ISRAELHAMASWAR. Il governo israeliano destituisce il giudice Gali Baharav-Miara che indaga sul Primo ministro. IDF: no alla conquista di Gaza

Indignazione delle Nazioni Unite per i continui attacchi contro paramedici e operatori umanitari a Gaza. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi ha espresso profondo sgomento e indignazione per le continue uccisioni di operatori umanitari e di emergenza nella Striscia di Gaza, a seguito della continua aggressione israeliana alla Striscia.

Steve Witkoff ha affermato che Hamas ha accettato il disarmo di Gaza e che il governo israeliano vuole la fine della guerra. Le condizioni imposte sono: “disarmo del settore rilascio di tutti gli ostaggi con un governo ad interim a Gaza sotto la guida degli Stati Uniti”. Gli americani hanno fatto sapere che se i palestinesi non rispondono, Israele avvierà un’operazione militare per distruggere Hamas.

Razi Hamad, membro di alto rango di Hamas: “L’iniziativa di diversi paesi di riconoscere lo Stato palestinese è uno dei frutti del 7 ottobre. Abbiamo dimostrato che la vittoria su Israele è possibile e le nostre armi sono un simbolo dell’onore palestinese”. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) definisce le iniziative per riconoscere lo Stato palestinese come parte della soluzione a due stati una “cospirazione malvagia” durante un evento dedicato all’anniversario dell’assassinio di Ismail Haniyeh: “Non riconosceremo mai lo Stato di Israele”.

L’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas critica Hamas: le foto degli ostaggi sono orribili e rivelano la barbarie di Hamas. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente e incondizionatamente, Hamas deve disarmarsi e porre fine al suo dominio a Gaza. Allo stesso tempo, gli aiuti umanitari devono essere aumentati per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Izzat al-Rishq del Politburo di Hamas ha fatto sapere: “Netanyahu sta facendo morire di fame i suoi prigionieri, proprio come sta facendo morire di fame la popolazione di Gaza. Il tre agosto ha dichiarato che “il primo ministro ‘israeliano’, il criminale di guerra ricercato dalla Corte Penale Internazionale, Benjamin Netanyahu, sta cercando di porre fine alla questione dei prigionieri facendoli morire di fame, dopo non essere riuscito a raggiungerli militarmente o con i bombardamenti”. Dal 4 agosto Hamas ha dichiarato di essere pronta per i negoziati su una soluzione globale del conflitto nella Striscia di Gaza e sul rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, scrive il quotidiano The National.

L’ex capo del Mossad Tamir Pardo in una dichiarazione ha detto: “Ci nascondiamo dietro le bugie che abbiamo creato e le stiamo vendendo alla gente. È ora di porre fine a questa guerra”. Avigdor Lieberman, leader del partito Israel Beiteinu: “La vera vittoria su Hamas sarà ottenuta solo con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi”. Rinnovata la chiusura dell’ufficio di Al Jazeera a Ramallah per 60 giorni.

Secondo un rapporto Reuters: L’amministrazione Trump, guidata dall’inviato Witkoff, sta negoziando attivamente affinché l’Azerbaigian e i paesi dell’Asia centrale aderiscano agli Accordi di Abramo. Tra i paesi menzionati c’è il Kazakistan, e la maggior parte di questi paesi intrattiene già relazioni formali con Israele, quindi si tratta probabilmente di un passo principalmente simbolico. Il significato pratico dell’adesione di questi paesi agli Accordi di Abramo sarà probabilmente il rafforzamento dei legami con Israele e l’espansione delle relazioni commerciali e di difesa. Secondo fonti social russe: “L’Azerbaigian sta svolgendo con diligenza il compito di fomentare l’ostilità tra turchi sciiti e sunniti nell’interesse di Israele”. “Se la NATO e Israele penetrassero in Asia centrale, l’intero continente asiatico sarebbe nel caos, e Russia, Cina e Iran si confronterebbero con la “NATO turca”, e gli stessi turchi verrebbero trasformati in fanteria”.

