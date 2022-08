GIAPPONE. Mitsubishi capitola: entra nel progetto Sakhalin 2

Anche Mitsubishi Corporation sta per annunciare che parteciperà alla nuova società operativa di Sakhalin-2.

Secondo quanto riportato da Nikkei, ad agosto, la Russia ha trasferito la gestione del progetto a una nuova società, costringendo i partecipanti giapponesi Mitsui & Co. e Mitsubishi a decidere se continuare a investire. Anche Mitsui ha deciso che annuncerà la sua partecipazione a Sakhalin-2. Entrambe le società dovrebbero annunciare i loro piani entro la fine del mese, mentre osservano attentamente gli sviluppi in Russia.

Il governo giapponese, la cui politica è quella di mantenere la propria concessione a Sakhalin-2, aveva chiesto la collaborazione di Mitsui e Mitsubishi. Il governo ritiene che sarà più facile approvvigionarsi in modo stabile di gas naturale liquefatto da Sakhalin-2 se entrambe le società entreranno a far parte della nuova società operativa; le società commerciali si sono allineate.

Dopo aver ricevuto la notifica delle società giapponesi, il governo russo dovrebbe decidere entro tre giorni se consentire la loro partecipazione alla nuova società operativa. Le due società commerciali dovrebbero rinegoziare il loro accordo azionario con la nuova società operativa. La risposta della Russia è ad ora non prevedibile.

Attualmente si ritiene che la Russia non abbia apportato modifiche svantaggiose, ma Mosca potrebbe adottare misure unilaterali che metterebbero a rischio la prosecuzione delle attività delle società giapponesi in futuro, prosegue Nikkei. Con l’aumentare dei rischi, le aziende potrebbero finire per richiedere il pieno sostegno del governo giapponese.

Il 5 agosto Mosca ha costituito una nuova società per la gestione di Sakhalin-2 in Russia, rilevando i diritti, gli obblighi e i dipendenti della precedente società di gestione. L’azienda statale russa del gas Gazprom possedeva oltre il 50% della precedente società, mentre la Shell del Regno Unito deteneva poco meno del 27,5%, Mitsui il 12,5% e Mitsubishi il 10%.

Gazprom deterrà poco più del 50% della nuova società. Mosca aveva chiesto alle altre tre compagnie di comunicarle entro il 4 settembre, entro un mese dalla creazione della nuova azienda, se avrebbero accettato di acquisire le azioni in base ai loro attuali rapporti di proprietà.

Sakhalin-2 produrrà 10 milioni di tonnellate di Gnl all’anno, di cui 6 milioni saranno esportati in Giappone. Si tratta di poco meno del 10% delle importazioni di Gnl del Giappone. Hiroshima Gas dipende da Sakhalin-2 per circa il 50% del suo approvvigionamento di Gnl, Kyushu Electric Power e Toho Gas per circa il 20% ciascuno e Tohoku Electric Power, Tokyo Gas e Saibu Gas Holdings per circa il 10% ciascuno.

Antonio Albanese