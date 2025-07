ISRAELSYRIAWAR. Israele ammassa mezzi a Quneitra. L’accordo firmato con al Sharaa non regge per le tribù dell’Houran. Spari a Gaza contro chiesa latina. Israele apre inchiesta

L’ONU ha condannato gli attacchi israeliani in Siria. Trump: “C’è un “malinteso” tra Siria e Israele, e ho parlato con entrambe le parti mentre ci impegniamo a ridurre le tensioni e aiutare la Siria a raggiungere la stabilità”.

Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan: “Non possiamo tollerare politiche che causeranno instabilità in Siria. Grazie agli sforzi della Turchia, sono stati compiuti grandi passi avanti verso il riconoscimento internazionale della Siria. Oggi, gli attacchi israeliani a Damasco sono passi che minano gli sforzi per rimettere in piedi la Siria. Israele deve abbandonare le politiche che creano instabilità: questa è una situazione molto pericolosa non solo per la regione, ma anche per Israele stesso”.

“La mediazione americana, araba e turca ha salvato la regione da un destino sconosciuto”, – Ahmed al-Sharaa, Presidente della Siria. In merito all’accordo raggiunto con Israele e gli Stati Uniti.

Channel 12: “Rapporto NBC: Una nuova valutazione dell’intelligence statunitense conclude che solo l’impianto nucleare di Fordow è stato ampiamente distrutto, ma che gli attacchi agli impianti nucleari di Natanz e Isfahan hanno causato danni minori. Si stima che l’Iran sarà in grado di riprendere le operazioni in quelle zone entro pochi mesi”.

L’Iran nel frattempo ha fermato una petroliera straniera nello Stretto di Oman con l’accusa di contrabbando di due milioni di litri di carburante, riporta SNN, citando il capo della magistratura della provincia meridionale iraniana di Hormozgan, Mojtaba Kahremani.

L’Autorità israeliana israeliana per la radiodiffusione ha riferito di un arresto di un soldato delle IDF per contatti con entità iraniane, il soldato arrestato ha consegnato la documentazione dell’intercettazione e dell’abbattimento di missili a entità iraniane in cambio di somme di denaro. Altro arresto compiuto dallo Shin Bet è stato quello nei confronti di un insegnante del Negev: “L’arresto di un insegnante del Negev con l’accusa di aver lavorato per l’intelligence iraniana e di aver svolto diverse missioni, tra cui l’installazione di telecamere sulla strada che porta alla base aerea di “Nevatim” nel sud”.

Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni: “Gli attacchi israeliani alla Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza sono inaccettabili”. Immediate le scuse israeliane per l’attacco alla chiesa aperta una inchiesta in merito. Channel 12 riferisce che Yaron Rosenthal, capo del Consiglio regionale di Gush Etzion, firma un contratto di pianificazione per il nuovo insediamento di Bar Kokhba. In questo momento gli appaltatori israeliani stanno spingendo molto per demolizioni e ricostruzioni.

Il Capo di Stato Maggiore delle IDF, valutando la situazione al confine siriano: “Non c’è spazio per disordini al confine. Mi rivolgo a voi, nostri fratelli, membri della comunità drusa. Comprendo il vostro dolore, ma ciononostante, obbedite alla legge e proteggete le vostre vite. Ci impegniamo per voi e per la vostra sicurezza e stiamo facendo tutto il possibile per aiutarvi. Ho ordinato un ulteriore rafforzamento delle forze e dei mezzi per la raccolta di informazioni e l’esecuzione di attacchi, al fine di aumentarne l’intensità e prevenire, nella misura necessaria, gli attacchi contro i drusi in Siria”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti da Israele aggiornato alle ore 16:00 del 17 luglio. Il Comando Centrale USA: “Abbiamo sequestrato un grosso carico di armi dall’Iran per gli Houthi in Yemen”. Con l’aiuto dell’intelligence statunitense, la Guardia Costiera di Aden (parte del Consiglio di Transizione Meridionale dello Yemen, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti) ha intercettato quella che si ritiene essere “la più grande consegna” di armi dall’Iran ad Ansarullah in Yemen. La consegna è descritta come “molto significativa”, con molti proiettili e sistemi mai catturati prima. Tra questi, il missile antinave Ghadir con gittata di 300 km, un vecchio proiettile mai detenuto prima dagli Stati Uniti. Tra gli altri, mai catturati prima dagli Stati Uniti, ci sono il Qaem-118 e il missile antinave a corto raggio Kowsar. Il valore stimato della spedizione supera di gran lunga i 10 milioni di dollari. Altre fonti riportano missili da crociera antinave (derivati del C-802), sistemi di ricerca per missili balistici antinave, missili terra-aria, missili C-UAV (Ghaem 118), motori per missili da crociera (Paveh), micromissili da crociera e droni d’attacco unidirezionali (Shahed 107). È interessante notare che i manuali e le istruzioni per le armi iraniane sequestrate e inviate in Yemen sono in farsi, non in arabo. Ciò significa che gli operatori missilistici in Yemen potrebbero essere ufficiali dell’IRGC, non Houthi yemeniti.

