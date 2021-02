COVID 19. Ma tu che tampone fai?

Se devi prendere un aereo per andare all’estero devi portare un tampone che certifichi che non sei positivo al Covid 19. Se sei stato a contatto con una persona che poi è risultata positiva a Covid 19, devi fare il tampone. Sì ma quale? Per partire basta l’esito di un tampone rapido. Per gli accertamenti da Covid 19, dipende. Si inizia dal rapido per passare poi al molecolare se risulti positivo. Ma anche qui dipende dal tuo medico curante.

Quali sono i tipi di tampone in commercio

Differenza tra test rapido e molecolare

Il test antigenico rapido – eseguito tramite tampone nasale, naso-oro-faringeo, salivare – è quello che costa meno e la sua esecuzione non richiede personale specializzato. Il risultato viene fornito 30-60 minuti dopo la sua esecuzione. È utile soprattutto per effettuare indagini di screening e laddove servano in poco tempo indicazioni per le azioni di controllo.

A differenza di quello molecolare, i test antigenici rilevano la presenza del virus non tramite il suo acido nucleico (RNA), ma tramite le sue proteine (antigeni).

La sua affidabilità non è paragonabile a quella dei test molecolari e la positività, in alcuni contesti, può richiedere la conferma del test molecolare.

Il test molecolare – eseguito mediante tampone naso orofaringeo – è invece più affidabile. Consiste in un’indagine capace di rilevare il genoma (RNA) del virus SARS-Cov-2 nel campione biologico attraverso il metodo RT-PCR.

Ha un’elevata capacità di identificare gli individui positivi al virus in modo che ci sia il minor numero possibile di falsi positivi e un’elevata capacità di identificare in modo corretto coloro che non hanno il virus. Il risultato del tampone si ottiene dopo tre/sei ore.

Viene utilizzato come prima scelta in caso di sospetto sintomatico, di contatto stretto di caso confermato che manifesta sintomi, negli screening degli operatori sanitari, nei soggetti a contatto con persone fragili o per l’ingresso in comunità chiuse o ospedali.

Il test sierologico

Molecolare e rapido sono quelli più utilizzati, ma oltre a queste due tipologie ne esiste una terza: il sierologico.

Viene utilizzato per rilevare se le persone sono venute a contatto con il virus SARS-COV-2, ma non è in grado di confermare oppure no se l’infezione sia in atto. Perciò richiede, in caso di positività, un ulteriore test molecolare su tampone per la conferma.

Al fine di ridurre il numero di risultati falsi positivi è fortemente raccomandato l’utilizzo di test del tipo CLIA e/o ELISA che abbiano una specificità non inferiore al 95% e una sensibilità non inferiore al 90%. Al di sotto di queste soglie, l’affidabilità del risultato ottenuto non è adeguata alle finalità per cui i test vengono eseguiti.

Chi li produce e vende

In questi mesi sono tante le aziende farmaceutiche, e non, che hanno convertito gran parte della loro produzione in tamponi per rilevare la positività del virus. Tra queste, la più nota è Copan Italia. Ha sede a Brescia, è il principale produttore al mondo di sistemi di prelievo e conservazione per la microbiologia e durante la pandemia ha consegnato agli ospedali oltre 1 milione di tamponi.

La circolare del 3 aprilo 2020 diffusa dal Ministero della Salute ha indicato altre aziende, precisamente undici, di cui solo tre italiane, produttrici di dispositivi diagnostici per il rilevamento di SARS CoV-2 RNA: Anatolia Tani Ve Biyoteknoloji Urunleri, Arastirma Gelistirme Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Turkey), SD BIOSENSOR Inc (Corea), Seegene, Inc. (Seul, Corea del Sud), CLONIT SRL (Milano), OSANG HEALTHCARE (Corea del Sud), Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd (Cina), So.Se.PHARM (Pomezia), LabGenomics Co. Ltd. (Corea del Sud), AB ANALITICA Srl (Padova), OaCP S.R.L (Bologna), DiaSorin Molecular LLC (Cypress, California).

Le strutture dov’è possibile effettuare il tampone

La situazione a livello regionale

Inizialmente il tampone molecolare poteva essere eseguito solo in ospedale se chiamati dalla Asl. Ora può essere prenotato in ogni Regione presso varie strutture pubbliche, aeroporti inclusi, oppure può essere prenotato ed effettuato presso laboratori privati (se si è privi di sintomi). In quest’ultimo caso il costo è a carico del paziente e può variare dai 60 ai 200 euro (il prezzo è a discrezione della struttura in cui si sceglie di effettuarlo). Le Regioni in cui il servizio è attualmente disponibile sono: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Basilicata, Umbria, Campania, Lazio, Puglia e Trentino-Alto Adige.

Se lo si effettua in un drive-in, sotto richiesta della ASL, in ospedale o presso varie strutture pubbliche, il costo è invece a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso in cui si presentino sintomi legati al Covid-19, sia il medico che il paziente possono fare richiesta telefonica e un operatore sanitario si recherà a casa ad effettuare il test.

