ISRAELIRANWAR. Trump avverte l’Iran: un ponte distrutto per ogni nave colpita a Hormuz. Hayya da le priorità al nuovo corso di Hamas. Proseguono gli attacchi iraniani sui paesi del Golfo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso mercoledì di distruggere un ponte o una centrale elettrica iraniana ogni volta che l’Iran sparerà contro una nave nello Stretto di Hormuz, alzando la posta in gioco dopo che gli Houthi hanno minacciato ancora di chiudere Bab al Mandeb.Secondo Tasnim, Teheran reagirà agli attacchi USA colpendo le infrastrutture nella regione.

Sette petroliere hanno cambiato rotta nel Mar Rosso per evitare lo Stretto di Bab el-Mandeb in seguito alla minaccia degli Houthi di bloccare le esportazioni di petrolio saudita. Gli Houthi stanno avvertendo le compagnie di navigazione che le loro petroliere rischiano di essere attaccate se utilizzano i porti dell’Arabia Saudita dopo la “chiusura dello Stretto di Bab el-Mandeb” alle navi saudite in risposta al blocco imposto dal regno allo Yemen.

L’Iran ha rafforzato le sue forze armate prevedendo che gli avversari avrebbero violato gli accordi, ha dichiarato il comandante in capo dell’esercito, il generale Amir Hatami. I media iraniani hanno anche citato Hasan Qashqavi, portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, secondo il quale Trump si troverebbe in un “pantano”.

Un funzionario del Ministero della Salute iraniano ha affermato che 53 civili sono stati uccisi e 592 feriti dalla fine del mese scorso; l’esercito statunitense ha dichiarato di non prendere mai di mira i civili.

La guerra ha causato la morte di 18 militari statunitensi e il ferimento di oltre 450 soldati. Mercoledì Trump ha partecipato a una cerimonia presso la base aerea di Dover, nel Delaware, in memoria di quattro militari statunitensi uccisi negli attacchi iraniani contro basi militari negli ultimi giorni: tre in Giordania e uno in Iraq.

Un funzionario statunitense, parlando a condizione di anonimato, ha dichiarato a Reuters che il numero di soldati americani feriti ha superato di gran lunga i 500. Il Pentagono ha affermato lunedì che 100 militari sono rimasti feriti dal 7 luglio e che il 96% di loro è tornato in servizio.

Nell’undicesima notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sull’Iran, i residenti di Teheran hanno segnalato esplosioni. Nelle prime ore di mercoledì, gli Stati Uniti hanno intercettato attacchi aerei lanciati dalle difese aeree attivate sopra la capitale, secondo quanto riportato dall’agenzia iraniana Fars.

Tre località nella provincia iraniana di Bushehr, dove si trova l’unica centrale nucleare del Paese, sono state colpite, ha dichiarato un funzionario all’agenzia di stampa statale iraniana IRNA, tra cui una stazione elettrica vicino all’impianto. I media iraniani hanno anche affermato che gli Stati Uniti hanno preso di mira località nella contea di Kabudarahang, nella provincia centrale di Hamadan, senza fornire ulteriori dettagli.

L’esercito iraniano ha dichiarato di aver colpito alloggi e depositi presso la base aerea statunitense di Al Azraq in Giordania, magazzini e hangar per la manutenzione degli aerei presso la base aerea di Sheikh Isa in Bahrein e anche Camp Doha in Kuwait. Giordania, Kuwait e Bahrein hanno tutti affermato di aver intercettato attacchi iraniani.

In Libano, riporta LBC, mentre inizia la prima fase di attuazione del piano delle zone pilota, che prevede il ritiro dell’esercito israeliano dall’area di Zawtar el-Gharbiyeh nel Libano meridionale, Israele ha rivelato una nuova tattica militare già utilizzata in passato sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania: il ”roof knocking” (colpo sui tetti). Secondo i riservisti IDF schierati in Libano, la tattica prevede l’ordine di lanciare piccoli missili sui tetti degli edifici o delle case bersaglio, dando così ai residenti il ​​tempo di evacuare.

L’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il rinvio del vertice previsto per questa settimana tra Netanyahu e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il rinvio è giunto in un contesto di notizie secondo cui Washington starebbe cercando di esercitare ulteriori pressioni su Tel Aviv per accelerare il ritiro dal Libano e fermare i voli dei droni e gli spari nelle aree in cui è schierato l’esercito libanese.

Il neoeletto leader di Hamas, Khalil al-Hayya, ha delineato le priorità per il gruppo di resistenza palestinese. Nel suo primo discorso di mercoledì, dopo aver assunto l’incarico, Hayya ha esortato i Paesi che mediano i negoziati per il cessate il fuoco a fare pressione sul governo israeliano affinché attui gli accordi esistenti e passi alla fase successiva del processo. La seconda priorità di Hamas è ripristinare “condizioni di vita dignitose per i palestinesi a Gaza, contrastare i piani di sfollamento, accelerare gli sforzi di ricostruzione e ottenere il rilascio dei prigionieri”. La terza priorità è raggiungere l’unità palestinese avviando un dialogo nazionale immediato per ricostruire le istituzioni palestinesi, in particolare l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), su quelle che ha definito basi democratiche e consensuali. Hayya ha infine dichiarato che la quarta priorità è rafforzare le relazioni di Hamas con i Paesi arabi e musulmani.

