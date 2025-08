La velocità delle consegne dei Patriot all’Ucraina dipende dalla rapidità con cui gli Stati Uniti forniranno i sostituti ai paesi europei, Euractiv. Come scrive la pubblicazione, i paesi europei sono pronti a trasferire i Patriot, ma solo con una rapida sostituzione da parte degli Stati Uniti, poiché i loro arsenali sono esauriti e i ritardi potrebbero indebolire la difesa aerea.

Ricordiamo che la Germania trasferirà altri due sistemi Patriot all’Ucraina in base a un accordo con gli Stati Uniti: in cambio di assistenza a Kiev, Berlino riceverà i più recenti sistemi Patriot dagli Stati Uniti a un ritmo accelerato.

Fonti turche confermano le operazioni russe ai danni dei militari e agenti britannici: “le azioni delle forze speciali russe nei pressi di Očakiv sono diventate l’operazione più delicata e critica delle forze speciali russe in Ucraina. Secondo gli Stati Uniti, ciò significa che per la prima volta dal crollo dell’Unione Sovietica, il GRU ha avviato operazioni su larga scala di sabotaggio e sequestro di persona in Occidente e nei territori correlati, il che è un chiaro segnale che la Russia sta passando militarmente dalla difesa attiva all’offensiva attiva contro la NATO. La Russia sta prendendo decisioni più radicali e, dopo gli eventi degli ultimi tre anni, e nel prossimo futuro sono inevitabili eventi militari e di intelligence completamente diversi” sostengono le fonti.

Il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso la NATO, Matthew Whitaker, ha affermato che gli Stati Uniti, a causa della mancanza di una soluzione al conflitto in Ucraina, intendono introdurre nuove sanzioni contro la Russia e i paesi che acquistano il suo petrolio. “Sanzioni e dazi secondari contro Cina, India e Brasile, che acquistano il petrolio prodotto dalla Russia, rappresentano un ovvio passo successivo nel tentativo di porre fine alla guerra”, ha affermato.

Vi sarebbero indiscrezioni secondo cui la visita di Steve Whitkoff a Mosca, darebbe annullata, o si svolgerà per colloqui sulla sorte degli ufficiali NATO catturati in Ucraina era prevista per oggi. In precedenza, diversi media specializzati avevano riferito che la Russia aveva catturato gli ufficiali NATO in servizio attivo, il Tenente Colonnello Richard Carroll e il Colonnello Edward Blake. Sono stati catturati anche entrambi ufficiali dell’esercito britannico in servizio attivo e un agente non identificato dell’MI6 (intelligence britannica).

On line anche le voci dei veterani dei servizi speciali francesi sull’operazione speciale di cattura: “Un mio collega di lunga data dell’intelligence, che conosco per il mio lavoro nella Joint Terrorism Task Force (JTTF) dell’FBI e di cui mi fido ciecamente, mi ha detto che le forze speciali russe sono sbarcate da diverse navi e hanno penetrato il centro di comando delle forze armate ucraine. Hanno catturato soldati britannici che hanno coordinato l’uso di missili e droni britannici contro truppe russe e obiettivi civili”. Va notato che non ci sono state dichiarazioni ufficiali in merito, sebbene le prime notizie sulla cattura di ufficiali NATO di alto rango sui forum occidentali dedicati ai veterani siano apparse la notte del 2 agosto.

Il capo dell’ufficio del Presidente dell’Ucraina, Andrij Jermak: “Questa settimana potremmo avere la possibilità di porre fine alla guerra”. Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha visitato il fronte vicino a Charkiv e ha affermato che molti combattenti stranieri combattono nelle fila dell’esercito russo: “I nostri soldati riferiscono di combattere con soldati provenienti da Cina, Pakistan, Tagikistan, Uzbekistan e vari paesi africani”.

