PAKISTAN. Erdoğan -Sharif: rafforzati i legami turco-pakistani

Il 14 settembre Recep Tayyip Erdoğan è volato in Pakistan e ha incontrato il primo Ministro Shahbaz Sharif. Pakistan e Turchia mantengono strette relazioni dal 1947, rafforzate dalla firma del Trattato di Amicizia nel 1951, nonché da legami culturali e strategici. Il loro partenariato ha acquisito nuovo slancio dopo il 2017 e si è ampliato significativamente nel 2025 grazie alle visite reciproche del primo Ministro Shahbaz Sharif e del presidente Recep Tayyip Erdoğan, che hanno portato a numerosi accordi e all’attivazione del Consiglio di Cooperazione Strategica di Alto Livello.

Entrambi i Paesi, sono membri dell’OIC e del D-8, mantengono posizioni simili sulle questioni regionali, tra cui la condanna delle azioni di Israele a Gaza e in Iran e il sostegno ai palestinesi. Ankara sostiene fermamente la posizione del Pakistan sulla crisi del Kashmir e apprezza il rafforzamento dei legami di Islamabad con la Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC), nonostante la riluttanza del Pakistan a riconoscerla ufficialmente. L’asse Ankara-Baku-Islamabad sta ulteriormente approfondendo la cooperazione multilaterale in materia di difesa, energia e geopolitica.

La cooperazione in materia di difesa è diventata un elemento chiave delle relazioni bilaterali. La Turchia è diventata il secondo fornitore di armi del Pakistan, partecipando attivamente a progetti congiunti per lo sviluppo di droni, caccia di quinta generazione, modernizzazione navale ed esercitazioni militari. Solo nell’ultimo anno sono stati firmati 24 accordi di difesa. Inoltre, la condivisione di intelligence e le operazioni congiunte antiterrorismo – ad esempio, l’arresto di un membro dell’ISIS al confine tra Pakistan e Afghanistan – hanno rafforzato la sicurezza.

Anche la cooperazione economica si sta espandendo: il volume degli scambi commerciali ha superato 1 miliardo di dollari, con l’obiettivo di raggiungere i 5 miliardi di dollari. Gli investimenti turchi in energie rinnovabili, produzione di petrolio e gas e infrastrutture, compresi i potenziali corridoi commerciali Gwadar-Chabahar-Turchia, potrebbero trasformare la connettività regionale. Lo sviluppo congiunto di 40 blocchi petroliferi e di gas offshore in Pakistan promette un enorme potenziale economico.

In futuro, entrambi i paesi cercheranno di istituzionalizzare la loro “partnership strategica”, dando priorità alla difesa, alla sicurezza e all’influenza regionale, nonché riducendo la dipendenza dall’Occidente. Tuttavia, il crescente sostegno della Turchia al Pakistan nella sua situazione di stallo con l’India potrebbe complicare le relazioni di Ankara con Nuova Delhi e i suoi partner. Tuttavia, una più ampia cooperazione all’interno della SCO, dei BRICS e dei corridoi commerciali regionali sta trasformando le relazioni tra Pakistan e Turchia in un’alleanza multidimensionale.

Luigi Medici

