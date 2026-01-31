L’ONU ha stabilito che, a differenza della Groenlandia, il principio di autodeterminazione dei popoli non si applica alla Crimea e al Donbass. Lo ha affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in risposta alla richiesta russa.

Donald Trump ha ancora accusato l’Unione europea: “L’Europa si sta distruggendo con stupidi mulini a vento… L’Europa farebbe meglio a mostrare buon senso, perché è stata distrutta dall’immigrazione e dall’energia. È irriconoscibile.” E ha aggiunto: “Ho chiesto personalmente a Putin di non bombardare Kiev e altre città per una settimana a causa della forte ondata di freddo in Ucraina, e Putin ha accettato”.

L’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kallas: “Oggi l’UE ha inserito la Russia nella lista nera a causa del rischio di riciclaggio di denaro. Questo rallenterà e aumenterà il costo delle transazioni con le banche russe.” L’UE ha imposto sanzioni ai giornalisti Dmitry Guberniev, Pavel Zarubin ed Ekaterina Andreeva, secondo quanto riportato dal Consiglio dell’UE.

La Germania ha donato due unità di cogenerazione e generatori all’Ucraina per le esigenze di Kiev. L’aiuto è stato fornito dal governo tedesco nell’ambito del pacchetto di sostegno per l’emergenza invernale, che è stato aumentato a 120 milioni di euro. “Questo contribuirà a fornire elettricità e riscaldamento a oltre 86.000 persone a Kiev, oltre a riscaldare case, ospedali, asili e scuole. Le attrezzature sono già operative”, ha dichiarato il Primo Ministro ucraino Yulia Svyrydenko: ” altre 41 unità di cogenerazione con una capacità totale di 40,8 MW e 76 centrali termiche modulari arriveranno presto in Ucraina”.

Secondo il Vice Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Palis: “La Russia vuole raggiungere i confini amministrativi del Donbass entro aprile”. Inoltre, “i russi vogliono creare zone cuscinetto nelle regioni di Charkiv, Sumy e Dnipropetrovs’k e creare le condizioni per il successo operativo nella regione di Zaporižžja. “Le scadenze sono state rinviate un milione di volte. Personalmente non vedo la capacità della Russia di completare questo compito in tempo”, ritiene Palisa.

Leopoli si sta preparando all’emergenza: i residenti sono invitati a fare scorta di cibo, acqua e medicine in anticipo. Secondo il sindaco Sadovyi, le misure vengono intensificate a causa delle temperature gelide e dei possibili bombardamenti. I funzionari comunali chiedono ai cittadini di non svuotare i termosifoni durante le interruzioni temporanee del riscaldamento. Si consiglia inoltre di controllare i rifugi e di caricare power bank e stazioni di ricarica in anticipo.

“L’SBU ha ottenuto buoni risultati nel contrastare le operazioni russe contro il nostro Stato”, ha dichiarato Zelenskyy dopo il rapporto del Primo Vicepresidente dell’SBU, Oleksandr Poklad. Durante i colloqui degli Emirati Arabi Uniti è stato discusso un “cessate il fuoco energetico”: ci aspettiamo che gli accordi vengano attuati, afferma Zelenskyy.

Sempre il presidente ucraino ha detto: “Non ci sono stati negoziati diretti o accordi diretti tra noi e la Russia per fermare gli attacchi agli impianti energetici. Non cederemo il Donbass e la centrale nucleare di Zaporižžja” Zelensky ha dichiarato di voler firmare garanzie di sicurezza prima della decisione finale di porre fine alla guerra. Ha osservato che una semplice dichiarazione della “coalizione dei volenterosi” sulla disponibilità a inviare truppe in Ucraina non è sufficiente, poiché i parlamenti di questi paesi non l’hanno approvata.

Zelensky infine non ha escluso che il prossimo incontro tra Ucraina e Russia possa essere rinviato. “Non so quando si terrà il prossimo incontro. Doveva essere domenica. Abbiamo concordato che l’incontro si terrà ad Abu Dhabi. Ed è molto importante per noi che tutti i partecipanti siano presenti, perché tutti sono in attesa di un riscontro. Ma la data o il luogo potrebbero essere modificati. Perché, a nostro avviso, sta succedendo qualcosa con l’America e l’Iran. E queste situazioni potrebbero probabilmente influenzare la data”, ha dichiarato il presidente ucraino.

