CINA. Un pantano iraniano per gli States è un vantaggio globale per Pechino

La Cina ha risposto agli attacchi congiunti USA-Israele contro l’Iran con una forte condanna diplomatica. Il 1° marzo, Xinhua ha definito gli attacchi una “flagrante violazione” degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, un allontanamento dalle “norme fondamentali delle relazioni internazionali”. Simile reazione a quella per la cattura di Nicolás Maduro, all’inizio di gennaio.

Al di là della condanna diplomatica, il contributo più significativo della Cina al conflitto in Iran finora è arrivato attraverso il suo sistema di navigazione satellitare, BeiDou. Negli ultimi anni, BeiDou è emerso come una possibile alternativa al Global Positioning System (GPS), di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense, riporta The Conversation.

Durante la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele nel 2025, il diffuso disturbo del segnale GPS ha causato notevoli interruzioni ai sistemi civili e militari iraniani. La disattivazione del GPS e il passaggio a BeiDou hanno quindi conferito all’esercito iraniano una maggiore profondità strategica.

È probabile che il conflitto in Iran comporti diversi problemi per la Cina. L’Iran è una fonte chiave di petrolio per il governo cinese, esportando oltre 520 milioni di barili di greggio in Cina nel 2025. Solo l’Arabia Saudita ha fornito alla Cina più petrolio dell’Iran quell’anno.

Resta da vedere quale effetto avrà il conflitto sulle esportazioni di petrolio iraniano. Tuttavia, sta già causando notevoli interruzioni allo Stretto di Hormuz, la rotta principale che collega i porti iraniani nel Golfo Persico e anche alcuni degli altri principali fornitori di petrolio della regione del Golfo all’oceano aperto. È probabile che il danno economico causato da questa crisi venga avvertito in modo acuto dalla Cina, che importa più della metà del suo petrolio greggio dai paesi del Golfo.

Allo stesso tempo, la percepita debolezza della Cina nel non rispondere attivamente al conflitto potrebbe rendere alcuni stati cauti nel perseguire relazioni più strette con Pechino. Alcuni paesi, in particolare in America Latina, hanno già cercato di affrontare la loro eccessiva dipendenza dalla Cina nell’ultimo anno, a seguito di pressioni e minacce da parte del governo statunitense. Tuttavia, è altrettanto possibile che la guerra favorisca gli sforzi più ampi di Pechino per posizionarsi come contrappeso globale agli Stati Uniti. Paesi che in precedenza avevano mantenuto relazioni gelide con Pechino, come Canada, Germania e Regno Unito, hanno già cercato di rafforzare i legami economici con la Cina negli ultimi mesi, a causa delle preoccupazioni sull’affidabilità degli Stati Uniti come partner.

E Wang Yi ha sfruttato la sua presenza alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco a febbraio per parlare della necessità dell’ONU e di una maggiore cooperazione e collaborazione a livello globale. L’imprevedibilità dell’amministrazione Trump, dimostrata di recente dalla sua decisione di attaccare l’Iran, potrebbe contribuire a rafforzare il messaggio di stabilità della Cina.

Nel frattempo, Pechino potrebbe indicare gli attacchi di rappresaglia dell’Iran contro gli stati del Golfo come un monito per i paesi sulle conseguenze di un allineamento con Washington. Ciò potrebbe sollevare interrogativi tra i tradizionali alleati degli Stati Uniti in Asia, come Giappone e Corea del Sud, sulla possibilità che il sistema di alleanze nella regione, a lungo mantenuto da Washington, possa realmente garantire la sicurezza di questi stati.

Una guerra prolungata avrebbe implicazioni per la Cina, poiché potrebbe distogliere gli Stati Uniti dal loro snodo verso l’Asia. Gli Stati Uniti desiderano da tempo spostare l’attenzione della loro politica estera dall’Europa e dal Medio Oriente verso l’Indo-Pacifico per contrastare l’ascesa della Cina.

Un lungo coinvolgimento Usa in Iran prosciugherebbe risorse che altrimenti potrebbero rafforzare la deterrenza statunitense nell’Indo-Pacifico, creando un’opportunità per la Cina di consolidare ulteriormente il suo ruolo di attore regionale dominante in Asia. E potrebbe anche aiutare Pechino nei preparativi per futuri conflitti.

La guerra in Iran è un terreno fertile per la Cina per studiare gli armamenti americani e israeliani. Questo potrebbe orientare la sua futura strategia militare. Il conflitto in Iran potrebbe infliggere danni economici a breve termine alla Cina; col passare del tempo, però, potremmo considerare questo momento come un momento chiave nel consolidamento dell’influenza globale cinese.

Luigi Medici

