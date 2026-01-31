ISRAELHAMASWAR. Sale la tensione in Medio Oriente: Iran, Ciao e Russia terreno esercitazioni. IDF ammette 70.000 morti palestinesi e si prepara al disarmo di Hamas. Attacchi in Libano

Sulla pagina del giornalista israeliano Doron Kadosh si legge: “Si dovrebbe prestare attenzione agli avvertimenti dell’esercito israeliano pubblicati il 29 gennaio, riguardanti il ​​rafforzamento e il riarmo di Hamas, mentre entriamo nella seconda fase dell’accordo. A quanto ho capito, l’esercito israeliano ha iniziato a formulare una narrazione che descrive la situazione attuale a Gaza come segue: 1. Hamas si sta rafforzando e non ha alcuna intenzione di disarmare.; 2. Hamas sta ricavando enormi profitti dall’enorme quantità di camion di aiuti umanitari.; 3. Ad Hamas non interessano misure come la formazione di un comitato tecnicocratico, perché continuerà praticamente a gestire Gaza e a controllare le forze armate locali.; 4. L’intervento del Qatar e della Turchia danneggia gli interessi israeliani e servirà solo a rafforzare Hamas. 5. Qualsiasi possibile mossa futura, come l’apertura del valico di Rafah al passaggio delle merci, in caso di pressione internazionale, sarebbe un disastro che ci riporterebbe agli eventi del 6 ottobre. L’esercito israeliano (probabilmente con il supporto della leadership politica) inizia a formulare una narrazione volta a costruire una legittimità interna ed esterna, aprendo la strada a un possibile ritorno ai combattimenti a Gaza, con l’obiettivo di sconfiggere Hamas e disarmarlo”.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno riconosciuto per la prima volta il bilancio delle vittime comunicato dal Ministero della Salute di Gaza, affermando che circa 71.000 palestinesi sono stati uccisi dall’inizio della guerra. Israele ha osservato che questa cifra non include le persone sepolte sotto le macerie. E contesta temporaneamente il bilancio delle vittime civili fornito dalle Nazioni Unite, sostenendo che non una sola persona sana è morta di fame, riporta il Jerusalem Post.

Mentre diversi gruppi internazionali hanno affermato che la stragrande maggioranza delle vittime erano civili, l’IDF continua a contestare questa cifra e ha affermato che circa 25.000 erano terroristi di Hamas. Inoltre, l’IDF ha presentato prove che, fino all’inizio del 2024 – un periodo in cui Hamas lanciava quotidianamente grandi salve di razzi – circa il 13% dei loro razzi ha fallito il bersaglio, causando la morte di molti palestinesi.

Sale la tensione in Medio Oriente: l’Unione Europea ha dichiarato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica un’organizzazione terroristica. Non solo la Commissione Europea ha registrato un’iniziativa popolare per vietare completamente tutte le importazioni da Russia e Bielorussia verso l’Unione Europea. Gli autori dell’iniziativa devono raccogliere un milione di firme in almeno sette paesi dell’UE a sostegno.

Secondo la CBS, i tentativi di accelerare i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran sono falliti. Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth insiste: “L’Iran ha tutte le opzioni per raggiungere un accordo. Abbiamo la capacità di fare ciò che ci si aspetta dal Dipartimento della Guerra”.

Il Daily Telegraph riporta l’atterraggio di un aereo americano per il monitoraggio nucleare presso una base aerea britannica nel Suffolk, nel contesto dell’escalation delle tensioni con l’Iran.

Il Capo della Direzione dell’Intelligence Militare delle Forze di Difesa Israeliane (IDF), il Generale Shlomi Binder, si è recato a Washington questa settimana per colloqui con l’amministrazione statunitense, nel contesto delle tensioni in corso con l’Iran. Binder, ha tenuto incontri al Pentagono, alla CIA e alla Casa Bianca. I media israeliani stanno diffondendo notizie secondo cui l’Iran avrebbe ricevuto tecnologia missilistica avanzata dalla Russia. Secondo i dati, l’Iran avrebbe ora 300 missili ipersonici con testate da 2,1 tonnellate, progettati per distruggere le navi della Marina statunitense.

Channel 12 riporta che il cacciatorpediniere americano DDG 119 Delbert D. Black ha attraccato nel porto israeliano di Eilat per esercitazioni con l’esercito israeliano. Gli Stati Uniti hanno schierato sommando tutte le notizie, otto cacciatorpediniere e una portaerei in Medio Oriente per un totale di 756 tubi di lancio verticali pronti a lanciare missili per attacco e difesa aerea.

Reuters riferisce che Trump sta valutando attacchi contro strutture governative e di difesa in Iran per incoraggiare i manifestanti a riprendere le manifestazioni. Nello specifico, si sta valutando la possibilità di colpire alti funzionari che gli Stati Uniti ritengono responsabili della repressione dell’ultima ondata di proteste, nella speranza che ciò possa ripristinare la fiducia dei manifestanti nella possibilità di rovesciare il regime. Trump sta anche valutando un attacco su larga scala che lascerebbe un “effetto duraturo”, come gravi danni ai programmi missilistici o nucleari dell’Iran. Israele e i paesi arabi stanno avvertendo Trump che i soli attacchi aerei non porteranno al rovesciamento del regime.