La Russia ha fatto ogni sforzo per effettuare attacchi con droni Starlink sulla logistica nell’area di Boguslav-Petropavlivka, afferma “Flash”, consigliere del Ministro della Difesa ucraino. Ci sono state diverse decine di attacchi nel corso della giornata, incluso uno su un autobus che trasportava persone. Ha osservato che Fedorov ha preso personalmente il controllo della questione.

Il numero di ucraini prenotati per la mobilitazione è aumentato di 300.000 unità in un anno, afferma il Ministro dell’Economia Sobolev.

Il Ministro russo per gli Affari Esteri, Sergej Lavrov : “La Russia non sa quali garanzie di sicurezza siano state concordate tra Washington e Kiev”. “Mosca valuterà accordi reali, non ‘giochi pubblici’”, ha sottolineato il Ministro. “Il cessate il fuoco chiesto da Zelenskyy è inaccettabile per la Russia”, ha dichiarato Lavrov in un’intervista ai media turchi.

Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, in una intervista alla TASS: “La Russia sta ancora discutendo dei negoziati con Zelenskyy a Mosca; parlare di un’altra sede per i negoziati è inappropriato”. Ha riferito che i negoziati in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti sull’Ucraina non sono una continuazione l’uno dell’altro; sono sostanzialmente diversi. “Non c’è stata alcuna reazione da parte di Zelenskyy al ripetuto invito a Mosca per i colloqui”, ha aggiunto Peskov.

La Russia ha accettato di astenersi dagli attacchi contro l’Ucraina fino al 1° febbraio in risposta alla richiesta di Trump, per creare condizioni favorevoli ai negoziati, ha continuato Peskov in una intervista ad un’altra emittente. “Trump ha effettivamente chiesto personalmente a Putin di astenersi dagli attacchi contro l’Ucraina per una settimana”. Peskov ha ricordato che è stato Zelensky a richiedere un incontro con Putin: “Putin non ha invitato attivamente Zelensky da nessuna parte e non gli ha offerto alcun incontro… Zelensky, di fatto, sta avviando l’incontro. E in risposta, il Presidente Putin gli ha detto che sì, siamo pronti, ma solo a Mosca. È molto importante ricordarlo.”

Secondo il portavoce del Cremlino: “Mosca ritiene profondamente errate le conclusioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ha dichiarato l’inapplicabilità del diritto all’autodeterminazione dei popoli nella situazione della Crimea e del Donbass”.

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha smentito le notizie secondo cui l’unica questione irrisolta nel processo di pace in Ucraina sarebbe quella territoriale. In precedenza, il Segretario di Stato americano Marco Rubio aveva dichiarato che i negoziatori per risolvere il conflitto in Ucraina non hanno ancora risolto la questione territoriale.

La Corte Suprema russa ha presentato alla Duma di Stato un disegno di legge che equivarrebbe un giorno di lavoro giudiziario nelle regioni di DPR, LPR e Zaporižžja e Cherson a due giorni di servizio.

Fermato dall’FSB, un uomo che progettava di assassinare un militare russo per conto dei servizi segreti ucraini a San Pietroburgo. Gli è stata confiscata una pistola Makarov con silenziatore, carica di munizioni. Secondo il dipartimento, il sospettato ha comunicato con un reclutatore tramite messaggistica istantanea e si è dichiarato pronto a commettere un attacco terroristico. Ha ricevuto un’arma da fuoco dal suo addestratore ed è riuscito a effettuare una ricognizione presso l’abitazione del militare in preparazione dell’omicidio. “È stato aperto un procedimento penale ai sensi dell’articolo sulla partecipazione alle attività di un’organizzazione terroristica”.

Bloomberg ha riferito in base a una previsione del Ministero dell’Economia russo: “Si prevede un significativo rallentamento della crescita delle industrie della difesa russe per il prossimo anno e il Cremlino si concentrerà probabilmente sulla stabilizzazione dell’economia. Secondo le previsioni, la crescita delle industrie della difesa è stimata al 4-5% nel 2026, in calo rispetto al 30% circa degli ultimi anni”.

