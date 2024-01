PETROLIO. Nigeria, addio. Shell vende tutto

Shell sta per chiudere quasi un secolo di attività nel settore del petrolio e del gas onshore nigeriano dopo aver accettato di vendere la sua controllata a un consorzio di cinque società locali per un massimo di 2,4 miliardi di dollari.

Il colosso energetico britannico è stato il pioniere del business del petrolio e del gas in Nigeria a partire dagli anni ’30 del Novecento. Per anni ha lottato contro centinaia di fuoriuscite di petrolio sulla terraferma a seguito di furti, sabotaggi e problemi operativi che hanno portato a costose riparazioni e cause legali. Dal 2021 Shell ha cercato di vendere le sue attività nigeriane nel settore del petrolio e del gas, ma rimarrà attiva nel settore offshore più redditizio e meno problematico della Nigeria.

L’uscita di Shell fa parte di un più ampio ritiro delle compagnie energetiche occidentali dalla Nigeria per concentrarsi su operazioni più nuove e più redditizie: Exxon Mobil, l’italiana Eni e la norvegese Equinor hanno stretto accordi per vendere gli asset nel paese negli ultimi anni.

La major britannica venderà The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, Spdc, per 1,3 miliardi di dollari, si legge in un comunicato, ripreso da Reuters, anche se gli acquirenti effettueranno un pagamento aggiuntivo fino a 1,1 miliardi di dollari relativo a crediti pregressi al completamento.

L’acquirente, il consorzio Renaissance, comprende ND Western, Aradel Energy, First E&P, Waltersmith, tutte le società locali di esplorazione e produzione petrolifera, e Petrolin, una società commerciale e di investimento con sede in Svizzera. La vendita necessita dell’approvazione del governo nigeriano.

La Renaissance si assumerà la responsabilità di gestire sversamenti, furti e sabotaggi, ha affermato la Shell, che negli ultimi anni ha affrontato numerose cause legali per il risarcimento dei danni causati a seguito di sversamenti nel delta del Niger.

Il gruppo di pressione nigeriano Health of Mother Earth Foundation, ha dichiarato: “La Shell deve assumersi le proprie responsabilità (…) Ciò significa il pagamento completo per la bonifica e il ripristino delle aree inquinate, nonché risarcimenti alle comunità ospitanti. Non possono allontanarsi dal danno praticamente irreparabile che hanno causato”, si legge in una nota.

Spdc detiene 18 contratti di locazione mineraria sulla terraferma e in acque poco profonde. Le risorse di Shell nell’Spdc hanno raggiunto circa 458 milioni di barili di petrolio equivalente entro la fine del 2022. Altri partner della joint venture sono la statale Nigerian National Petroleum Corporation, che detiene il 55%, TotalEnergies, con il 10% e l’italiana Eni con il 5%.

A parte le sue operazioni e partecipazioni in diversi giacimenti offshore, Shell ha ancora un impianto di gas naturale liquefatto e altre attività in Nigeria.

Spdc, che rimane l’operatore, è stata costituita nel 1979, incorporando le attività del vecchio consorzio Shell-BP, con l’ingresso dei suoi attuali partner in fasi successive.

Maddalena Ingrao

