NIGERIA. Persi oltre 2 miliardi di dollari per i furti di petrolio

La Nigeria ha perso l’opportunità di produrre e vendere circa 65.700.000 barili di petrolio nell’ultimo anno a causa di problemi legati al vandalismo degli oleodotti e al conseguente furto di petrolio.

Ciò si traduce in una perdita di circa 2,3 miliardi di dollari di entrate petrolifere se si utilizzano il tasso di cambio prevalente e il prezzo medio del petrolio, riporta Garowe on line.

Secondo il presidente della Shell in Nigeria, Osagie Okubor, in occasione dell’appena concluso Nigerian International Energy Summit, Nies, tenutosi ad Abuja, l’oleodotto Trans Niger da 180.000 barili al giorno è rimasto chiuso per più di un anno, dal marzo 2022 al marzo 2023.

La perdita da marzo dell’anno scorso a marzo di quest’anno porta il totale delle chiusure/perdite a circa 65.700.000 barili. Il prezzo del Brent da marzo 2022 a marzo 2023, è stato di circa 83 dollari al barile, il che significa che il Paese potrebbe aver perso fino a 2,3 miliardi di dollari a causa della minaccia.

Il Tnp, una joint venture gestita dalla Spdc, è un importante oleodotto in grado di trasportare circa 180.000 barili di greggio al giorno verso il bacino di Bonny. Parlando al Nies, Okunbor ha detto che il Tnp è rimasto chiuso per un anno a causa dei massicci furti di greggio avvenuti sull’oleodotto.

Secondo Shell, l’oleodotto fa parte dell’infrastruttura di evacuazione dei liquidi gassosi, fondamentale per la produzione di energia elettrica nazionale e per l’esportazione di gas liquefatto.

Ha dichiarato: «Ciò che mi tiene sveglio oggi, per quanto riguarda la mia attività onshore in Shell, è il fatto che non possiamo gestire un gasdotto, ed è questo il motivo del 60 percento di capacità. Credo che oggi sia quasi la quantità di gas che possiamo fornire», ha detto.

«E questo perché una delle nostre infrastrutture chiave per il gas – il Tnp – è stata chiusa per un anno; abbiamo rimosso 460 connessioni illegali su quella linea. Abbiamo appena riaperto quella linea. Oggi stiamo lottando per recuperare il nostro primo programma».

Okunbor ha detto che la perdita è stata spesso considerata come una ripercussione sulla quota di produzione di petrolio della Nigeria all’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio.

Ha inoltre sottolineato che la situazione sta avendo implicazioni devastanti anche sulla fornitura di gas alla Nigeria.

«Quindi, se mi chiedete quale sia la questione numero uno per l’amministrazione entrante, deve essere la sicurezza delle infrastrutture petrolifere e del gas. Se non la risolvete, avremo un enorme problema tra le mani», ha detto Okunbor.

Okunbor ha consigliato all’amministrazione entrante di dare priorità alla sicurezza delle infrastrutture petrolifere. È stato riferito che il governo federale aveva intenzione di riaprire l’oleodotto lo scorso ottobre.

Tuttavia, i colloqui con la comunità Bodo nell’area di governo locale di Gokana, nello Stato di Rivers, sembrano essere falliti.

Okunbor ha comunque affermato che la Nigeria non è a corto di quadri e documenti scritti su come affrontare le varie sfide del settore petrolifero.

Luigi Medici