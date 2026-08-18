INDIA. Gli “Scarafaggi”della GenZ battono il partito del Premier boomer Narendra Modi

Il 4 agosto nella città di Patna, nell’India orientale, il Bharatiya Janata Party (BJP) del Primo Ministro Narendra Modi ha subito una delle sue più clamorose sconfitte politiche degli ultimi 12 anni. Bankipur, un collegio elettorale nell’assemblea legislativa dello stato del Bihar, era stato detenuto dal BJP per tre decenni. Ma il neonato Jan Suraaj Party, guidato dallo stratega politico diventato uomo politico Prashant Kishor, ha posto fine a questo dominio, conquistando un seggio che il presidente nazionale del BJP, Nitin Nabin, aveva occupato fino a pochi mesi prima.

Come riporta AlJazeera, la sconfitta è arrivata meno di due settimane dopo le dimissioni del Ministro dell’Istruzione indiano Dharmendra Pradhan, che ha ceduto a sette settimane di proteste studentesche che avevano scosso Nuova Delhi e si erano diffuse in diverse città. Il Cockroach Janta Party (CJP), un gruppo satirico nato su Instagram a maggio dopo che il presidente della Corte Suprema indiana, Surya Kant, aveva paragonato i giovani indiani disoccupati a “scarafaggi” e “parassiti”, aveva guidato quelle proteste.

Nabin, il leader del BJP, aveva trascorso la campagna elettorale di Bankipur denunciando i manifestanti della Generazione Z come “un virus e una banda di scarafaggi dedita a distruggere il Paese”. Invece, è stata la presa del BJP sul collegio elettorale a essere spezzata. La sorprendente vittoria elettorale ha messo in crisi la macchina politica del BJP, che ora potrebbe essere costretta a cambiare.

Il segnale più evidente che il BJP considera la rivolta della Generazione Z più di un semplice fastidio passeggero è l’imbarazzo con cui il partito ha reagito. Al culmine delle proteste, Modi ha pubblicato una serie di video in stile selfie su Instagram, in cui affrontava la questione della fuga di notizie sui test d’esame che aveva scatenato le proteste. Avrebbe detto ai colleghi di gabinetto che i giovani erano “solo su Instagram”, esortando i ministri a corteggiarli sulla piattaforma con reel piuttosto che con conferenze stampa. Inutilmente.

Questa improvvisa corsa per la rilevanza sui social media rivela molto sul partito stesso: un tempo il BJP produceva narrazioni che i suoi sostenitori diffondevano spontaneamente. Oggi, ha detto, gran parte della sua comunicazione social sembra più gestita e a pagamento, un’incongruenza rispetto all’essenza spontaneistica delle piattaforne.

Il BJP starebbe perdendo la battaglia per la percezione, non starebbe mutando politica radicalmente, piuttosto si starebbe muovendo gattopardescamente. Ciò che è realmente fallito è la solita strategia del BJP contro il dissenso: etichettare i manifestanti come antinazionali, finanziati dall’estero o terroristi, e quindi arrestarli. L’approccio standard è fallito in parte perché il movimento stesso è autoironico non se stesso prima che lo Stato potesse farlo, e in parte perché è pluralista.

A differenza delle proteste precedenti, questa degli studenti non può essere ricondotta a una sola religione o comunità; ha coinvolto anche giovani provenienti dalla cosiddetta base indù “di casta superiore” del BJP. Moody, 75 anni, per gli studenti è un boomer nell’immaginario collettivo studentesco.

Il BJP ha perso due delle tre elezioni suppletive tenutesi nella prima settimana di agosto, negli stati che governa: Bankipur nel Bihar e Datia nel Madhya Pradesh. Tuttavia, ha mantenuto agevolmente la terza, Manjalpur nel Gujarat, lo stato natale di Modi. I leader dell’opposizione hanno collegato direttamente le sconfitte alle proteste studentesche. Ciò che è cambiato non è stato il conteggio dei voti, ma la narrazione circostante che ora si sta delineando in una sfida al BJP.

Per molti di coloro che hanno marciato a Nuova Delhi, la vicenda va ben oltre una pagina Instagram satirica chiamata “Cockroach” o una singola dimissione; sarebbe l’emergere di una rabbia covata a lungo contro le politiche comunitarie, castiste e misogine. L’ingresso in politica elettorale sembrerebbe improbabile per il CJP, il partito degli Scarafaggi. Una campagna nazionale richiede denaro, volontari e organizzazione, risorse di cui un movimento giovane, spesso sottoccupato, è privo. La sua influenza più duratura rischia di essere quella di un gruppo di interesse, piuttosto che come forza politica separata. Un ruolo che l’opposizione al BJP ha già accettato.

È improbabile che il BJP baratti la sua posizione induista, un’ideologia nota come Hindutva, in favore di una politica basata su lavoro e istruzione, come richiesto dai manifestanti della Generazione Z guidati dal CJP. Ciò che è cambiato, riporta sempre Al Jazeera, non è tanto la pura potenza politica del BJP quanto la sua legittimità. L’autorità che sta alla base di questo dominio è ciò che le proteste hanno scalfito. Il BJP ora deve conviverci.

Antonio Albanese

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