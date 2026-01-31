PANAMA. Annullata la concessione cinese sul canale. Pechino protesta

La Corte Suprema di Panama ha stabilito che la concessione detenuta da una sussidiaria della CK Hutchison Holdings di Hong Kong per la gestione dei porti alle due estremità del Canale di Panama è incostituzionale.

È una sentenza che rafforza l’obiettivo degli Stati Uniti di bloccare qualsiasi influenza della Cina sulla via d’acqua strategica, riporta AP.

La sentenza della Corte ha fatto seguito a un’ispezione da parte del controllore di Panama, che ha denunciato irregolarità nella proroga di 25 anni della concessione concessa nel 2021.

L’amministrazione Trump ha fatto del blocco dell’influenza della Cina sul Canale di Panama una delle sue priorità nell’emisfero. Panama è stata la prima tappa all’estero del Segretario di Stato americano Marco Rubio in qualità di principale diplomatico degli Stati Uniti.

Nonostante l’insistenza del governo di Panama e dell’autorità del Canale sul fatto che la Cina non abbia alcuna influenza sulle sue operazioni, Rubio ha chiarito che gli Stati Uniti considerano la gestione dei porti una questione di sicurezza nazionale per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il presidente Donald Trump si è spinto fino a dire che Panama dovrebbe restituire il canale al controllo degli Stati Uniti.

La breve dichiarazione della corte non ha fornito indicazioni su cosa accadrà ora ai porti. La filiale di CK Hutchison, Panama Ports Company, ha dichiarato di non essere ancora stata informata della decisione, ma ha insistito sul fatto che la sua concessione è stata il risultato di una gara d’appalto internazionale trasparente.

Nella sua dichiarazione, ha affermato che la sentenza “è priva di fondamento giuridico e mette a repentaglio non solo PPC e il suo contratto, ma anche il benessere e la stabilità di migliaia di famiglie panamensi che dipendono direttamente e indirettamente dall’attività portuale, nonché lo stato di diritto e la certezza del diritto nel Paese”.

Ha affermato di riservarsi tutti i diritti di procedere legalmente a Panama o altrove, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il governo di Hong Kong ha respinto fermamente la sentenza in una dichiarazione, affermando di opporsi fermamente a qualsiasi governo straniero che utilizzi mezzi coercitivi, repressivi o altri mezzi irragionevoli per danneggiare gravemente gli interessi commerciali delle imprese di Hong Kong. Ha affermato che il governo panamense dovrebbe rispettare lo spirito dei contratti e garantire un ambiente imprenditoriale equo. “Data l’attuale situazione a Panama, le imprese di Hong Kong dovrebbero valutare attentamente i loro investimenti attuali e futuri lì”, ha affermato.

A Pechino, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato ai giornalisti che la Cina avrebbe adottato tutte le misure necessarie per salvaguardare i legittimi diritti e interessi della “società cinese”, senza fornire dettagli sulle possibili azioni.

CK Hutchison Holdings ha annunciato lo scorso anno un accordo per vendere la sua quota di maggioranza nei porti panamensi e in altri in tutto il mondo a un consorzio internazionale che includeva BlackRock Inc. Ma l’accordo si sarebbe arenato a causa delle obiezioni del governo cinese.

Lo scorso luglio, la società ha dichiarato di stare valutando la possibilità di cercare un investitore cinese che si unisse come membro significativo del consorzio, una mossa che alcuni hanno interpretato come un modo per compiacere Pechino, ma da allora CK Hutchison non ha più rilasciato dichiarazioni.

La posizione scomoda in cui si è trovata l’azienda evidenzia le sfide che le élite imprenditoriali di Hong Kong devono affrontare nel destreggiarsi tra le aspettative di lealtà nazionale di Pechino, soprattutto quando i rapporti tra Cina e Stati Uniti sono tesi. CK Hutchison è di proprietà della famiglia dell’uomo più ricco di Hong Kong, Li Ka-shing.

Parallelamente, il revisore dei conti di Panama ha verificato la concessione alla Panama Ports Company, che deteneva il contratto per la gestione dei porti dal 1997. La concessione è stata rinnovata nel 2021 per 25 anni, durante la precedente amministrazione panamense.

Il revisore dei conti Anel Flores ha affermato che la verifica ha rilevato pagamenti non effettuati, errori contabili e l’apparente esistenza di concessioni “fantasma” operative all’interno dei porti dal 2015. La società ha negato tali accuse.

La verifica ha stabilito che le irregolarità sono costate al governo circa 300 milioni di dollari dalla proroga della concessione e circa 1,2 miliardi di dollari durante il contratto originale di 25 anni.

Flores ha inoltre affermato che la proroga è stata concessa senza la necessaria approvazione del suo ufficio.

Il 30 luglio, il revisore dei conti ha impugnato il contratto della Panama Ports Company per la gestione dei porti dinanzi alla Corte Suprema.

Maddalena Ingrao

