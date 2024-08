MAR CINESE MERIDIONALE. Simulazioni di guerra navale fatte dalla Cina

La marina cinese ha organizzato esercitazioni di combattimento nel Mar Cinese Meridionale con una delle sue navi da guerra anfibia più avanzate. La Jinggang Shan, una nave da sbarco di tipo 071, “di recente” ha preso parte a un’esercitazione estesa durata diversi giorni, secondo un post sui social media del Comando meridionale dell’Esercito popolare di liberazione.

Nel post si afferma che questa “formazione marittima ad alta intensità” è stata progettata per migliorare il coordinamento operativo della marina e la capacità di svolgere diverse missioni in ambienti difficili, riporta Scmp.

Le esercitazioni includevano manovre offensive e difensive, raccolta di informazioni, salvataggi sul campo di battaglia, esercitazioni con elicotteri e una simulazione in cui la nave ha tracciato e distrutto con successo un bersaglio in aria. Il Comando meridionale non ha detto dove o quando si sono svolte le esercitazioni. La nave è in grado di trasportare centinaia di truppe e di inviare quattro hovercraft e 15 veicoli anfibi contemporaneamente.

Nel frattempo, l’emittente statale Cctv ha riferito che due fregate avevano condotto esercitazioni a fuoco nel Mar Cinese Meridionale, tra cui esercitazioni di difesa aerea e antisommergibile. Un’altra esercitazione ha visto la marina mettere in pratica operazioni anti-mine progettate per “rompere il blocco nemico delle rotte di navigazione”. Non è stato detto se queste esercitazioni fossero correlate all’esercitazione della Jinggang Shan o fossero separate.

All’inizio di quest’anno, la Jinggang Shan ha visitato la Cambogia e Timor Est per prendere parte a esercitazioni di addestramento congiunte e rafforzare i legami con i paesi ospiti.

Le recenti esercitazioni della nave nel Mar Cinese Meridionale si verificano in un periodo di forti tensioni tra Cina e Filippine.

Allo stesso tempo, Manila si è mossa per rafforzare i suoi legami militari con i suoi vicini e gli Stati Uniti, inclusa la sua prima esercitazione congiunta di guardia costiera con il Vietnam al largo della costa occidentale di Luzon all’inizio di questo mese.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/