L’aeroporto Ben Gurion ha temporaneamente sospeso il rilascio e l’accettazione di aerei a causa del lancio di un missile balistico Houthi.

Secondo gli analisti russi: ”Le forze siriane non avrebbero dovuto ritirarsi da Sweida, indipendentemente dalle pressioni occidentali o israeliane… Ciò che è accaduto oggi può essere considerato l’effettivo inizio della spartizione della Siria.

Da domenica mattina, 13 luglio, il bilancio totale delle vittime di scontri, esecuzioni sul campo e attacchi aerei israeliani ha raggiunto quota 360, così distribuite: 107 nella provincia di Sweida, inclusi 28 civili, tra cui 4 bambini e 4 donne. 207 membri del Ministero della Difesa e della Sicurezza Generale, inclusi 18 appartenenti alle tribù beduine. 15 membri del Ministero della Difesa e dell’Interno uccisi in attacchi aerei israeliani. 3 persone, tra cui una donna e due persone non identificate, uccise in un attacco aereo israeliano contro l’edificio del Ministero della Difesa. Un giornalista ucciso durante gli scontri a Sweida. 27 persone, tra cui 3 donne e un uomo anziano, giustiziate sul campo a colpi d’arma da fuoco da membri dei Ministeri della Difesa e dell’Interno.

Alcune fazioni affiliate all’esercito siriano si rifiutano ancora di ritirarsi dalle campagne di Sweida mentre gli scontri continuano. Anziani drusi sono stati visti issare la bandiera siriana a Suwayda, nella Siria meridionale, dopo che questa è stata ammainata e distrutta oggi da militanti di un gruppo druso sostenuto da Israele.

Sebbene questa sia stato raggiunto un altro accordo di cessate il fuoco tra il governo siriano di Damasco e la maggior parte dei leader politici, religiosi e civili drusi di As-Suwayda, Hikmat al-Hijri, il principale leader religioso dei drusi in Siria, che ha stretti legami con Israele, ha ancora una volta sabotato questo accordo e ha insistito per continuare a combattere contro l’esercito siriano.

Il Capo di Stato Maggiore israeliano, Generale Eyal Zamir, ha affermato che se HTS non ritirerà le sue truppe da As-Suwayda entro poche ore, le IDF passeranno a uno stato di guerra completamente diverso. In altre parole, le IDF potrebbero lanciare un’offensiva su vasta scala, che potrebbe causare rapidamente migliaia di vittime.

Oltre 700 soldati del Ministero della Difesa siriano sono stati uccisi nei recenti scontri con i drusi, le forze sostenute da Israele e gli attacchi israeliani. Secondo account locali il ritiro delle truppe siriane da Es-Suwayda è avvenuto durante la notte, nell’ambito degli accordi raggiunti con la mediazione degli Stati Uniti.

Dopo il ritiro delle forze di sicurezza di Damasco, i separatisti drusi minacciano le tribù beduine locali di “lasciare la regione entro la fine della serata di oggi”. Le case dei beduini locali vengono incendiate ad As Suwaida e nei villaggi circostanti la città dai separatisti drusi. Le famiglie beduine sfollate chiedono al Re di Giordania, al governo siriano e al principe ereditario saudita MBS di sostenerle dopo il loro sfollamento da Suwaida. Aggiungono che i separatisti drusi hanno ucciso membri delle loro famiglie e violentato le loro donne.

Il leader dei separatisti drusi Hikmat Al-Hijri chiede un “corridoio” tra As Suwaida e i suoi “fratelli curdi” nella regione di al-Jazeera, nella Siria nord-orientale. Il cosiddetto Corridoio di Davide è un progetto ombra di Tel Aviv per collegare i punti centrali favorevoli a Israele e, a sua volta, darà a Israele accesso non solo a uno, ma a due dei suoi principali avversari: l’Iran e la Turchia. Dopo la caduta del governo di Assad, Israele ha conquistato i due punti rimanenti: al-Qunaitra e As Suwaida. Il corridoio attraverserà al-Qunaitra, As Suwaida e attraverserà la regione di al-Jazeera a Deir ez-Zor. Da al-Hasakah potrà accedere al confine con la Turchia ad Ayn al-Arab, oppure attraversare l’Iraq controllato dai curdi, e attraverso Erbil-Sulaymaniyah avrà accesso anche al confine iraniano.

