quello umido, settimane dopo aver fissato un tetto ai prezzi del riso.

I dati forniti dal Dipartimento dell’Agricoltura delle Filippine mostrano che un chilogrammo di riso, sia ben macinato che macinato regolarmente, veniva venduto leggermente al di sopra del prezzo massimo nei mercati di Metro Manila. I media locali hanno riferito all’inizio di settembre che alcuni rivenditori di riso avrebbero sfidato il tetto per recuperare eventuali perdite.

Ma gli esperti rimangono diffidenti sul fatto che i massimali tariffari abbiano un senso economico. Leonardo Lanzona, economista dell’Università Ateneo De Manila, ha messo in guardia contro i controlli sui prezzi imposti dal governo e ha affermato che il mercato dovrebbe dettare i livelli.

Durante il fine settimana, il governo filippino ha annunciato che avrebbe distribuito 12,7 miliardi di pesos in aiuti finanziari a circa 2,3 milioni di coltivatori di riso, per aiutarli ad affrontare gli effetti del clima di El Nino e l’aumento dei costi di produzione. Ogni coltivatore di riso che coltiverà meno di 2 ettari di terra riceverà 5.000 pesos. Secondo la dichiarazione del governo, i sussidi saranno finanziati dalla riscossione delle tariffe in eccesso derivanti dalle importazioni di riso nel 2022.

Il governo ha anche affermato che 78.000 agricoltori coperti dal suo attuale programma di sussidi in denaro riceveranno 700 milioni di pesos, anch’essi provenienti dalle tariffe sul riso.

Il presidente Marcos ha suggerito che il tetto dei prezzi “verrà alzato presto”, alludendo all’inizio della stagione del raccolto, che in genere va da settembre a dicembre. Dopo aver imposto il prezzo massimo all’inizio di settembre, Marcos ha dichiarato di essere contrario al taglio delle tariffe sulle importazioni di riso come un modo per aumentare l’offerta e abbassare i prezzi. Anche gli agricoltori e i gruppi industriali si sono opposti alla riduzione delle tariffe sulla base del fatto che potrebbe portare a un’ondata di riso a basso costo sui mercati.

«Abbiamo deciso con i responsabili dell’agricoltura e dell’economia che… non era il momento giusto per abbassare le tariffe perché la proiezione [attuale] dei prezzi mondiali del riso è che scenderanno», ha detto Marcos. «Quindi, questo non è il momento giusto per abbassare le tariffe.»

Lucia Giannini