EUROPA. ICT e IA motore dello sviluppo dei paesi europei centrali e orientali

I paesi della regione dell’Europa centrale e orientale, Cee, hanno il potenziale per rafforzare e sviluppare i propri settori ICT e creare la Silicon Valley dell’UE. È quanto emerge da uno studio PwC e CEE Digital Coalition.

Lo studio, riporta BneIntelliNews, un contrasto tra i paesi CEE e quelli dell’Europa occidentale in vari ambiti digitali: in proporzione, si registra una maggiore presenza di imprese del settore digitale e una forza lavoro più ampia impegnata nel settore all’interno della regione CEE, rispetto all’Europa occidentale, perché i paesi dell’Europa centrale e orientale investono sempre più nella ricerca e nel progresso tecnologico.

Guardando al futuro, nel rapporto si individua l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica come due sottosettori che diventeranno la forza trainante della regione nei prossimi anni: “L’economia digitale e il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nell’Europa centrale e orientale (CEE) hanno assistito a una crescita e una trasformazione significative negli ultimi anni. Questa regione… è emersa come un hub per i progressi tecnologici, l’innovazione e la digitalizzazione (…) L’importanza dell’economia digitale e del settore ICT non può essere sopravvalutata. Svolge un ruolo cruciale nel promuovere la crescita economica, creare opportunità di lavoro e migliorare la competitività complessiva della regione. Con la crescente domanda globale di servizi e tecnologie digitali, la CEE si è posizionata come un attore significativo nel mercato digitale”.

Il rapporto copre i paesi membri dell’UE dell’Europa centrale e sud-orientale che insieme contano una popolazione di quasi 100 milioni di persone e rappresentano il 12,3% del Pil dell’Ue. La regione ha raggiunto una crescita più rapida rispetto all’Europa occidentale, i paesi hanno recuperato terreno rispetto ai quelli occidentali

Il rapporto sottolinea anche il rapido ritmo di sviluppo del settore ICT della regione: “Ciò è visibile nell’aumento permanente della quota di valore aggiunto nel PIL, nei nuovi posti di lavoro e nelle dinamiche del commercio internazionale: le esportazioni di servizi ICT commerciali nella regione CEE sono aumentate più di sei volte tra il 2005 e il 2021 (…) Ci sono alcune aree in cui la regione CEE è già in vantaggio rispetto alle economie più sviluppate dell’UE, come la quota di occupazione nel settore ICT o il numero di imprese nel settore ICT per 1.000 abitanti”.

Nel 2022, il valore cumulativo delle esportazioni di beni ICT nell’Europa centrale e orientale è salito a 98,6 miliardi di dollari, con un aumento del 185% rispetto al 2005. Al contrario, le esportazioni di beni ICT nell’Europa occidentale sono diminuite del 9,5% nello stesso periodo, potenzialmente a causa della delocalizzazione di Produzione di apparecchiature ICT nella regione CEE, spinta dal minor costo del lavoro.

La Repubblica Ceca e la Slovacchia sono leader nelle esportazioni di beni ICT pro capite, vantando robusti settori manifatturieri di computer, periferiche, apparecchiature di comunicazione e elettroniche di consumo.

D’altro canto, sottolinea il rapporto, le imprese ICT in Europa occidentale tendono ad avere una produttività del lavoro più elevata con 135.512 euro di valore aggiunto per dipendente, rispetto ai 45.351 euro della regione CEE.

I paesi CEE hanno anche mostrato risultati più deboli nella digitalizzazione delle imprese e degli individui, come le vendite e-commerce, i servizi cloud e l’uso dei big data e le attività di e-government degli individui, aggiunge il rapporto. Esistono anche differenze significative tra i paesi della regione, come dimostrato dalle loro prestazioni nel Digital Economy and Society Index (DESI) che valuta la connettività digitale, la competenza nelle competenze digitali, l’impegno online e la fornitura di servizi pubblici digitali.

Sulla base del DESI per il 2022, solo tre degli 11 paesi CEE – Estonia, Slovenia e Lituania – superano la media dell’UE. La maggior parte di queste nazioni sono posizionate nella metà inferiore dell’indice. In particolare, l’Estonia emerge come leader di spicco nella digitalizzazione tra i paesi CEE, distinguendosi per i suoi eccezionali servizi digitali all’interno della pubblica amministrazione.

Quando si tratta di spesa in ricerca e sviluppo, la Slovenia è in testa tra i paesi CEE, dedicando il 2,11% del PIL, anche se scendendo al di sotto della media UE del 2,23%. All’ottavo posto nell’UE, la Repubblica Ceca e l’Estonia stanziano oltre l’1,5% del PIL. Restano indietro la Bulgaria, la Lettonia e soprattutto la Romania.

Si prevede che l’intelligenza artificiale eserciterà un’influenza crescente in tutta la regione, incidendo non solo sul settore ICT ma anche su vari settori attraverso le sue applicazioni: “In un contesto in cui i tradizionali fattori di crescita stanno perdendo importanza, molti ripongono le loro speranze nell’intelligenza artificiale (AI) come fonte di crescita economica sostenuta e di aumento della produttività nell’Europa centro-orientale, in Europa occidentale e nel mondo”, afferma il rapporto.

Secondo PwC, l’intelligenza artificiale ha il potenziale per contribuire fino a 15,7 trilioni di dollari all’economia globale entro il 2030, la capacità di trascendere i tradizionali limiti del capitale e del lavoro, l’intelligenza artificiale è vista come una forza trasformativa in grado di assistere decisori, leader aziendali ed esperti del settore in sfide significative come l’invecchiamento della popolazione, investimenti inadeguati in ricerca e sviluppo, complessità normative, produttività stagnante e talento carenze. L’adozione efficace di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale offre alla regione CEE e all’UE un’opportunità cruciale per rafforzare la competitività economica e affrontare direttamente queste sfide.

Anche il settore della sicurezza informatica, spinto dalla crescente domanda di mercato derivante da minacce ibride come quelle poste dalla Russia, vedrà probabilmente una crescita significativa nel breve termine, afferma il rapporto.

Anna Lotti