Diamo un rapido sguardo ai fronti nella giornata di Mercoledì 22 luglio. Le forze israeliane utilizzato artiglieria, attacchi con droni, scontri fuoco e operazioni di demolizione a Gaza City, nel governatorato centrale e a Khan Younis, in un contesto di avvertimenti da parte delle autorità palestinesi secondo cui l’intensificarsi dell’attività militare israeliana minaccia di destabilizzare ulteriormente il fragile quadro del cessate il fuoco.

A Gaza City, carri armati e artiglieria israeliani hanno intensificato gli attacchi nel quartiere di Zeitoun, sparando proiettili e munizioni vere intorno alla moschea di Salahuddin e all’incrocio di Doula, mentre veicoli blindati avanzavano verso le zone di Abu Marahil e Dawla.

Le forze israeliane hanno anche condotto operazioni di demolizione a est della città e hanno continuato a sparare verso il quartiere di Tuffah.

Nella Striscia di Gaza centrale, i droni israeliani hanno ripetutamente colpito le tende che ospitavano famiglie sfollate nel campo profughi di Nuseirat.

Testimoni oculari hanno riferito di un’intensa attività di aerei da ricognizione e droni quadricotteri su Al-Mawasi e sulla parte orientale di Khan Younis.

A Gaza, l’esercito israeliano starebbe procedendo rapidamente alla costruzione di un’enorme barriera che separa la porzione della Striscia di Gaza sotto il suo controllo dal resto dell’enclave. Negli ultimi mesi, ne sono stati costruiti oltre 23 chilometri. Israele attualmente controlla poco più del 50% del territorio.

In Libano, tre villaggi nel sud del Paese saranno i primi ad attuare l’accordo quadro mediato tra Israele, Libano e Stati Uniti. In base all’accordo, l’esercito israeliano si ritirerà dalle aree occupate nel Libano meridionale per consentire all’esercito libanese di assumere il controllo e supervisionare il disarmo di Hezbollah.

Per le operazioni sull’Iran, il Pentagono si sta affidando in larga misura agli equipaggi di caccia basati in Europa. Solo tre stormi di caccia sono permanentemente assegnati alle forze aeree statunitensi in Europa e tutti e tre sono stati impiegati per schierare aerei da combattimento nella regione nell’ultima settimana.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha affermato mercoledì di aver colpito due basi aeree in Giordania utilizzate dalle forze statunitensi, sostenendo che i suoi attacchi missilistici e con droni abbiano causato morti e feriti tra i soldati americani.

Secondo l’agenzia IRNA, l’IRGC ha dichiarato che la prima fase dell’operazione ha preso di mira la base aerea Prince Hassan e la base aerea King Faisal in Giordania.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno affermato di aver colpito un hangar di preparazione per aerei F-15, di aver distrutto otto nuovi droni MQ-9 in un hangar di preparazione prima che diventassero operativi e di aver inflitto danni significativi ad altri due droni.

Hanno inoltre affermato che un successivo attacco ha gravemente danneggiato due elicotteri pesanti statunitensi in un hangar di stoccaggio.

L’IRGC ha infine dichiarato che un attacco a una struttura che ospitava personale statunitense ha causato morti e feriti tra i soldati americani. Non sono state fornite cifre precise e gli Stati Uniti non hanno ancora commentato l’accusa iraniana.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che l’operazione era dedicata alle vittime del clamoroso attacco statunitense contro una scuola elementare nella città iraniana meridionale di Minab, dove mercoledì si sono svolte le cerimonie funebri per le decine di bambini uccisi nell’attacco. L’attacco alla scuola ha fatto notizia in tutto il mondo e ha suscitato una forte condanna.

Secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr, mercoledì si sono tenute le cerimonie funebri per i resti di 32 bambine, tra i 168 bambini uccisi nell’attacco alla scuola del 28 febbraio, giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno dato inizio alla guerra. L’agenzia ha affermato che i corpi sono stati identificati tramite test del DNA prima di essere restituiti alle famiglie.

In precedenza, mercoledì, l’esercito giordano aveva dichiarato di aver intercettato quattro dei sei missili iraniani lanciati verso il regno, mentre altri due erano caduti in zone remote e disabitate senza causare vittime o danni. In una dichiarazione separata, l’esercito ha affermato che anche aerei dell’aeronautica militare hanno intercettato e abbattuto quattro droni lanciati dall’Iran verso il regno, aggiungendo che l’operazione non ha causato vittime né danni materiali.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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