INTERNET. Il Web dei Talebani è pronto e operativo 

Il Ministero delle Telecomunicazioni e della Tecnologia dell’Informazione ha dell’Emirato islamico d’Afghanistan ha annunciato che il progetto NIXA (National Internet Exchange of Afghanistan), dal costo di quasi 10 milioni di afghani, è pronto per entrare in funzione.

L’iniziativa mira a gestire il traffico Internet nazionale, rafforzare la sicurezza delle informazioni e ridurre la dipendenza dalle rotte internazionali, come riporta Pajhwok.

In una nota, il Ministero ha dichiarato che il progetto è stato ideato e realizzato dalla Direzione Generale per le Infrastrutture Tecnologiche dell’Informazione.

Secondo il Ministero afgano, il progetto ha creato un’infrastruttura fondamentale per lo scambio interno di traffico Internet, consentendo una gestione più efficace del traffico, una migliore qualità e velocità delle comunicazioni e una maggiore sicurezza delle informazioni.

Il Ministero ha affermato che il centro permetterà di scambiare il traffico nazionale attraverso un gateway interno, evitando l’instradamento su percorsi internazionali e garantendo così maggiore efficienza e sicurezza per le reti di telecomunicazione, i fornitori di servizi Internet (ISP) e altri settori.

La nota specifica che, per la realizzazione del progetto, sono stati acquisiti apparecchiature, sistemi e servizi tecnici per un valore di quasi 10 milioni di afghani.

Tra i componenti chiave del progetto figurano firewall, server, sistemi di backup, sistemi di virtualizzazione, sistemi di analisi del traffico Internet e sistemi di gestione dei log.

Il Ministero ha inoltre sottolineato che la nuova infrastruttura offre la capacità necessaria per l’hosting locale di siti web, servizi di posta elettronica, hosting condiviso e altri servizi digitali.

Secondo il Ministero, tale capacità potrà contribuire a soddisfare le esigenze delle istituzioni governative, degli enti educativi e del settore privato.

Il Ministero ha descritto il lancio del progetto NIXA come un passo avanti verso il rafforzamento dell’infrastruttura Internet, il miglioramento della gestione del traffico nazionale, l’espansione dei servizi digitali e il consolidamento della sovranità digitale in Afghanistan.

Tommaso Dal Passo

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