ISRAELHAMASWAR. Si alza la tensione Turchia – Israele, botta e risposta a distanza tra Erdoğan e Netanyahu su Gaza

L’ufficio del Primo Ministro israeliano: “Hamas continua a violare il cessate il fuoco e il piano in 20 punti del Presidente Trump. Il loro continuo e pubblico rifiuto di disarmare è una flagrante violazione e, ancora una volta, oggi le loro intenzioni e violazioni violente sono state confermate dalla detonazione di un IED che ha ferito un ufficiale delle IDF. Hamas deve essere tenuta a rispettare l’accordo firmato, che include la rimozione dal governo, la smilitarizzazione e la deradicalizzazione. Israele risponderà di conseguenza”.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle del presidente turco, Erdoğan: “Nonostante il cessate il fuoco a Gaza dall’11 ottobre, i problemi persistono nei quartieri residenziali che Israele ha ridotto in macerie. Con le settimane più fredde e le maggiori precipitazioni, il peso per la popolazione di Gaza è diventato ancora più pesante. Seguiamo tutti con profondo dolore le scene delle tende sommerse a causa delle forti piogge a Gaza e dei neonati e bambini che soffrono di ipotermia a causa del freddo estremo”

E ancora Erdoğan: “In base all’accordo, 600 camion di aiuti umanitari avrebbero dovuto entrare a Gaza ogni giorno, ma Israele non ha mantenuto le promesse e sta ripetutamente ostacolando gli aiuti umanitari con scuse infondate”. “Come Turchia, resteremo in silenzio, non dimenticheremo e non abbandoneremo mai Gaza. Nel corso della nostra storia, siamo sempre stati un luogo sicuro per le vittime, aprendo le nostre porte senza distinzione di religione, lingua o origine. Ad esempio, gli ebrei in fuga dall’Inquisizione o gli scienziati ebrei in fuga dalla persecuzione nazista. Dal Caucaso, dai Balcani, dall’Africa e dall’Asia, siamo sempre venuti in aiuto dei bisognosi. Questo era vero in passato, è vero oggi e non cambierà mai. Tutti dovrebbero sapere che, proprio come in passato, anche oggi ci battiamo per la pace e la calma. Ma questo non significa che accettiamo l’ingiustizia o che restiamo in silenzio di fronte all’oppressione. Mai”.

E il presidente turco ha ribadito: “Che si tratti del Mediterraneo orientale, dell’Egeo o di qualsiasi altro luogo, non prendiamo ciò che non ci appartiene di diritto né permettiamo che i nostri diritti vengano violati. Non permettiamo che i diritti dei turchi ciprioti vengano violati. Si possono stipulare accordi, firmare firme e inviare messaggi in vari modi, ma non cambiano la nostra politica. I responsabili del sangue di oltre 70.000 palestinesi non hanno alcuna moralità ai nostri occhi; le loro provocazioni non sono altro che rumore inutile”.

Nel frattempo il sito Walla fa sapere che: “Le valutazioni sulla sicurezza israeliane indicano che, sebbene l’Iran sia considerato la minaccia “più pericolosa” in assoluto, il fronte libanese è considerato più soggetto a un’escalation nel breve termine”.

A confermare le parole pubblicate dal sito Walla, quelle del Ministro della Difesa israeliano Katz: “Il sistema di sicurezza sta monitorando attentamente gli sviluppi in Iran e, naturalmente, non posso fornire ulteriori dettagli. Ma su un principio non c’è dubbio: ciò che è accaduto prima del 7 ottobre non accadrà più”.

A fare da eco alle parole del Ministro Katz, il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu: “Non ci riposiamo sugli allori nemmeno per un momento. I nostri nemici si stanno leccando le ferite e si stanno riarmando per colpirci di nuovo. Mi riferisco ad Hamas a Gaza. Dichiarano apertamente di non avere alcuna intenzione di disarmare, contrariamente al piano del Presidente Trump, e noi risponderemo di conseguenza. Anche Hezbollah non ha intenzione di disarmare, e anche questo è un problema che stiamo affrontando. Lo stesso vale per gli Houthi e, naturalmente, anche per l’Iran stesso. Emergono nuove minacce. Non cerchiamo scontri, ma siamo aperti in ogni direzione”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/