CINA. È pronta la portaerei media per invadere Taiwan

La nave cinese d’assalto di nuova generazione Type 076 è progettata per lanciare caccia e droni ad ala fissa. Sarà dotata di un avanzato sistema di lancio a catapulta elettromagnetica, che consentirà a una più ampia varietà di velivoli di decollare più frequentemente durante un attacco anfibio.

La nave, con il ponte piatto, fungerà da centro di comando della flotta e consentirà a droni, elicotteri, caccia e mezzi da sbarco di avvicinarsi alle coste avversarie, riporta SCMP.

Le sue dimensioni senza precedenti, la capacità di lancio e il previsto ruolo di trasporto di droni la posizioneranno come una portaerei leggera con base regionale, che può essere schierata in potenziali punti critici nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan.

La Sichuan, individuata dai satelliti nel 2023, è stata ufficialmente varata a dicembre 2024 come prima nave Type 076 con il numero di scafo 51. Attualmente è in fase di test delle attrezzature, ormeggio e prove in mare e si prevede che entrerà in servizio entro la fine del 2026. Si tratta di un’evoluzione della prima nave d’assalto anfibia cinese, la Type 075, varata nel 2019 ed entrata in servizio 19 mesi dopo.

Catapulta elettromagnetica e i dispositivi di arresto sono simili a quelli installati sulla Fujian. È la prima volta che sistemi del genere vengono installati su una nave d’assalto anfibia. Secondo la rivista militare cinese Weapons Engineering Technology, la catapulta elettromagnetica è circa la metà delle dimensioni dei tradizionali trampolini delle portaerei ed è progettata per risparmiare circa il 35% di manodopera per la gestione e la manutenzione.

La velocità della catapulta può anche essere regolata tra 100 e 370 km/h per lanciare “non solo caccia di peso superiore a 30 tonnellate, ma anche droni di piccole dimensioni di poche centinaia di chilogrammi”, si legge nella rivista.

Non disponendo di velivoli a decollo e atterraggio verticale, Pechino sta incorporando un sistema di lancio più efficiente per supportare una varietà di velivoli. Ciò consentirà non solo di lanciare e recuperare elicotteri, ma anche caccia con equipaggio avanzato, come i J-15T e J-35B imbarcati e droni da combattimento pesanti, come il GJ-11, a bordo della nave in un’area delle dimensioni di un molo per elicotteri.

Il design a ponte aperto ha portato a ipotizzare che la nave possa essere in grado di lanciare ondate di droni di dimensioni più piccole e si ritiene che il Type 076 sia il primo vettore cinese in cui i velivoli senza pilota siano stati integrati nel suo progetto iniziale.

La Turchia, produttore di droni con esperienza, ha commissionato la nave d’assalto anfibia TCG Anadolu nel 2023 per il lancio e l’atterraggio di droni da combattimento.

All’inizio di quest’anno, la Marina iraniana ha riadattato una nave portacontainer e ha commissionato alla Shahid Beheshti un sistema di salto simile.

Lo scafo del Sichuan è lungo circa 260 metri, mentre l’ampio ponte di volo è largo circa 52 metri, considerevolmente più largo di un Type 075 o delle sue controparti americane. Con oltre 40.000 tonnellate, ha un dislocamento leggermente maggiore rispetto alle navi Type 075 e circa la metà di quello del Fujian. La nave presenta anche un’esclusiva configurazione a doppia isola, che probabilmente separa il comando e il controllo della navigazione marittima dalla difesa aerea e dal controllo del traffico.

Un hangar interno è situato sotto il ponte di volo, con un elevatore per aeromobili su ciascun lato della nave. A poppa è presente anche un ponte di poppa allagabile per il lancio di veicoli anfibi.

Le munizioni a bordo includono tre set di missili terra-aria a corto raggio HQ-10, nonché almeno due mitragliatrici navali Gatling Type 1130, secondo un’illustrazione fittizia pubblicata a gennaio dalla rivista militare cinese Modern Ships.

Tommaso Dal Passo

