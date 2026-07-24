ISRAELIRANWAR. Trump: l’accordo nucleare con i sauditi è legato all’accettazione degli Accordi di Abramo. Teheran annuncia nuove strategie. Hormuz chiusa. Bah el Mandeb chiusa. Colpite Giordania, Kuwait e Bahrein

Alla prima cerimonia di trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l’Iran, Donald Trump è stato travolto da una serie di polemiche per aver indossato un cappellino da baseball con la scritta “USA”, gadget della sua campagna elettorale, e per una gaffe al passaggio dei feretri. È stato criticato dopo che sono emerse immagini della cerimonia di trasferimento delle salme che mostravano Trump in fondo a una fila di militari e personale governativo, tutti, tranne lui, a capo chino, riporta Indy100.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede al Presidente Donald Trump di ritirare le truppe statunitensi dalle ostilità con l’Iran. Si tratta della seconda iniziativa di questo tipo, a testimonianza della crescente opposizione all’interno del Congresso alla guerra che dura ormai da quasi cinque mesi. La Camera ha votato oggi a favore della risoluzione con 214 voti contro 208, dopo che quattro Repubblicani si sono uniti ai Democratici, rompendo con il sostegno del loro partito al presidente, riporta INA.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il patto nucleare con l’Arabia Saudita andrà avanti solo se Riyadh aderirà agli Accordi di Abramo e normalizzerà le relazioni con Israele, una condizione che non era stata esplicitamente dichiarata pubblicamente al momento della presentazione dell’accordo, avvenuta il giorno precedente. In un post su Truth Social giovedì, Trump ha scritto: “L’accordo sul nucleare civile (non ci sarà alcun arricchimento del materiale!) stipulato tra il Dipartimento dell’Energia e l’Arabia Saudita… sarà approvato, ma è totalmente subordinato all’adesione dell’Arabia Saudita ai rispettati e proficui Accordi di Abramo”, ha scritto Trump, aggiungendo: “Gli Stati Uniti non sono contrari agli impianti nucleari civili (non arricchiti)”. La mossa permette a Trump di presentare l’accordo come un’estensione degli Accordi di Abramo, uno dei principali successi di politica estera del suo primo mandato.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ricevuto le credenziali del nuovo ambasciatore tedesco a Teheran, Axel Dittmann, lanciando un appello per un rinnovamento delle relazioni bilaterali basato sul rispetto reciproco e sul dialogo costruttivo, riporta NourNews. Pezeshkian ha poi criticato la posizione di Berlino riguardo alla guerra con gli USA, sottolineando che Teheran rimane aperta alla risoluzione delle controversie attraverso canali politici.

Pezeshkian ha poi incontrato il primo Ministro iracheno Ali Faleh al-Zaidi. Pezeshkian e al-Zaidi hanno discusso le principali questioni di interesse comune e le modalità per sviluppare e approfondire ulteriormente le relazioni bilaterali, sottolineando la necessità di accelerare la piena attuazione degli accordi esistenti tra Iran e Iraq, a tutela degli interessi reciproci dei due Paesi. Hanno inoltre evidenziato la necessità di attivare le capacità condivise in materia di cooperazione politica, economica, commerciale, di transito, energetica e regionale.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha condannato le minacce del presidente statunitense Donald Trump di bombardare le infrastrutture civili iraniane, su X: ”Non commettete crimini di guerra per nessuno; invocare ordini superiori per giustificare crimini di guerra non assolve i responsabili dalla responsabilità penale. L’establishment al potere negli Stati Uniti intende sacrificare quel che resta del diritto internazionale umanitario e i fondamenti dell’etica e della civiltà umana alla sua insaziabile sete di guerra e massacri. Una politica che prevede la distruzione di ponti e centrali elettriche è manifestamente illegale e criminale. Costituisce rappresaglia e punizione collettiva, entrambe esplicitamente proibite come crimini di guerra sia dal diritto internazionale umanitario che dal diritto interno statunitense, in particolare ai sensi del 18 U.S.C. § 2441 (War Crimes Act). Non esiste prescrizione per questi reati. Il Codice Uniforme di Giustizia Militare e il Manuale di Diritto di Guerra del Dipartimento della Difesa chiariscono inequivocabilmente che i membri delle forze armate hanno il dovere, sia legale che morale, di rifiutare ordini manifestamente illegali. L’Iran si oppone con fermezza e risolutezza all’illegalità e alla violazione della legge”, ha concluso Baqaei.

