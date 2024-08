MAR ROSSO. Salvato l’equipaggio della petroliera greca alla deriva attaccata dagli Houthi

La petroliera attaccata nel Mar Rosso è stata abbandonata e lasciata alla deriva dopo che l’equipaggio è stato salvato, ha affermato il 22 agosto l’operazione militare dell’Unione Europea nella zona.

Eunavfor Aspides ha affermato sui social media di aver inviato una nave per salvare l’equipaggio della nave battente bandiera greca Sounion, che è stata attaccata e ha perso potenza del motore nel Mar Rosso.

Ha osservato che la nave ha anche distrutto un’Unmanned Surface Vessel che “rappresentava una minaccia imminente” per la Sounion e il suo equipaggio prima che tutti a bordo fossero salvati e trasportati al porto di scalo sicuro più vicino a Gibuti.

“La vita dei marittimi e la libertà in alto mare sono valori non negoziabili e la loro protezione è un obiettivo chiave di Eunavfor Aspides”, ha affermato l’operazione militare, che ha osservato che la Sounion non aveva precedentemente chiesto la sua protezione. Mercoledì 21 agosto, U.K. Maritime Trade Operations, Ukmto, ha dichiarato che Sounion è stata avvicinata da “due piccole imbarcazioni”, la prima con a bordo 3-5 persone e la seconda circa 10 persone, che hanno fermato la nave a circa 77 miglia nautiche a ovest del porto yemenita di Hodeidah “portando a un breve scambio di colpi di arma da fuoco”, riporta Upi.

La nave è stata poi colpita da “due proiettili non identificati” e in seguito da un terzo, innescando un incendio e lasciando la nave senza motore.

“Con un carico di 150.000 tonnellate di petrolio greggio, la Mv Sounion rappresenta ora un pericolo per la navigazione e per l’ambiente. È essenziale che tutti nella zona prestino attenzione e si astengano da qualsiasi azione che potrebbe portare a un deterioramento della situazione attuale”, prosegue il post di Eunavfor Aspides.

Il ministro greco della Marina, Christos Stylinides, ha affermato che la nave trasportava un equipaggio di 25 cittadini stranieri che erano in “buona salute”, sebbene l’attacco abbia causato “danni materiali alla nave”.

Stylianides ha definito l’attacco una “flagrante violazione delle norme del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza della navigazione internazionale”.

Gli Houthi hanno attaccato navi mercantili, sia militari che non militari, fin dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas. Gli Houthi hanno affermato di aver preso di mira navi collegate a Israele, Stati Uniti e Gran Bretagna a sostegno dei palestinesi, ma hanno anche preso di mira navi non collegate a queste nazioni.

La petroliera Sounion stava trasportando petrolio greggio al porto iracheno di Bassora quando è stata attaccata ed era diretta a un porto vicino ad Atene, dove hanno sede molte raffinerie. Delta Tankers, l’operatore greco della nave, ha affermato che “sono in atto dei piani per spostare la nave verso una destinazione più sicura, dove si possa effettuare una valutazione completa (controlli ed eventuali riparazioni)”. Non ha specificato dove sarebbe stata portata la nave.

Maddalena Ingrao

