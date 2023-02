INDIA. La stella luminosa dell’economia G20 brillerà di più nel 2024

Il governo del Primo Ministro indiano Narendra Modi ha annunciato mercoledì scorso una forte spinta alla spesa per le infrastrutture nel suo ultimo bilancio prima delle elezioni generali del 2024, con l’obiettivo di dare un “forte impulso” alla creazione di posti di lavoro e di rafforzare la stabilità macroeconomica in un contesto di rallentamento globale.

«Il bilancio prende ancora una volta l’iniziativa per accelerare il ciclo virtuoso degli investimenti e della creazione di posti di lavoro», ha dichiarato il ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman al parlamento durante la presentazione del piano economico. Il Ministro ha dichiarato che la spesa per gli investimenti del governo aumenterà per il terzo anno consecutivo, con un forte aumento del 33% a 10.000 miliardi di rupie, pari a 122 miliardi di dollari. Ciò equivale a circa il 3,3% del prodotto interno lordo.

La spesa in conto capitale è destinata a infrastrutture quali ferrovie, strade, centrali elettriche, reti di telecomunicazione e alloggi a prezzi accessibili. Solo per le ferrovie sono stati stanziati 2,4 trilioni di rupie, circa nove volte quella stanziata per l’anno finanziario conclusosi a marzo 2014. Modi salì al potere due mesi dopo.

Sitharaman ha detto che il governo ha identificato 100 progetti di infrastrutture di trasporto critiche relative alla consegna del primo e dell’ultimo miglio nei settori portuale, del carbone, dell’acciaio, dei fertilizzanti e dei cereali alimentari. Questi progetti saranno prioritari, ha detto, con un investimento di 600 miliardi di rupie più altri 150 miliardi di rupie provenienti da fonti private.

Il bilancio include anche proposte di sgravi fiscali sul reddito, soprattutto per la classe media. Il primo Ministro Modi, nella sua reazione al pacchetto, ha dichiarato che «il primo bilancio di ‘Amrit Kaal’ getterà solide fondamenta per l’enorme determinazione di un’India sviluppata», riferendosi a un termine astrologico hindi che indica un periodo di buon auspicio, ovvero il prossimo quarto di secolo dell’India indipendente.

Per rafforzare l’economia rurale, il governo ha aumentato l’obiettivo del credito all’agricoltura a 20.000 miliardi di rupie, rispetto a 18,5.000 miliardi di rupie, con particolare attenzione all’allevamento, all’industria lattiero-casearia e alla pesca. Con il credito all’agricoltura, il governo mira a fornire prestiti senza problemi agli agricoltori attraverso le banche commerciali e rurali a un basso tasso di interesse per l’acquisto di sementi, fertilizzanti, attrezzature e così via, contribuendo a incrementare la loro produzione e i loro guadagni.

Allo stesso tempo, il governo mira a ridurre ulteriormente il deficit fiscale, come previsto dagli analisti. Sitharaman ha ridotto l’obiettivo del prossimo anno al 5,9% del Pil, rispetto al 6,4% dell’anno in corso.

Per finanziare il deficit per l’anno che si concluderà a marzo 2024, si stima che l’indebitamento netto sul mercato sarà di 11,8 trilioni di rupie. Le spese totali sono stimate a 45.000 miliardi di rupie, mentre le entrate totali sono previste a 27.200 miliardi di rupie.

Secondo l’indagine economica annuale pre-bilancio del governo, l’India prevede di registrare una crescita del Pil compresa tra il 6% e il 6,8% nel prossimo anno fiscale – in calo rispetto al 7% previsto per quest’anno – a seconda della traiettoria degli sviluppi economici e politici a livello globale, compresa la guerra della Russia in Ucraina.

«Nel 75° anno della nostra indipendenza, il mondo ha riconosciuto l’economia indiana come una ‘stella luminosa’», ha dichiarato il ministro delle Finanze, aggiungendo che la crescita stimata dell’India del 7% quest’anno «è la più alta tra tutte le principali economie», nonostante «il massiccio rallentamento a livello globale causato dalla Covid-19 e da una guerra».

Nei nove anni di potere di Modi, ha osservato, l’economia è cresciuta fino a diventare la quinta più grande del mondo, passando dalla decima posizione. Sitharaman ha affermato che la presidenza del Gruppo dei 20 di quest’anno offre all’India una “opportunità unica” per rafforzare il suo ruolo nell’ordine economico mondiale. Ha anche parlato della visione del governo per i prossimi 25 anni: un’economia basata sulla tecnologia e sulla conoscenza, con finanze pubbliche solide e un settore finanziario solido.

Lucia Giannini