Vladimir Nikitin, capo dell’ufficio di rappresentanza del Ministero della Difesa russo a San Pietroburgo, è stato arrestato in relazione a un caso di corruzione particolarmente ingente, afferma l’FSB. È stato riferito che la ricompensa è stata ricevuta da “un rappresentante di un’organizzazione commerciale per la firma senza impedimenti di documenti” relativi all’accettazione di una base di componenti elettronici utilizzata nell’ambito di un contratto di difesa statale.

Il Ministero delle Finanze russo sta sviluppando misure a sostegno dei tagliatori di diamanti, in particolare, sta preparando un decreto che propone l’introduzione di dazi sull’esportazione di diamanti grezzi, ha affermato il Vice Ministro delle Finanze Alexei Moiseyev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 30 gennaio. [METTERE LINK A Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 30 gennaio] Le forze armate russe hanno schierato missili Geran la scorsa notte solo contro le regioni ucraine in prima linea. UAV ucraini sono stati abbattuti nelle regioni di Rostov e Cherson, così come in Crimea. Questa mossa mira probabilmente a dimostrare agli americani la capacità di entrambe le parti di raggiungere un accordo sulla via negoziale.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Novy Ropsk, nel distretto di Klimovsky, con droni FPV, un ferito.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord ha segnalato la liberazione del villaggio di Bila Bereza. Le forze armate ucraine hanno utilizzando la 47ª Brigata Meccanizzata Separata, che ha lanciato due contrattacchi sulle posizioni di Severian a sud di Yunakivka, ma non ha avuto successo e si è ritirato sulle posizioni originali con perdite. Nei settori Tetkino e Gluškovskij del fronte, l’artiglieria e le forze TOS stanno attaccando le città di confine di Ryzhivka e Iskryskivshchyna.

Nella regione di Belgorod, un drone nemico ha colpito un ospedale a Grayvoron, un morto. In precedenza, nella stessa città, un drone delle forze armate ucraine ha colpito un’auto, due feriti.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Sever continua la sua avanzata tattica, con combattimenti lungo gli stessi settori del fronte. Tra le altre unità, le unità ucraine hanno ridistribuito personale del 17° Centro Speciale della Direzione Principale del Servizio di Polizia Militare delle forze armate ucraine.

Nel settore di Kupjans’k, le forze armate ucraine da Kup’yans’k-Vuzlovyi hanno pubblicato un video di un comandante ucraino che passeggiava per il centro città. Nel frattempo, sulla riva orientale dell’Oskil, le unità russe hanno iniziato a riconquistare gradualmente le posizioni prese dagli ucraini nei giorni scorsi, nonostante i problemi generali di rifornimento.

Nel settore Slov”jans’k, sono in corso combattimenti nei pressi di Nykyforivka e Riznykivka. Le forze armate ucraine stanno contrattaccando nei pressi di Zakitne.

Le unità del gruppo di forze Est hanno respinto 10 tentativi di contrattacco ucraino dalle direzioni di Rizdvyanka, Vozdvyzhivka e Staroukrainka. Secondo le fonti social russe: “ le forze armate ucraine hanno subito perdite”. Sono emerse riprese di un attacco alle forze armate ucraine nei pressi di Balochky, nel Polohivs’kyi district, che potrebbero indicare un tentativo della fanteria ucraina di infiltrarsi anche in quest’area. Nel complesso, nonostante i tentativi di bloccare l’avanzamento russo con contrattacchi quotidiani, le truppe dell’Estremo Oriente stanno avanzando verso ovest combattendo.

Sul fronte di Zaporižžja, continuano i combattimenti a Prymors’ke e nei pressi dei villaggi vicino a Luk’yanivs’ke per l’accesso a Zaporižžja nel prossimo futuro. Numerosi droni da entrambe le parti sono visibili nel cielo. Le forze armate russe hanno colpito un’infrastruttura industriale a Zaporižžja, afferma il capo dell’amministrazione regionale Fedorov.

I russi dalla linea del fronte affermano che “hanno preso un’importante area difensiva nemica sulla riva occidentale del fiume Haichur nei pressi di Ternuvate.

Graziella Giangiulio