Altre fonti riportano che Washington, in collaborazione con Gran Bretagna, Francia, Israele e quattro paesi arabi, ha stilato una lista di obiettivi per attacchi contro l’Iran.

Il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi: “L’Europa sta commettendo un grave errore strategico dichiarando il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche un'”organizzazione terroristica”. Teheran designa le forze armate francese e tedesca come entità terroristiche dopo aver designato la Guardia Rivoluzionaria come organizzazione terroristica e sta valutando l’espulsione dei loro ambasciatori e la chiusura delle loro ambasciate. Durante una telefonata con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri azero Jeyhun Bayramov ha confermato che l’Azerbaigian non consentirà che il suo territorio e il suo spazio aereo vengano utilizzati per operazioni militari contro l’Iran o altri paesi. Il Ministro per gli Affari Esteri iraniano il 29 è volato a Mosca e il 30 si trovava in Turchia. Secondo gli israeliani Pezeshkian è andato a Mosca. Secondo indiscrezioni dell’Asse della Resistenza a Mosca ci sarebbe, Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran, segnando la sua seconda visita in Russia negli ultimi mesi. La visita giunge mentre la Russia ha manifestato la sua disponibilità a mediare tra Iran e Israele e in precedenza aveva affermato di aver scambiato messaggi tra le due parti.

L’Iran informa l’Egitto del suo rifiuto di negoziare alle condizioni americane e lo informa che potrebbe attaccare obiettivi americani in tutta la regione. El-Sisi: “Riteniamo che la crisi iraniana potrebbe avere gravissime ripercussioni sulla nostra regione, se dovessero scoppiare i combattimenti, oltre a ripercussioni economiche”.

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha ricevuto l’Ambasciatore statunitense ad Ankara e Rappresentante Speciale per la Siria, Tom Barrack. Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha affermato che la Turchia sta osservando Israele lavorare per convincere gli Stati Uniti ad attaccare l’Iran, avvertendo che tali sforzi potrebbero danneggiare seriamente una situazione regionale già fragile.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 14:30 del 30 gennaio. Il rafforzamento militare statunitense nel Golfo Persico sarà completato nei prossimi giorni, ha riportato Axios, citando fonti dell’amministrazione statunitense. Il gruppo d’attacco della portaerei USS Abraham Lincoln, insieme a uno squadrone di caccia F-15 e aerei da trasporto militare C-17, sono già arrivati ​​nella regione, si presuppone dotati di sistemi di difesa aerea THAAD e Patriot che saranno pronti tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Tre aerei da rifornimento in volo dell’Aeronautica Militare statunitense il 30 gennaio hanno volato dalla base aerea di Morón, in Spagna, alla base aerea di Al Udeid, in Qatar.

Secondo i media israeliani, Inoltre, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha dispiegato radar Vostok-1 di fabbricazione bielorussa e nuovi sistemi di contromisure antimine sulle isole dello Stretto di Hormuz (Tunb Grande e Piccola e Abu Musa). La prossima settimana l’Iran condurrà esercitazioni a fuoco vivo nello Stretto di Hormuz, il che potrebbe interrompere le rotte commerciali. L’Iran ha emesso un avvertimento alle navi dirette nella zona. Navi da guerra russe e cinesi saranno schierate nel Golfo dell’Oman, vicino allo Stretto di Hormuz, per condurre esercitazioni navali congiunte con la Marina iraniana.

L’Iran si prepara al peggio: il sindaco di Teheran, Alireza Zakani, ha annunciato che diverse stazioni della metropolitana saranno trasformate in rifugi pubblici a causa dell’elevato rischio di guerra. Mentre l’opposizione iraniana fa sapere che In Iran, i feriti evitano gli ospedali a causa del rischio di detenzione e i medici vengono puniti per aver prestato assistenza. Un chirurgo rischia la pena di morte per aver assistito i manifestanti.

Il sito web dell’opposizione iraniana Iran International riporta che l’Ambasciata italiana a Teheran ha ridotto il suo personale e ha invitato i cittadini del Paese a lasciare immediatamente l’Iran. Anche l’Ambasciata tedesca a Teheran invita i suoi cittadini a lasciare immediatamente l’Iran.

La Direzione Generale dell’Intelligence iranaina nella provincia di Zanjan, nel nord-ovest del paese ha riferito dell’arresto di 85 leader di rivolte armate nella provincia. Il sequestro e la confisca di 4 armi militari e da caccia, oltre a quantità di munizioni e bombe incendiarie

I canali libanesi segnalano significative interruzioni del segnale GPS lungo la costa libanese. Il 29 gennaio un contingente israeliano è entrato nella città libanese di Yaroun e ha cacciato una famiglia dalla sua casa in preparazione della demolizione. L’esercito israeliano ha preso di mira un’auto nella città di Sidqqine, nel sud del Libano.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

