INDIA. Nuova Delhi sta valutando se restare in Sakhalin2

L’India prenderà in considerazione il rinnovamento della proprietà annunciato da Mosca del progetto petrolifero e del gas Sakhalin-1, ha dichiarato il Ministro del Petrolio Hardeep Singh Puri.

La scorsa settimana la Russia ha emesso un decreto che le permette di sequestrare la quota del 30% della Exxon Mobil e ha dato a una società statale russa l’autorità di decidere se gli azionisti stranieri, come l’indiana ONGC Videsh, possono ancora partecipare al progetto, riporta AF.

«Esamineremo la situazione e l’offerta», ha dichiarato Puri, aggiungendo che i due Paesi hanno un “dialogo sano”. Il discorso è stato pronunciato lunedì dopo un incontro con i dirigenti petroliferi statunitensi a Houston, in Texas.

L’India, nel frattempo, sta “monitorando attivamente” il premio asiatico dell’Arabia Saudita sui prezzi del petrolio, dopo che la settimana scorsa l’OPEC+ ha concordato di tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno a partire dal mese prossimo, ha detto Puri: «In fin dei conti, i consumatori iniziano a giocare un ruolo quando si verificano situazioni come questa», ha detto riferendosi al bilancio energetico globale e alle “conseguenze non intenzionali” della decisione dell’OPEC+.

«Prezzi del petrolio troppo alti potrebbero esacerbare l’inflazione e portare l’economia globale in recessione, riducendo la domanda di petrolio», ha aggiunto.

Per quanto riguarda la proposta dell’Unione Europea di un tetto massimo di prezzo per gli acquisti di petrolio dalla Russia, Puri ha suggerito che non è ancora definitiva: «Se gli europei presenteranno un piano, vedremo come si evolverà», ha detto.

Questa settimana Puri ha incontrato il Segretario all’Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm e il consigliere per la sicurezza energetica Amos Hochstein a Washington, dove hanno discusso di collaborazioni sui biocarburanti e sull’energia pulita, oltre che sulla sicurezza energetica.

«In nessun momento ci è stato detto di non comprare il petrolio russo», ha detto Puri, riferendosi ai colloqui con i funzionari sulle forniture energetiche globali.

A Houston ha incontrato i dirigenti della Exxon Mobil, del fornitore di servizi petroliferi Baker Hughes e dei produttori di gas naturale liquefatto dopo aver lanciato una gara d’appalto per le aree di esplorazione di petrolio e gas offshore.

«L’India è interessata alle competenze tecniche delle aziende statunitensi nella produzione offshore, nell’etanolo e nel recupero dello zolfo nelle raffinerie di petrolio», ha aggiunto Puri.

Sono inoltre in corso discussioni con Guyana, Brasile e Colombia per investimenti congiunti e forniture supplementari di greggio per le raffinerie indiane.

Lucia Giannini