Grandi colonne israeliane sono entrate nella campagna di al-Qunaitra, nella Siria meridionale.

Le tribù beduine di Daraa, come parte dell’Esercito Tribale Arabo, si sono mobilitate per proteggere i civili di As Suwaida dai massacri commessi dai separatisti drusi. Le tribù di Hauran dichiarano la mobilitazione generale. Si stanno rivolgendo appelli a tutte le tribù affinché dichiarino la mobilitazione generale e sostengano i beduini a Sweida.

In questo momento, è stata dichiarata una mobilitazione generale attraverso gli altoparlanti delle moschee nelle città della regione di Lajat, situate nella campagna orientale di Daraa, in un appello alle tribù della zona in seguito ai terribili massacri e all’assedio delle tribù beduine rimaste a Sweida. Anche le tribù beduine arabe di Deir ez-Zur hanno iniziato la mobilitazione. Le tribù beduine di Daraa hanno iniziato a bombardare con artiglieria e razzi le posizioni separatiste druse ad As Suwaida.

“Israele sta rafforzando il suo confine con la Siria ed è pronto a entrare nel Paese per affrontare qualsiasi potenziale minaccia alla sua sicurezza”, ha dichiarato al-Arabiya, testata giornalistica saudita, citando un funzionario della sicurezza israeliano.

Nella giornata del 17 luglio, un drone israeliano ha preso di mira un veicolo sulla strada Toul-Al-Kfour a Nabatieh, nel Libano meridionale; alla periferia di Naqoura, un morto.

Le forze israeliane sono entrate in Libano e hanno demolito un’abitazione civile a Hula.

Un attacco israeliano a Kfour, nel Libano meridionale, ha causato la morte di un libanese. Un nuovo attacco di droni israeliani ha preso di mira un camion civile che stava rimuovendo le macerie da una casa distrutta. Un morto.

Le sirene antiaeree risuonano nell’insediamento di Sderot, nella zona di Gaza. Due razzi lanciati dalla Striscia di Gaza settentrionale verso gli insediamenti che circondano l’enclave. Le Brigate Al-Quds: “Abbiamo bombardato Sderot e Mefalsim e “Nir Oz” nell’area di Gaza con i razzi”.

Secondo i dati israeliani, 81 militanti di Hamas sono stati uccisi oggi nella Striscia di Gaza. A seguito dell’attentato alla Chiesa del Monastero Latino, il Patriarcato Greco-Ortodosso di Gerusalemme: “l’attacco da parte di Israele a un luogo sacro che ospita circa 600 sfollati, la maggior parte dei quali bambini, è una “palese violazione della dignità umana”. Il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha dichiarato che diverse persone, tra cui Padre Romanelli, sono rimaste ferite a seguito di un attacco di droni israeliani contro una chiesa a Gaza. L’autorità israeliana per la radiodiffusione ha riferito che l’indagine dell’esercito sull’attacco alla chiesa di Gaza è probabilmente il risultato di un bombardamento di un carro armato o di un drone suicida, non di un attacco aereo.

Secondo i media israeliani 5 soldati sono rimasti feriti, due dei quali in condizioni critiche, negli scontri del 17 luglio nella Striscia di Gaza. Fonti negli ospedali di Gaza: 29 morti nei raid israeliani sulla Striscia dall’alba di oggi, di cui 23 a Gaza City. Intensi colpi d’arma da fuoco da parte dei carri armati israeliani nella città centrale e settentrionale di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia. Le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa: “Bombardamento di posizioni di soldati e veicoli nemici a est di Al-Qarara con colpi di mortaio in collaborazione con le Brigate Al-Nasser Salah al-Din”

Secondo fonti palestinesi vi sarebbero incursioni israeliane concentrate a Khan Yunis orientale, alla periferia del nuovo asse stabilito dalle IDF. Bombardamenti di artiglieria israeliana sul centro della città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Ritiro graduale delle forze israeliane dalla città di Qabatiya. Completato il ritiro delle IDF da Zababdeh. Prima di ritirasi hanno fatto saltare per aria delle abitazioni. Queste case appartenevano alle famiglie dei morti Wael Idris, autore dell’attacco nella Valle del Giordano, e Muhammad Nazzal e Muhammad Zakarneh, autori dell’attacco all’hotel. Le ruspe continuano le operazioni di demolizione nel campo di Tulkarem, che da diversi mesi subisce aggressioni diffuse. Distruzione di massa nel campo di Tulkarem, in concomitanza con il massacro in corso di edifici e case da cui l’occupazione ha sfollato i suoi residenti.