Restando sempre a Teheran, parla l’esercito. Il portavoce dell’esercito iraniano ha avvertito giovedì che Teheran metterà in atto nuove strategie e scenari per rendere la guerra insostenibile per gli Stati Uniti se gli attacchi americani contro le infrastrutture del sud dell’Iran continueranno. Il generale Mohammad Akraminia ha dichiarato che, in seguito alla violazione del memorandum di cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, “stiamo assistendo a una nuova fase della guerra”. Ha aggiunto che le operazioni di rappresaglia delle Forze Armate iraniane continueranno finché persisteranno gli attacchi statunitensi contro le infrastrutture e le zone costiere iraniane.

“Gli americani devono sapere che questo processo non può continuare a lungo. Se insistono nel proseguire le loro azioni ostili contro le regioni meridionali del nostro Paese, adotteremo certamente nuove misure”, ha affermato Akraminia. “Sono stati pianificati e sviluppati nuovi scenari e sicuramente entreremo in campo con un nuovo approccio per dissuadere il nemico dal continuare la guerra”. Riguardo alla possibilità di un’invasione di terra, Akraminia ha affermato che l’Iran non considera impossibile o improbabile alcuna azione nemica e ha migliorato la propria prontezza per ogni scenario. “Le operazioni di terra offrono molte più opportunità di infliggere danni e perdite maggiori al nemico, e la nostra efficacia ed efficienza in questo ambito saranno indubbiamente molto più elevate”.

Gli Houthi hanno attaccato due petroliere saudite nel Mar Rosso, mentre l’esercito statunitense ha condotto la dodicesima notte di raid contro l’Iran.

L’agenzia di stampa Saba, affiliata agli Houthi, ha riferito che le loro forze hanno colpito due petroliere, la Encelia e la Layla, nel Mar Rosso il giorno precedente, provocando incendi a bordo di entrambe. Sarebbe il primo attacco yemenita a una nave da quando gli Houthi hanno annunciato, all’inizio di questa settimana, il blocco delle navi legate all’Arabia Saudita attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb, in risposta al blocco imposto dal regno saudita allo Yemen e al recente attacco all’aeroporto internazionale della capitale Sana’a.

I media statali sauditi hanno riferito che una petroliera di proprietà saudita è stata colpita mentre navigava nel Mar Rosso. L’attacco avrebbe provocato un incendio a prua della nave, ma non ha causato vittime. I media regionali hanno affermato che la petroliera, che trasportava circa 500.000 barili di petrolio e che era partita da Yanbu, è stata colpita da un missile a circa 70 chilometri a nord del confine yemenita incendiandosi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington riterrà Teheran responsabile se gli Houthi attaccheranno navi mercantili. “Un anno fa gli Stati Uniti d’America hanno attaccato con forza gli Houthi per la loro interferenza con il commercio, sparando contro le navi”, ha scritto Trump giovedì su Truth Social. “Da allora, e durante il nostro conflitto con l’Iran, si sono comportati in modo molto responsabile. Purtroppo, ora hanno ricominciato, sparando contro due navi saudite la scorsa notte”, ha aggiunto. “Vi prego di considerare questa VERITÀ come un messaggio che, se lo faranno di nuovo, gli Stati Uniti riterranno l’Iran responsabile, in quanto gli Houthi sono un surrogato e/o un agente dell’Iran, e verranno inflitte pesanti sanzioni militari all’Iran e, naturalmente, agli stessi Houthi, dei quali sono molto deluso perché, fino ad ora, si sono comportati in modo molto professionale e intelligente”.

Ed adesso uno sguardo rapido ai fronti.

Gli Stati Uniti hanno condotto una nuova ondata di attacchi militari contro l’Iran nelle prime ore di giovedì, segnando la dodicesima notte consecutiva di attacchi, mentre le Forze Armate iraniane hanno annunciato operazioni di rappresaglia contro installazioni militari statunitensi in Kuwait e Giordania e hanno segnalato incidenti che hanno interessato il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz.

