PAKISTAN. Aumenta del 17% la spesa militare 

Il Pakistan ha aumentato drasticamente la spesa per la difesa nell’ultimo bilancio, citando le crescenti esigenze di sicurezza a seguito del recente scontro militare con l’India.

Al contrario, gli stanziamenti per lo sviluppo sono stati ridotti per soddisfare le condizioni del Fondo Monetario Internazionale in materia di disciplina fiscale, riporta Nikkei.

Martedì il Pakistan ha annunciato il suo bilancio per l’anno fiscale 2026, che inizia il 1° luglio, con una spesa totale di 62 miliardi di dollari. Di questo bilancio, 29 miliardi di dollari saranno destinati al finanziamento del debito. Lo sviluppo più significativo nel bilancio è uno stanziamento di 9 miliardi di dollari per la difesa, che segna un aumento di circa il 17% rispetto all’anno precedente.

Il governo del Primo Ministro Shehbaz Sharif prevede di spendere 2.550 miliardi di rupie pari a 9 miliardi di dollari, per la difesa nel prossimo anno fiscale, rispetto ai 2.180 miliardi di rupie previsti quest’anno, riporta Bloomberg.

Si tratta della spesa maggiore dopo il pagamento degli interessi sul debito, parte di un bilancio che Sharif sta cercando di mantenere snello per soddisfare i requisiti di un programma di prestiti del Fondo Monetario Internazionale.

Lo scontro di quattro giorni con l’India ha segnato il peggior conflitto degli ultimi decenni tra i due Paesi confinanti dotati di armi nucleari, con entrambe le parti che si sono scambiate attacchi con droni e missili. Lo scontro è stato innescato da un attacco di aprile da parte di uomini armati che ha ucciso 26 civili nella regione indiana del Jammu e Kashmir. L’India ha accusato il Pakistan di essere responsabile, cosa che Islamabad ha sempre negato.

Il Pakistan ha elogiato l’uso del caccia J-10C di fabbricazione cinese per abbattere sei aerei indiani, tra cui tre Rafale di fabbricazione francese, inducendo a rivalutare le armi cinesi e mettendo in discussione la percezione consolidata della loro inferiorità rispetto alle armi occidentali. L’India ha solo confermato di aver perso un numero imprecisato di caccia.

La scorsa settimana il Pakistan ha dichiarato che la Cina si era offerta di vendere 40 caccia J-35 di quinta generazione, velivoli di allerta e controllo aviotrasportati KJ-500, nonché sistemi di difesa missilistica balistica HQ-19.

Le azioni della cinese AVIC Shenyang Aircraft Company, produttrice del caccia stealth J-35, fulcro del pacchetto, sono salite vertiginosamente del 10% a Shanghai lunedì, guidando il rally di altri titoli del settore della difesa.

La nazione sudasiatica ha acquistato la maggior parte delle sue armi dalla Cina. Le importazioni dal paese hanno rappresentato l’82% delle scorte pakistane nel periodo 2019-2023, rispetto al 51% del periodo 2009-2012.

Lucia Giannini

