MIGRANTI. Il Gambia ha rimpatriato quasi 300 migranti

Il Gambia ha rimpatriato 296 migranti in un periodo di due settimane, più della metà dei quali erano rimasti bloccati in Libia, ha dichiarato il ministero degli Affari Esteri.

Centoquaranta gambiani sono stati rimpatriati tra il 21 giugno e il 4 luglio dopo che le autorità di Senegal, Mauritania e Marocco hanno intercettato le imbarcazioni che trasportavano cittadini dell’Africa occidentale, ha confermato una portavoce del ministero, riporta VoA.

In totale, 231 gambiani erano a bordo delle tre imbarcazioni, ha dichiarato il Ministero, ma molti sono “fuggiti” prima di essere rimpatriati.

Nel frattempo, il 24 giugno 156 gambiani sono stati rimpatriati dalla Libia, dove erano rimasti bloccati.

Giovedì scorso, Human Rights Watch ha accusato la Tunisia di aver espulso centinaia di africani subsahariani in un’area desertica vicino al confine libico dal 2 luglio, in seguito alle violenze contro i migranti nella città di Sfax.

«Per quanto riguarda l’inquietante video dei migranti in Tunisia che circola sui social media, il Ministero degli Affari Esteri sta lavorando da vicino… per accertare il loro numero e verificare la loro nazionalità come parte delle procedure di evacuazione», si legge nel comunicato.

All’inizio di quest’anno, nazioni dell’Africa occidentale come Burkina Faso, Guinea, Costa d’Avorio, Mali e Senegal hanno rimpatriato centinaia di cittadini dalla Tunisia in seguito a un’ondata di attacchi razzisti.

Il presidente tunisino ha accusato «orde di immigrati clandestini provenienti dall’Africa subsahariana» di essere responsabili della criminalità e di aver ordito un “complotto criminale” per cambiare la composizione demografica del Paese.

Nel 2023 c’è stata un’impennata di migrazioni attraverso il Mediterraneo dalla Tunisia, dopo un giro di vite da parte di Tunisi sui migranti provenienti dall’Africa subsahariana che vivono illegalmente nel Paese e le notizie di attacchi razzisti in un periodo di recessione economica.

Il mese scorso, infatti, centinaia di residenti di Sfax hanno protestato contro la presenza di migliaia di migranti e hanno chiesto alle autorità di espellerli, affermando che Sfax non deve diventare una città di rifugiati.

La Tunisia è sotto pressione da parte dell’Europa per fermare i grandi numeri che partono dalle sue coste. Ma il presidente Kais Saied ha dichiarato che la Tunisia non sarà una guardia di frontiera e che non accetterà l’insediamento di immigrati nel Paese.

Maddalena Ingroia