INTELLIGENCE. La Guerra psicologica delle false notizie

Nella guerra reale, oggi come non mai si è aperta la guerra dei falsi ovvero si è assistito alle manipolazioni dell’informazione attraverso l’intelligenza artificiale che sta alimentando copiosamente la guerra dell’informazione nel conflitto in Medio Oriente.

Oltre al campo di battaglia, dunque, il conflitto tra l’alleanza USA-Israele e l’Iran si combatte online, con entrambe le parti che utilizzano contenuti generati dall’intelligenza artificiale e fake news per plasmare la percezione globale.

Attraverso uno studio delle fonti OSINT nella social sfera si è arrivati ad una selezione dei falsi più significativi emersi da questa guerra:

Il primo fake d’autore è stato il video del Burj Khalifa in fiamme: i video dell’iconico grattacielo di Dubai avvolto dalle fiamme sono stati ampiamente diffusi, girati da più angolazioni, giorno e notte. Tutti sono stati generati dall’intelligenza artificiale.

E ancora copiosi i video dei droni abbattuti dall’intelligenza artificiale: tra queste le immagini di un MQ-9 Reaper statunitense abbattuto in Iraq si sono rivelate sofisticate invenzioni di intelligenza artificiale, progettate per gonfiare le perdite nemiche.

I più memorabili sono stati quelli degli attacchi alle portaerei: filmati drammatici che pretendono di mostrare attacchi a navi della Marina statunitense includono spezzoni di videogiochi e persino un razzo russo Soyuz che colpisce una corazzata giapponese della Seconda Guerra Mondiale.

Tra i fake d’autore ci sono anche elaborazioni che vengono dagli Stati Uniti. Come per esempio: l’Offensiva curda. I media statunitensi hanno riferito che i curdi iracheni hanno lanciato un’invasione di terra dell’Iran, senza alcuna prova fotografica o video. Le autorità hanno poi smentito: “Nessun curdo iracheno ha attraversato il confine. Questa è una bugia assoluta”.

Infine i bombardamenti urbani, persino le immagini dei danni causati dai bombardamenti vengono generate dall’intelligenza artificiale. Platform X si è impegnata a reprimere i media sintetici legati al conflitto. E la guerra dei fake continua.

Lucia Giannini

