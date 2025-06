LIBRI. Books for Peace premia l’Ammiraglio Treu

Il 14 giugno, scorso a Roma, il Premio BOOKS for PEACE 2025 alla Cultura è stato conferito all’Ammiraglio Sq. Aus. Paolo Treu per il libro Tu sei un intero oceano in una goccia.

Il premio BOOKS for PEACE, nato per essere luce per chi non è visto e voce per chi non è ascoltato, è un simbolo di speranza e di solidarietà, capace di illuminare chi non brilla sotto i riflettori. Con il conferimento del premio alla Cultura a Paolo Treu, si vuole sottolineare l’importanza di condividere gli insegnamenti, le esperienze, le avventure degli autori con i lettori, con l’auspicio che possano essere di aiuto soprattutto per coloro che sono ancora alla ricerca di un obbiettivo da raggiungere, di una rotta da seguire nel mare della vita o di risposte a quesiti esistenziali.

Il messaggio del libro è rivolto soprattutto ai i giovani, che continuano a vivere in un mondo governato dai vecchi, giovani con esigenze che sembrano essere ascoltate e guardate solo con l’orecchio e l’occhio dell’ipocrisia, grande piaga dei tempi in cui viviamo.

I proventi della vendita del libro finanzieranno l’Associazione MITOCON ODV, l’organizzazione di riferimento in Italia per le persone affette da malattie mitocondriali.

Erano presenti Massimo Ballon, Preside I.I.S. “Einaudi – Scarpa” Montebelluna, Paolo Pagliaro, giornalista, autore di L’intelligenza artificiale e la crescente irrilevanza della verità e Gaetano Cortese,Ambasciatore d’Italia curatore della Collana editoriale di Carlo Colombo “Le Ambasciate d’Italia nel Mondo”, che ha illustrato con cura e dovizia di particolari l’ultimo libro dedicato all’Ambasciata Villa HJELT, la residenza dell’Ambasciatore d’Italia a HELSINKI. L’Ambasciatore Cortese è un punto di riferimento importante nel mondo della Cultura, della difesa dei Diritti Umani e della Pace, la sua esperienza e i suoi racconti illuminano sempre le coscienze e gli animi delle platee, stimolando dibattiti e dialoghi volti a migliorare il nostro essere cittadini del mondo.

Il Premio BOOKS for PEACE è pensato per celebrare i Diritti Umani attraverso l’arte e la cultura come strumenti di cambiamento e di pace. Con il supporto di figure straordinarie come Sophia Loren e Carlo, Ponti, Katia Ricciarelli, il Premio Nobel per la Pace 2018 Dr. Denis Mukwege, il Premio Nobel per la Pace Dr.ssa Shirin Ebadi, S.E. Mario Boffo, S.E. Stefano Baldi, S.E. Gaetano Cortese, S.E. Claudio Pacifico, il Consigliere personale di S.M. Re Calo III, la figlia di Nelson Mandela Maki Mandela-Amuah, di luoghi magici come il Parco Archeologico di Pompei e la Reggia di Caserta etc etc.

Concludendo, questo premio ci ricorda che la Cultura e i Diritti Umani sono essenziali per la costruzione di ponti tra le persone, in un mondo sempre più diviso, e che ogni gesto di solidarietà ha un impatto che va oltre le parole, non mi resta che ringraziare per il supporto culturale, morale e umano la UniFUNVIC e BFUCA ((Federação Nacional das Associações, Centros e Clubes UNESCO do Brasil) la (FICLU (Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco), Albanian Diplomatic Forum, la Gazzetta Diplomatica, il Centro Studi Federico II, Italeurasia, HUFUD, World Academy of Literature, PEACE & SPORT Council of Afghanistan e la neo gemellata AEPER.

Redazione

