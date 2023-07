CINA. È pronto l’antagonista dell’F35 sul Mar Cinese Meridionale

Il caccia stealth cinese J-20 ha volato per la prima volta con i motori a reazione WS-15 di produzione cinese a giugno.

Secondo The Warzone, il volo di prova è avvenuto presso il principale campo di prova del Chengdu Aircraft Industry Group, situato accanto agli impianti di produzione della città omonima.

Stando ad una prima analisi delle immagini, sembrerebbe proprio che il J-20 abbia volato con i nuovi motori installati: la differenza tra i motori WS-15 e i precedenti WS-10 sono le dentellature degli ugelli: i primi hanno più dentellature dei secondi.

Inoltre anche il suono dei video trapelati on line sarebbe diverso dai precedenti: l’aereo di prova aveva un rombo relativamente profondo e sordo rispetto alle unità equipaggiate con WS-10. Si tratterebbe della prima volta che il J-20 abbia volato con entrambi i motori nuovi: nell’aprile 2022 avrebbe usato un solo motore WS-15. Tutto ciò testimonierebbe che sono stati superati i problemi relativi all’installazione di simili apparati propulsivi sulla piattaforma del J-20, riporta AT.

Il WS-15 avrebbe prestazioni simili a quelle del Pratt & Whitney F119 montato sull’F-22 degli Stati Uniti, riporta Asian Military Review.

Va ricordato che il J-20 ha utilizzato per un periodo i motori russi AL-31F, ma la Russia non vende solo i motori AL-31F, quindi la Cina aveva dovuto acquistare altri Su-35 per avere più motori.

Un J-20 equipaggiato con WS-15 potrebbe quindi cambiare le carte in tavola nel Mar Cinese Meridionale con il possibile obiettivo di stabilire la superiorità aerea in caso di conflitto con gli Stati Uniti.

La Cina ha iniziato a pattugliare il Mar Cinese Meridionale con il J-20 nell’aprile del 2022, seppur dotato di motori con prestazioni non ottimali.

In quanto tale, il J-20 rappresenta una sfida elevata anche per le forze aeree più avanzate del Sud-est asiatico, come Singapore, per non parlare poi delle forze aeree più deboli, come le Filippine, che non dispongono di caccia multiruolo. Così configurato, il J-20 potrebbe essere l’unico aereo cinese in grado di competere con l’F-35 statunitense, unico altro caccia stealth operativo nella regione.

Al di là del Mar Cinese Meridionale, la Cina potrebbe utilizzare i suoi J-20 per colpire le basi statunitensi nella Prima e nella Seconda Catena Insulare e interdire i rifornimenti in caso di emergenza a Taiwan.

Basi statunitensi come Jinhae e Busan in Corea del Sud, Okinawa in Giappone e Guam nel Pacifico potrebbero ora essere tutte nel raggio d’azione del J-20, con l’aereo in grado di condurre attacchi lontano dalle basi aeree continentali e insulari della Cina prima di ritirarsi sotto la copertura della sua rete di difesa aerea.

Antonio Albanese