Nella giornata del 4 agosto la Radio dell’esercito israeliano ha detto che: “Le Forze di Difesa Israeliane si oppongono alla completa occupazione e/o al sequestro della Striscia di Gaza.” Il 5 dia agosto il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir: “Chiedo al Capo di Stato Maggiore di dichiarare chiaramente che rispetterà pienamente le istruzioni della leadership politica, anche se si decidesse di occupare Gaza e intraprendere azioni decisive”.

Il 5 agosto Il governo israeliano ha votato all’unanimità per la destituzione del Procuratore Generale Gali Baharav-Miara, che attualmente sta conducendo un procedimento contro il Primo Ministro Benjamin Netanyahu per corruzione. La decisione segna la prima volta nei 78 anni di storia di Israele che il governo tenta di destituire un Procuratore Generale. L’Alta Corte di Giustizia israeliana ha rapidamente emesso un’ingiunzione che blocca la destituzione e impedisce qualsiasi modifica alla posizione di Baharav-Miara fino al completamento di una revisione giudiziaria.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con Benjamin Netanyau.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aperti da Israele aggiornato alle ore 15:00 del 5 agosto. Gli Houthi hanno lanciato un missile balistico contro Israele durante la notte, che secondo le IDF è stato intercettato. Le sirene hanno suonato nel centro di Israele e vicino a Gerusalemme.

Secondo fonti turche in Siria, l’aeroporto di Qamishli, l’aeroporto di Deir ez-Zor, la base di Kawkab e i depositi di armi di Ayash vengono saccheggiati dai curdi insieme alle forze speciali americane. Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) sequestra armi pesanti e sistemi di difesa aerea. Dopo il saccheggio, Israele ha effettuato diversi attacchi simbolici nei pressi di Qamishli. Il PKK ha mostrato per la prima volta i suoi sistemi di difesa aerea. Sono visibili quattro lanciatori 2K12 Kub. Se esistono, allora ci sono radar con postazioni di controllo da qualche parte. Ora, con il pretesto che il PKK possiede sistemi, gli Stati Uniti porteranno personale tecnico e attrezzature dall’Ucraina per fornire al PKK sistemi di difesa aerea contro i droni. Affinché il PKK possa condurre una difesa aerea di guerriglia contro aerei ed elicotteri delle Forze Armate turche, verrà creata un’infrastruttura di difesa aerea, che gli Stati Uniti combineranno con il supporto di satelliti e radar per la guida e il controllo. Sono visibili anche i carri armati T-72 e BMP-1.

Continui spostamenti delle forze israeliane lungo le strade militari che collegano i villaggi del Monte Hermon, estendendosi fino alla periferia della città di Qatana, a sud-ovest della capitale.

In Libano a seguito delle scelte del governo di ritirare tutte le armi di Hezbollah seguendo le richieste di Israele e degli Stati Uniti e saputa la risposta di Israele del no al ritiro dai territori libanesi, alcuni sostenitori di Hezbollah si sono riuniti a Tiro e Beirut a sostegno di Hezbollah. Alti i timori per una ripresa del conflitto. Continuano i ritrovamenti da parte dell’esercito: “un’unità militare specializzata ha trovato un dispositivo spia israeliano mimetizzato, dotato di una telecamera e di un drone israeliano, nella periferia della città di Aitaroun – Bint Jbeil e ha lavorato per ispezionarli e smantellarli”.

A Gaza centro, un lancio aereo di aiuti tra i campi di Al-Bureij e Al-Maghazi. Nel sud di Gaza Le Brigate Al-Qassam bombardano una posizione di comando e controllo israeliana nell’asse Morag, a sud della città di Khan Younis, nel settore meridionale, con numerosi colpi di mortaio di grosso calibro. Anche nella giornata del 5 agosto si registrano: 8 nuovi decessi dovuti a carestia e malnutrizione, tra cui un bambino. Israele consente l’ingresso a Gaza di non più di 40 camion. La necessità effettiva è di far entrare non meno di 600 camion al giorno attraverso percorsi sicuri.

Bombardamento IDF porta alla morte di una persona vicino a un centro di distribuzione di aiuti a nord di Rafah.

Continuano le distruzioni di case in Cisgiordania: l’esercito di israeliano demolisce una casa durante un raid nel villaggio di Artas, a sud di Betlemme.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

