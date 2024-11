COREA DEL NORD. Kim potrebbe avere presto gli Oreshnik russi

La Russia sta valutando di schierare missili a medio e corto raggio in Asia in risposta a possibili ridistribuzioni missilistiche statunitensi, ha affermato il vice ministro degli Esteri di Mosca.

“La comparsa di tali sistemi statunitensi in qualsiasi regione del mondo determinerà i nostri prossimi passi, anche nel campo dell’organizzazione di una risposta militare e tecnico-militare”, ha detto il ​​vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov quando gli è stato chiesto se la Russia stesse considerando la possibilità di schierare missili a medio e corto raggio in Asia, riporta Korea Joongang Daily.

Ryabkov ha sottolineato che il missile balistico a medio raggio Oreshnik di recente sviluppo della Russia, utilizzato per la prima volta contro la città ucraina di Dnipro il 21 novembre, non è soggetto a restrizioni ai sensi degli attuali trattati internazionali. Il missile è dotato di tecnologia MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), che la Corea del Nord deve ancora sviluppare.

La dichiarazione segue le segnalazioni secondo cui gli Stati Uniti stanno valutando di schierare missili nelle isole sud-occidentali del Giappone e nelle Filippine in preparazione di un potenziale conflitto tra Cina e Taiwan.

Mentre la Bielorussia rimane la sede più probabile per ulteriori schieramenti di missili russi poiché il paese ospita già armi nucleari tattiche russe, gli esperti non escludono la Corea del Nord come potenziale ospite.

Durante una riunione di luglio del Consiglio di sicurezza russo, il presidente Vladimir Putin ha chiesto la ripresa della produzione di missili a raggio intermedio e ha accennato a un possibile schieramento in Asia in seguito alle azioni degli Stati Uniti in Europa e Asia.

“Sebbene la Russia non abbia fatto riferimento diretto alla Corea del Nord, la menzione dell’Asia da parte di Mosca potrebbe servire come gesto simbolico e psicologico per dimostrare l’entità della sua partnership con Pyongyang e per fare pressione su Seul e Washington”, ha affermato Kim Young-jun, professore alla Korea National Defense University.

Se la Russia schierasse missili con capacità nucleare in Corea del Nord, altererebbe significativamente le dinamiche di sicurezza della penisola coreana e della più ampia regione indo-pacifica. Per la Corea del Sud, ciò significherebbe affrontare una doppia minaccia nucleare, sia dall’arsenale della Corea del Nord sia dalle capacità nucleari riconosciute a livello internazionale dalla Russia.

Un simile scenario potrebbe minare il quadro di deterrenza esteso tra Corea del Sud e Stati Uniti, progettato per contrastare le ambizioni nucleari della Corea del Nord. Tuttavia, in un’intervista di marzo, Putin ha minimizzato la possibilità di fornire direttamente armi nucleari a Pyongyang, affermando che la Corea del Nord ha il suo “ombrello nucleare”.

I commenti di Ryabkov hanno coinciso con un incontro tra il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Tae-yul e il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha al vertice dei ministri degli Esteri del G7 a Fiuggi, in Italia, lunedì scorso.

Durante l’incontro, Cho ha sottolineato che la Corea del Sud avrebbe implementato “misure efficaci in più fasi” per affrontare le minacce poste dalla cooperazione militare tra Corea del Nord e Russia. Sybiha ha espresso ottimismo sul fatto che l’inviato speciale dell’Ucraina avrebbe visitato presto la Corea del Sud per continuare le discussioni.

L’Ucraina avrebbe in programma di inviare il ministro della Difesa Rustem Umerov in Corea del Sud come inviato speciale. Cho ha accolto con favore l’iniziativa, esprimendo la speranza di consultazioni significative durante la visita.

Luigi Medici

