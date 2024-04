MYANMAR. Frontiere in mano all’opposizione

La lotta tra la Giunta e il fronte dei ribelli in Myanmar si sta incentrando anche sul controllo dei posti di frontiera. Il controllo della città di Myawaddy, e del relativo posto di frontiera con la Thailandia, ce ne dà un esempio.

Il Tatmadaw, l’esercito regolare del Myanmar, sembra non aver voluto difendere la città fino all’ultimo, riporta Reuters. Questi combattenti si sono fatti da parte quando le forze guidate dalla Karen National Union, hanno posto l’assedio all’inizio di aprile.

La caduta di Myawaddy significa che i due più importanti valichi di frontiera terrestre del Myanmar sono in mano alla resistenza, dopo che l’anno scorso i ribelli avevano rivendicato il controllo di Muse, vicino al confine cinese. Secondo i dati delle Nazioni Unite, i successi dei ribelli hanno ora tagliato fuori la giunta a corto di soldi da quasi tutti i principali confini terrestri del paese, con l’economia in caduta libera e la povertà raddoppiata rispetto al 2017.

Il think tank thailandese Institute for Strategy and Policy-Myanmar ha dichiarato in una stima dopo la caduta di Myawaddy che la giunta è stata privata del 60% delle entrate doganali terrestri.

Ciò lascia la giunta, che non è riuscita a respingere alcuna grande offensiva ribelle da ottobre, nella sua posizione più debole dal colpo di stato del 2021 contro il governo civile eletto di Aung San Suu Kyi.

I vicini come la Thailandia, che in precedenza erano concentrati sul coinvolgimento della giunta, hanno iniziato a riconsiderare la loro posizione sul conflitto. Il vice ministro degli Esteri tailandese Sihask Phuangketkeow ha detto che i funzionari della sicurezza tailandesi sono stati in contatto con la KNU e altri gruppi e che sono “aperti a un maggiore dialogo”, in particolare sulle questioni umanitarie.

Il capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, ha accusato i gruppi ribelli di cercare di minare l’unità del Myanmar attraverso l’insurrezione armata e il suo governo ha definito i combattenti della resistenza “terroristi”.

Il recente coordinamento tra gli eserciti ribelli in Myanmar ha avuto luogo a un livello senza precedenti. Per decenni, il paese è stato dilaniato da insurrezioni lungo i suoi confini, dove operano circa molti gruppi etnici armati che fanno parte o sostengono la resistenza.

La resistenza ha, infatti, riconosciuto la sfida di mantenere la cooperazione nel corso di quella che entrambi si aspettano sarà una guerra difficile contro un esercito meglio armato, nonostante gli interessi diversi.

La maggior parte dei ribelli che hanno preso Myawaddy erano di etnia Karen, anche se hanno combattuto insieme ad alcuni membri di etnia birmana della resistenza nazionale.

Lo scorso ottobre, tre gruppi ribelli, tra cui il potente Esercito Arakan, hanno guidato l’Operazione 1027, una grande offensiva che ha visto la resistenza conquistare ampie aree delle aree controllate dai militari lungo il confine con la Cina.

Quando la spinta offensiva del 1027 si è esaurita, sono entrati altri gruppi dell’opposizione e la giunta sta combattendo la guerra su troppi fronti.

La Giunta è ansiosa di riprendere il controllo di Myawaddy, un centro commerciale fondamentale e la sua porta principale verso il sud-est asiatico. Secondo i dati del governo, circa il 14% del commercio totale del Myanmar attraverso le frontiere terrestri tra aprile 2023 e marzo 2024, per un totale di circa 1,15 miliardi di dollari, è passato attraverso Myawaddy.

Anche il controllo del territorio vicino ai confini può essere redditizio: le Nazioni Unite e il governo britannico hanno accusato nell’ultimo anno i leader del KNA di utilizzare il territorio vicino a Myawaddy per gestire centri truffa e casinò illegali.

Le perdite attorno alle frontiere del Myanmar hanno spinto sempre più l’esercito nel cuore del Myanmar, dominato dai buddisti, un tempo fertile terreno di reclutamento per l’esercito.

La giunta è ora intrappolata lì in un conflitto a bassa intensità con centinaia di gruppi di miliziani noti come Forze di Difesa Popolare, molti dei quali sono allineati con la KNU e l’amministrazione ombra che include membri del governo civile deposto.

La giunta rimane un avversario formidabile che probabilmente manterrà il controllo sul governo e sul cuore del paese, a meno che non ci sia un ammutinamento o un intervento esterno, tuttavia, i “contrattempi” militari più vicini al Myanmar centrale potrebbero tagliare l’accesso della giunta alle principali arterie di trasporto e infliggere un duro colpo psicologico al suo esercito, che sta già dissanguando truppe, accelerando la ritirata e il potenziale collasso.

Maddalena Ingrao

