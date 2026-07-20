PETROLIO. L’altalena del prezzo del greggio tra Pasdaran, Houthi e americani

Lunedì i prezzi del petrolio hanno oscillato a causa del quasi totale blocco del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, dovuto al protrarsi degli attacchi tra Iran e Stati Uniti durante il fine settimana e alla minaccia dei ribelli Houthi yemeniti di interrompere un’altra cruciale rotta marittima nella regione.

Il prezzo globale del petrolio ha brevemente superato i 90 dollari al barile, per la prima volta in oltre un mese, in una seduta volatile. I prezzi sono poi scesi dopo che il Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che i mediatori avevano presentato proposte per ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran, interrotta il mese scorso. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato in una conferenza stampa a Teheran: “Siamo stati informati dai mediatori, abbiamo ricevuto messaggi – senza entrare nei dettagli – ma il punto principale è che l’apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni e alcune idee ci sono state comunicate da alcuni mediatori”. Tuttavia, i prezzi hanno ricominciato a salire dopo che i ribelli Houthi hanno dichiarato di voler imporre un blocco marittimo all’Arabia Saudita nel Mar Rosso, precludendo potenzialmente una delle principali alternative allo Stretto di Hormuz, riporta Semafor. Teheran aveva promesso che “nemmeno una goccia” di petrolio o gas sarebbe transitata attraverso lo Stretto di Hormuz se l’aggressione statunitense fosse continuata.

Parlando con i giornalisti al suo ritorno a Washington dopo i Mondiali, Trump ha dichiarato: “Li abbiamo colpiti di nuovo duramente stasera”. Ha aggiunto che gli Stati Uniti lo avevano fatto in onore dei tre soldati americani uccisi negli attacchi in Giordania e Iraq. Poche navi transitano nel Golfo, mentre sempre più navi sono oggetto di attacchi.

Secondo i dati della società di analisi marittima Kpler, solo 20 navi hanno attraversato lo stretto questo fine settimana. Di queste, 18 hanno utilizzato il corridoio nelle acque iraniane imposto dall’Iran e due hanno cercato di navigare sull’altro lato dello stretto, vicino all’Oman, subendo le conseguenze delle minacce iraniane. Lunedì l’Iran ha dichiarato che due petroliere erano state messe fuori uso e un gruppo internazionale di monitoraggio marittimo ha riferito che una nave al largo delle coste dell’Oman era in fiamme.

Gli Houthi hanno ulteriormente minacciato la navigazione in Medio Oriente annunciando lunedì l’imposizione di un blocco navale all’Arabia Saudita nel Mar Rosso, dopo che la scorsa settimana si erano verificati scontri a fuoco tra i due Paesi, i primi dopo anni.

Il prezzo del petrolio Brent, il benchmark globale, si è attestato lunedì intorno agli 88 dollari al barile. In precedenza, aveva raggiunto i 90 dollari al barile, il livello più alto da oltre un mese, riporta ShareCast.

Nel frattempo, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz “non sarà sicuro per il transito di prodotti petrolchimici, né per una singola goccia di petrolio e gas” finché continueranno gli attacchi statunitensi. Ha aggiunto che risponderà con un’operazione punitiva.

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Lucia Giannini