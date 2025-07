PAKISTAN. Islamabad trasforma la polizia di frontiera: rischio repressione politica

Il 14 luglio il Pakistan ha dichiarato la creazione di una forza paramilitare nazionale, suscitando preoccupazione tra i partiti di opposizione e tra le organizzazioni per i diritti umani, in quanto potrebbe venir utilizzata come strumento di repressione politica.

Il Ministro di Stato per gli Interni pakistano, Talal Chaudhry, in una conferenza stampa nella città di Faisalabad ha annunciato che questa mossa trasforma una forza paramilitare già esistente, schierata al confine nord-occidentale del Pakistan con l’Afghanistan, la Frontier Constabulary in una forza di sicurezza nazionale che verrà chiamata Federal Constabulary. Il Ministro Chaudhry ha aggiunto che il Presidente Asif Ali Zardari aveva già approvato emendamenti alla legge che introducevano cambiamenti nell’ordinamento di questo corpo militare. Ha affermato che la Polizia Federale è da tempo impegnata nella lotta al traffico di droga e al contrabbando e nel supporto alle forze dell’ordine durante eventi delicati come il mese di Muharram, le elezioni e le campagne antipolio. Ora continuerà a svolgere queste responsabilità nell’ambito del suo nuovo quadro federale, ha aggiunto.

La riorganizzazione, la giurisdizione della Polizia Federale verrà ampliata per includere tutte e quattro le province di frontiera, nonché Gilgit/Baltistan e Azad Jammu & Kashmir.

Il Ministro ha affermato che il reclutamento sarà aperto a tutti i cittadini di tutto il Paese e che il governo federale si assumerà tutte le responsabilità operative e finanziarie, sollevando le province da qualsiasi onere di bilancio.

L’annuncio è arrivato dopo che il partito Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dell’ex primo ministro Imran Khan ha dichiarato che avrebbe organizzato proteste in tutto il paese a partire dal 5 agosto, secondo anniversario del suo arresto. Diverse proteste di questo tipo, dopo il suo arresto nell’agosto 2023, sono diventate violente paralizzando la capitale Islamabad per giorni. Secondo l’emittente locale Dunya News TV, i nuovi compiti della Federal Constabulary comprenderanno la sicurezza interna, il controllo delle sommosse e l’antiterrorismo.

La nuova forza sostituisce la Polizia di Frontiera (Frontier Constabulary), i cui dirigenti venivano reclutati solo dalle tribù della provincia nord-occidentale. Zulfikar Bukhari, portavoce del partito di Khan, ha affermato che le modifiche dovrebbero essere soggette a discussione parlamentare. Bukhari ha inoltre affermato che la Federal Constabulary non dovrebbe essere utilizzata come espediente per mettere a tacere gli oppositori politici, come accaduto in passato quando il governo ha applicato leggi simili contro un gran numero di dirigenti e sostenitori del PTI. La sua preoccupazione è stata condivisa anche da Haris Khalique, segretario della Commissione per i diritti umani del Pakistan (organismo indipendente), allarmato dai cambiamenti apportati alla struttura della sicurezza e dell’applicazione della legge del Pakistan senza alcun dibattito in parlamento.

Contestualmente alla creazione della Federal Constabulary, il Primo Ministro del Punjab, Maryam Nawaz Sharif, ha inaugurato la prima Autorità di Controllo e Regolamentazione del Punjab del Pakistan durante una cerimonia tenutasi presso l’Expo Center di Lahore. L’autorità entrerà in funzione nella Divisione di Lahore la prossima settimana e sarà estesa a tutta la provincia entro dicembre. La PERA è stata incaricata di intraprendere azioni sistematiche e incisive contro l’accaparramento, la speculazione e l’accaparramento illegale di terreni in tutto il Punjab. Maryam Nawaz Sharif ha ispezionato la Forza di Polizia del Punjab (PERA), i suoi veicoli, le motociclette, le armi, i dispositivi di protezione e le attrezzature. Ha espresso particolare apprezzamento nel vedere le Senior District Enforcement Officers (SDEO) donne come parte della forza, sottolineando il loro ruolo attivo in questa nuova iniziativa.

Beatrice Domenica Penali

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/