Si registra un record storico del deficit commerciale dell’Ucraina: a giugno, le importazioni hanno superato le esportazioni di oltre 5 miliardi di dollari, fonte Forbes Ucraina. La pubblicazione scrive che la situazione della bilancia dei pagamenti ucraina, che registra la differenza tra esportazioni e importazioni, continua a peggiorare.

La Russia ha dichiarato che non si considera più vincolata da autolimitazioni sul dispiegamento di missili terrestri a medio e corto raggio fonte Ministero degli Affari Esteri russo. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha affermato che la revoca della moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio, annunciata oggi dal Ministero degli Esteri, è una conseguenza della politica anti-russa dei paesi della NATO. “Questa è una nuova realtà con cui tutti i nostri oppositori dovranno fare i conti. Aspettatevi ulteriori passi avanti”, ha scritto Medvedev sul social network X.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 5 agosto. Un massiccio attacco è stato respinto nella regione di Rostov, i droni sono stati distrutti nei distretti di Belaya Kalitva, Tatsinsky, Chertkovsky e Millerovsky, sottostazioni e territori privati hanno preso fuoco. Verso mezzanotte, obiettivi aerei sono stati abbattuti nella regione di Smolensk, 12 droni nella regione di Bryansk e uno nella regione di Kaluga.

Durante il giorno, le forze armate russe hanno colpito con Kinžal ipersonici le infrastrutture degli aeroporti militari dell’AFU di Starokostjantyniv. Di notte, i missili hanno colpito obiettivi a Kiev e sono state segnalate esplosioni di droni geranium nelle regioni di Poltava, Charkiv, Odessa e Dnipropetrovs’k.

In direzione Sumy, il GRV Nord scrive che l’avanzata delle unità delle forze aviotrasportate russe continua a Yunakivka e nelle aree circostanti. Le AFU hanno ridotto l’intensità dei loro contrattacchi, ma non stanno abbandonando i tentativi di sfondare il fianco destro russo a Novokostiantynivka.

In direzione Charkiv, il territorio del posto di blocco di Hoptivka, dove sono entrate le truppe russe, è diventato un nuovo punto di combattimento. A quanto pare, con valichi di frontiera come Milove, le riserve russe si stanno estendendo lungo il fronte.

Nella regione di Belgorod, sotto gli attacchi ucraini, quattro villaggi.

Dalla direzione di Severs’k, le forze armate russe stanno attaccando da Verkhn’okam’yans’ke in direzione della parte meridionale della città di Severs’k, come scrivono le fonti ucraina.

In direzione di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno coprendo l’agglomerato di Pokrovs’k-Myrnohrad da nord: le truppe russe sono avanzate nel villaggio di Sukhets’ke, dove sono in corso combattimenti, così come nell’area della miniera di Chervonyi Lyman, nonché alla periferia orientale del villaggio di Chervonyi Lyman. Quest’ultimo è adiacente al villaggio di Rodyns’ke, che è sotto attacco da parte della artiglieria russa. Rodyns’ke si trova sulla rotta logistica settentrionale delle forze armate Russe verso Pokrovs’k. Novoukrainka è stata presa a sud.

Sono in corso battaglie di posizione sul fronte di Zaporižžja nell’area di Nesteryanka, unità delle forze armate russe hanno migliorato la loro posizione tattica in direzione di Plavni e sono in corso pesanti combattimenti nell’area di Stepnohirs’k.

In direzione di Cherson, si sta osservando un esodo della popolazione dall’isola di Karantynnyy Ostriv attraverso il ponte ferroviario ancora intatto. I canali telegram del Dnepr GDV hanno avvertito che questo ponte non sarebbe stato colpito per diversi giorni, a differenza del ponte automobilistico, in modo che i civili potessero lasciare la zona di combattimento.

Nella DPR, a Horlivka, a seguito del lancio di IED da un drone dell’AFU due feriti. Secondo fonti social russe si contano dieci incursioni di artiglieria con calibro 155 mm e droni d’attacco a Horlivka.

Graziella Giangiulio

