MYANMAR. La Thailandia cerca vie di uscita alla crisi

La Thailandia sta intensificando gli sforzi per risolvere la crisi del Myanmar e amplierà l’impegno con tutte le parti coinvolte. Il viceministro degli affari esteri tailandese Sihasak Phuangketkeow ha dichiarato che la Thailandia sta anche accelerando i piani per inviare aiuti umanitari agli sfollati all’interno del Myanmar e per creare un centro al confine tra Thailandia e Myanmar per supervisionare l’assistenza, inizialmente aiuti alimentari e forniture mediche, con l’aiuto della Croce Rossa del Myanmar e della Thailandia.

Il piano prevede un ruolo di monitoraggio per il Centro di coordinamento dell’ASEAN per l’assistenza umanitaria nella gestione dei disastri, Centro AHA, che secondo Sihasak significa il coinvolgimento e l’approvazione dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, riporta Nikkei.

Mentre circa 2,6 milioni di persone sono sfollate all’interno del Myanmar, l’iniziativa umanitaria transfrontaliera raggiungerebbe inizialmente solo 20.000 persone. Ma sarebbe un primo passo importante.

Si è registrata di recente una raffica di attività diplomatica regionale, comprese le visite a Bangkok la scorsa settimana del ministro degli Esteri cinese Wang Yi e del consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan, principalmente per i loro colloqui bilaterali e colloqui individuali con la Thailandia. La questione del Myanmar è stata sollevata in entrambe le serie di colloqui bilaterali. Gli sforzi della Thailandia in Myanmar e la crisi in corso figurano anche nell’accordo bilaterale Cina-USA.

La proposta di aiuto transfrontaliero della Thailandia è stata approvata la settimana scorsa dai ministri degli Esteri dell’ASEAN durante il loro incontro a Luang Prabang, in Laos, e in precedenza dal Consiglio di amministrazione statale del Myanmar, cioè il regime militare.

Durante l’incontro, i ministri hanno inoltre riaffermato il loro impegno nei confronti del Consenso in cinque punti dell’ASEAN, che chiede la cessazione della violenza contro i civili, il dialogo con tutte le parti e la facilitazione degli aiuti umanitari attraverso l’ASEAN. È stato approvato da tutti gli Stati membri, compreso il regime militare del Myanmar, nell’aprile 2021, ma non è mai stato onorato da Naypyitaw.

Il Myanmar ha inviato un rappresentante non politico all’incontro di Luang Prabang, il primo da quando l’ASEAN ha deciso nell’ottobre 2021 di vietare la partecipazione politica di alto livello del regime alle riunioni dei ministri degli Esteri. Da quando ha preso il potere il 1° febbraio 2021, l’esercito ha condotto una campagna feroce per reprimere il dissenso, uccidendo migliaia di persone, secondo le agenzie delle Nazioni Unite.

Il tempismo della spinta della Thailandia è in gran parte dovuto al nuovo governo del primo ministro Srettha Thavisin, che ha segnalato preoccupazione per il deterioramento della situazione all’interno del Myanmar. Ha costantemente invertito l’approccio frammentato alla politica birmana adottato dalla precedente amministrazione di Prayuth Chan-ocha, che ha lanciato un processo non ufficiale “Traccia 1.5” e la propria diplomazia navetta che ha escluso l’Indonesia, allora presidente dell’ASEAN, e altri paesi chiave.

Potrebbero giocare anche il Giappone e la Norvegia un ruolo utile nel processo, poiché Bangkok gode della fiducia di tutte le parti. L’intensificarsi del conflitto all’interno del Myanmar – le forze della resistenza hanno ottenuto notevoli guadagni negli ultimi mesi, conquistando almeno 35 città – ha sollevato preoccupazioni per una frammentazione del paese che non fa altro che aumentare l’urgenza.

La cooperazione del regime del Myanmar con la proposta umanitaria della Thailandia sarebbe un inizio promettente.

Il segretario generale dell’ASEAN sta valutando la possibilità di convocare una conferenza dei donatori, che richiederebbe una valutazione dei bisogni sui requisiti finanziari e sull’assistenza che attraversa il confine. La Thailandia deve ancora impegnarsi con il NUG nonostante la presenza di sostenitori del NUG nel suo territorio. Se un incontro dovesse aver luogo, sarebbe nel contesto delle Nazioni Unite.

Il NUG, nel frattempo, la scorsa settimana ha firmato una dichiarazione congiunta con tre gruppi di resistenza etnica in cui offre colloqui con la “leadership responsabile dell’esercito birmano” per porre fine al governo militare, soggetto all’”accettazione incondizionata di sei obiettivi politici”.

Tommaso Dal Passo

