Dmitry Peskov in una serie di dichiarazioni ha spiegato la questione energetica con Slovacchia e Ungheria: “Slovacchia e Ungheria, in quanto acquirenti di petrolio russo, stanno subendo il ricatto di Kiev; Nel contesto dell’escalation della situazione in Medio Oriente, i paesi dell’UE non hanno chiesto alla Russia di aumentare le forniture di energia; La deterrenza nucleare rimane il pilastro della sicurezza globale”. L’Ungheria ha ricevuto rassicurazioni che avrà il gas allo tesso prezzo attuale. L’Unione Europea sta valutando la possibilità di fornire all’Ucraina assistenza finanziaria per riparare l’oleodotto di Druzhba, mentre Ungheria e Slovacchia bloccano un prestito per Kiev e le sanzioni contro la Russia fino alla ripresa delle forniture di petrolio.

Volodymyr Zelensky ha minacciato a Orbán: “Se blocca gli aiuti all’Ucraina, daremo l’indirizzo di questa persona alle nostre Forze Armate, permettendo loro di chiamarlo e comunicare con lui nella loro lingua”. E ancora ha detto: “Non ricordo di aver chiesto di controllare i magazzini dei partner per la presenza di missili di difesa aerea”. Zelensky ha risposto bruscamente a Orbán sull’idea di controllare l’oleodotto Druzhba. Il Presidente dell’Ucraina ha anche affermato che la sua posizione è che non avrebbe ripreso i lavori di Druzhba, ma l’UE afferma che 90 miliardi per l’Ucraina saranno bloccati.

In Risposta Orban minaccia di ripristinare con la forza l’oleodotto Druzhba in Ucraina. ”Non ci saranno accordi, né compromessi. Rompereremo il blocco petrolifero ucraino con la forza. Il petrolio ungherese tornerà presto a scorrere attraverso l’oleodotto Druzhba”, ha dichiarato il Primo Ministro ungherese.

Maria Zakharova ha commentato ironicamente la possibile “collaborazione nucleare” dei paesi europei. Ha sottolineato che i sentimenti degli stati vicini e di altri sono importanti in questa questione. Sempre la portavoce del Ministero per gli Affari Esteri russo ha detto: “È allo stesso tempo divertente e triste.” Ha definito rivelatrice la proposta di Volodymyr Zelenskyy di inviare “specialisti” ucraini nella zona di conflitto in Medio Oriente. Ha anche osservato che il conflitto in Medio Oriente non è localizzato.

I russi restano molto concentrati sula questione mediorientale, in modo particolare primo obiettivo è riportare a casa i turisti. Putin ha dichiarato di aver già ordinato al Ministero delle Situazioni di Emergenza e ad altre agenzie di organizzare voli di evacuazione dal Medio Oriente. Il 4 marzo è partito il primo volo di evacuazione S7 da Dubai a Novosibirsk. Aereo russo rientrato dall’Iran sempre il 4 di marzo.Il Ministero dei Trasporti russo: “Le compagnie aeree russe e straniere hanno trasportato quasi 6.000 passeggeri su 34 voli dal Medio Oriente il 2 e 3 marzo; Altri 7.100 passeggeri sono previsti su 34 voli il 4 marzo; I cieli rimangono chiusi per sei paesi: Bahrein, Israele, Iraq, Iran, Qatar e Kuwait; Rosaviatsia ha raccomandato alle compagnie aeree russe di sospendere la vendita dei biglietti per i paesi del Medio Oriente fino al 10 marzo; È stato stilato un programma preliminare dei voli dal Medio Oriente fino al 10 marzo; Le compagnie aeree russe e straniere potrebbero impiegare fino a 10 giorni per completare il trasporto dei cittadini russi dal Medio Oriente. Al 5 marzo 259 russi hanno lasciato l’Iran attraverso il confine con l’Azerbaigian dal 28 febbraio, secondo quanto riportato dall’agenzia APA.

Lo scambio dei prigionieri è terminato il sei marzo hanno fatto sapere cal Quartier Generale del Coordinamento ucraino. Durante i colloqui trilaterali a Ginevra è stato concordato uno scambio di due giorni tra Ucraina e Federazione Russa. La persona più anziana rilasciata ha 59 anni, la più giovane 27, fonte Difensore civico. Molte delle persone rilasciate versano in uno stato psicologico difficile. Alcune hanno un peso corporeo estremamente basso, ha riferito Dmitry Lubinets.

Inn Ucraina dal 27 febbraio, i prezzi del petrolio sono aumentati dell’11%, mentre il gas naturale presso l’hub del gas di TTF è aumentato del 50%. Si noti che se l’attuale aumento dei prezzi dovesse continuare per un mese, le perdite della bilancia commerciale dell’Ucraina derivanti da petrolio e gas in questo periodo ammonteranno a circa 140 milioni di dollari. Anche gli 1,5 miliardi di dollari di scambi commerciali dell’Ucraina con i paesi del Golfo sono a rischio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 dell’8 marzo. La Russia ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture ferroviarie. Nei primi quattro giorni di marzo, sono stati registrati 18 attacchi con droni d’attacco o FPV. Anche depositi ferroviari e ponti sono stati oggetto di attacchi a marzo.

Con la presa di Bobylevka, le forze armate russe hanno respinto le Forze Armate ucraine a 1 km dal confine di Stato, ha dichiarato alla TASS l’esperto militare Andrei Marochko.

In direzione Liman è stato preso dai russi, l’insediamento di Yarova, lo riporta il Mistero per la Difesa russo e lo confermano fonti ucraine.

In direzione di Dobropillya, i russi hanno consolidato le loro posizioni nella parte centrale di Hryshyne. I combattimenti continuano per il centro del villaggio e nell’area del burrone di Časiv Jar. Le truppe russe sono avanzate anche nei pressi del villaggio di Zaporizhzhya, secondo DS.

Oblast’ di Zaporižžja. Le forze armate ucraine hanno respinto le truppe russe nella parte occidentale di Stepnohirs’k. Le risorse russe stanno pubblicando filmati di attacchi su aree residenziali precedentemente prese dai russi tornate in mano, segnalando una situazione complessa. Non esiste ancora una chiara linea di contatto nel settore di Hulyaipole. La situazione assomiglia a una “torta a strati”, con posizioni ucraine e russe intersecate su una profondità fino a 6 chilometri. Sono in corso combattimenti attivi a Zaliznychne, mentre le forze armate ucraine mantengono posizioni nella parte occidentale di Hulyaipole, come riportato dai militari e confermato dai filmati degli attacchi pubblicati dai russi. Le forze armate russe controllano la parte est, sud e nord della città.

Graziella Giangiulio