Secondo CENTCOM, gli ultimi attacchi sono stati ordinati dal Presidente Donald Trump e miravano a indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare la navigazione civile e le navi commerciali. CENTCOM ha affermato che le forze statunitensi hanno preso di mira obiettivi militari, tra cui capacità navali, depositi di missili e droni, strutture di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea. Il comando ha inoltre dichiarato che oltre 50.000 soldati statunitensi rimangono in stato di allerta in tutto il Medio Oriente e ha affermato di aver deviato nove navi commerciali e impedito a una nave di entrare o uscire dai porti iraniani.

Le autorità iraniane hanno affermato che gli attacchi hanno preso di mira diverse località nelle province di Khuzestan, Bushehr, Kermanshah, Chaharmahal e Bakhtiari, incluse aree vicino al valico di frontiera di Shalamcheh, Ahvaz, Ramshir, Andimeshk, la contea di Kiar e la periferia di Eslamabad-e Gharb. Funzionari iraniani hanno anche segnalato attacchi contro navi di ricerca e soccorso nelle acque di Hormozgan.

Segnalato un numero limitato di vittime in diverse località. Funzionari di Bushehr hanno affermato che attacchi missilistici hanno colpito località nel capoluogo di provincia senza causare vittime, mentre un secondo attacco ha successivamente preso di mira un sito militare. Funzionari del Khuzestan hanno inoltre confermato attacchi missilistici vicino ad Ahvaz, Ramshir e Andimeshk, mentre funzionari di Chaharmahal e Bakhtiari hanno denunciato un attacco notturno nella contea di Kiar. Le autorità di Kermanshah hanno segnalato esplosioni vicino a Eslamabad-e Gharb.

In risposta, l’Iran ha annunciato diverse operazioni di rappresaglia contro installazioni militari statunitensi nella regione.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha affermato di aver colpito la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait. L’esercito iraniano ha annunciato separatamente la 23a fase dell’Operazione Saegheh, affermando di aver lanciato attacchi su larga scala con droni contro depositi di munizioni a Camp Doha, depositi di carburante presso la base aerea di Ali Al Salem e un deposito di munizioni a Camp Arifjan, in Kuwait.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno anche annunciato attacchi contro installazioni militari statunitensi in Giordania, affermando di aver distrutto un radar di difesa missilistica THAAD, un sistema di difesa aerea Patriot, un radar C-RAM, depositi di carburante, un magazzino di equipaggiamento per elicotteri e un hangar per la manutenzione degli elicotteri.

Le autorità iraniane hanno anche segnalato esplosioni udite in Qatar e Giordania, citando resoconti dei media arabi.

Separatamente, le IRGC hanno affermato che tre petroliere hanno tentato di attraversare quella che hanno descritto come una rotta minata nello Stretto di Hormuz meridionale, dopo essere state incoraggiate dalle forze armate statunitensi. Hanno aggiunto che una delle navi ha preso fuoco in seguito a un’esplosione, mentre le altre due sono state costrette a tornare indietro. Hanno dichiarato che lo Stretto di Hormuz rimane sotto il pieno controllo dell’Iran e hanno avvertito che a nessuna petroliera sarà consentito il transito finché continuerà quella che hanno definito l’aggressione statunitense. Hanno inoltre avvertito che qualsiasi nave che tenti di transitare senza il coordinamento con la Repubblica Islamica dell’Iran subirà le stesse conseguenze.

Le autorità giordane hanno dichiarato che l’esercito ha intercettato tre missili iraniani in mattinata.

Il Ministero dell’Interno del Bahrein ha pubblicato un messaggio su X in cui si affermava che le sirene d’allarme erano suonate e si invitava la popolazione a mantenere la calma e a recarsi in un’area sicura.

Durante la notte, funzionari militari del Kuwait hanno dichiarato sui social media che le loro difese aeree stavano “contrastando attacchi da parte di droni ostili”. Le forze armate del Kuwait hanno successivamente annunciato l’attivazione dei propri sistemi di difesa aerea per intercettare quelli che hanno definito attacchi ostili di droni iraniani.

Anche l’aeronautica militare statunitense ha registrato un’apparente emergenza aerea dopo che un aereo AWACS E-3 Sentry, in volo sull’Arabia Saudita orientale, vicino al Qatar e al Bahrein, ha trasmesso il codice di emergenza internazionale 7700 prima di dirottare verso la base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita. Il codice 7700 indica un’emergenza aerea generale che richiede gestione e atterraggio prioritari.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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