Come riporta Sanità Informazione, da alcuni mesi alcune Regioni italiane hanno stretto accordi con le Federfarma locali per dare anche ai farmacisti la possibilità di effettuare tamponi rapidi (o antigenici) e test sierologici direttamente nei loro locali (o in tendoni esterni).

Le Regioni che al momento permettono al cittadino di verificare l’eventuale contagio da SARS-CoV-2 sono dodici: Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Umbria e Veneto.

Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia e Toscana non hanno autorizzato questo tipo di controllo (o sono in corso trattative). Non ci sono, invece, dati disponibili per la Valle d’Aosta.

A gennaio il Giornale ha realizzato uno studio approfondito, indicando per ciascuna Regione quali test vengono effettuati, a chi e a quale costo.

Regione Test sierologico Test antigenico Costi Popolazione ammessa ai test Abruzzo Sì No A carico della Regione Solo asintomatici in età scolastica 0-18 anni, familiari e conviventi su base volontaria Provincia autonoma di Bolzano Sì Sì Divisi tra Regione e cittadini Tutti, sintomatici e asintomatici Campania No Sì A carico dei cittadini Tutti, solo asintomatici Emilia Romagna Sì Sì A carico della Regione Solo asintomatici nella popolazione scolastica, familiari e nonni non conviventi, universitari Lazio Sì Sì A carico dei cittadini Asintomatici su base volontaria Lombardia No Sì A carico dei cittadini Tutti gli asintomatici Marche Sì No A carico dei cittadini Tutti gli asintomatici Piemonte Sì Sì A carico dei cittadini Tutti gli asintomatici Sardegna Sì, solo vendita al pubblico (al momento non applicato) Sì, solo vendita al pubblico (al momento non applicato) A carico dei cittadini Tutti gli asintomatici Provincia autonoma di Trento No Sì A carico della Provincia Autonoma Tutti Umbria Sì Sì A carico dei cittadini e della Regione Gli asintomatici studenti tra 0 e 19 anni e loro familiari o conviventi, su base volontaria Veneto No Sì A carico dei cittadini Tutti gli asintomatici

Esistono differenze anche sul tipo di popolazione che può accedere al test rapido. Ad esempio, nella Provincia autonoma di Trento possono effettuarlo tutti (sia asintomatici che sintomatici), mentre in Umbria solo gli studenti tra 0 e 19 anni e loro familiari o conviventi, su base volontaria (a patto che siano asintomatici).

Informazioni in merito e aggiornate vengono pubblicate sui siti di ciascuna Regione.

Quanto costa fare un tampone

Un’inchiesta condotta da Altroconsumo a dicembre 2020 ha messo in luce le differenze di costo del tampone molecolare nei laboratori privati di sei Regioni: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.

I laboratori contattati sono stati 130.

Grazie ai costi leggermente più economici rilevati in Campania, ma soprattutto nel Lazio, il prezzo medio del tampone molecolare nelle strutture private passa da 94 euro a 86 euro (rispetto all’inchiesta di settembre 2020).

I prezzi dei test sierologici rimangono invariati rispetto all’ inchiesta di giugno 2020: in media il costo di questi test è di 48 euro ed è più basso se si tratta di un test rapido qualitativo, mentre aumenta se l’analisi quantifica anche la presenza dei due anticorpi coinvolti nella risposta immunitaria al Covid (IgG e IgM).

I laboratori che fanno tamponi sono meno numerosi di quelli che propongono i test sierologici, ma nel complesso, l’accesso a questo test è piuttosto semplice e veloce. Molti laboratori prevedono la possibilità di prendere appuntamento online, con tempi di attesa in media di soli tre giorni. Più di tre volte su dieci l’appuntamento è addirittura per il giorno stesso.

Per quanto riguarda le modalità di accesso spesso viene chiesta la prescrizione del medico, ma la situazione varia a seconda della Regione. In Emilia Romagna e Piemonte ci vuole quasi sempre la ricetta, in Veneto e Lombardia praticamente mai.

Per quanto riguarda il Lazio, la Regione aveva inizialmente concesso ai privati di effettuare soltanto il tampone rapido; ora invece è possibile fare anche quelli molecolari. Il prezzo del tampone molecolare non supera i 60 euro ed è il più basso rispetto a quello delle altre Regioni.

Il costo del tampone rapido, invece, è di 22, ma il prezzo non sempre viene rispettato. Su 23 laboratori privati analizzati che effettuano il tampone rapido, soltanto 19 fanno pagare il prezzo stabilito. Gli altri 4 fanno pagare di più, giustificando il rincaro con diverse motivazioni, quali: “prelievo nasale” “prestazione medica”, “sanificazione”, e altre.

Il costo medio del tampone nelle altre Regioni si attesta intorno a: 87 per il Veneto, 89 per il Piemonte, 91 per la Lombardia e 105 per l’Emilia Romagna.

In Abruzzo ed Emilia Romagna è stato deciso che il costo del test è a carico dell’ente. La Lombardia, come il Lazio, seppur a prezzi calmierati, ha deciso che sia il cittadino che ne fa richiesta a doversene fare carico.

Coraline Gangai