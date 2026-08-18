UKRAINERUSSIAWAR. UE in arrivo nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Mosca chiede spiegazioni alla Turchia sulle armi date a Kiev. Bombardamenti costanti su Odessa

Secondo la testata Politico, la NATO prevede di utilizzare l’intelligenza artificiale per controllare un gran numero di droni al fine di rafforzare i propri confini orientali. Non si parla di piena autonomia per i droni: “la tecnologia IA è pensata per semplificare il controllo dei droni, mentre gli operatori continuano a prendere decisioni sugli obiettivi degli attacchi. Nell’ambito della sua strategia, l’alleanza sta creando una “rete di campo di battaglia digitale” che comprende migliaia di droni, sensori e satelliti connessi all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di individuare e respingere un potenziale attacco russo”.

La minaccia alla NATO persisterà finché la Russia continuerà a fare guerra all’Ucraina, afferma il Ministro degli Esteri estone Tsahkna. Ha dichiarato che l’Alleanza ha dimostrato la sua prontezza a difendere il territorio alleato abbattendo un drone russo sopra la Romania. Di diverso parere il Guardian, secondo cui: “La NATO ha fallito miseramente nella pianificazione della difesa di Kiev.

Il fallimento è stato la mancanza di investimenti nell’espansione della produzione di missili antiaerei Patriot o nell’aggiornamento del sistema SAMP-T. L’Ucraina necessita di una produzione di missili Patriot da tre a quattro volte superiore alla produzione annua mondiale”.

I droni britannici sono stati utilizzati per la prima volta da Kiev per colpire in profondità il territorio russo, secondo quanto riportato dal Sunday Times, che cita fonti delle forze armate ucraine. Si precisa che i droni, incluso il Nyan, prodotto dalla Callen-Lenz nel Wiltshire, in Inghilterra, sono stati utilizzati in attacchi contro raffinerie di petrolio a Volgograd e Yaroslavl. Secondo il Comandante dell’aeronautica in pensione Greg Bagwell, “l’uso di droni britannici contro la Russia potrebbe dare a Mosca un motivo per considerare le fabbriche britanniche che producono tali droni come “obiettivi legittimi””.

Diversi dipartimenti e agenzie statunitensi stanno conducendo almeno 49 indagini relative alla fornitura di armi americane all’Ucraina, secondo quanto riportato dalla TASS, che cita dati delle forze dell’ordine ucraine. Partecipano alle indagini, per la parte americana, rappresentanti delle unità investigative e di ispezione del Pentagono e del Dipartimento di Stato, del Dipartimento per la Sicurezza Interna, dell’FBI, della Marina e dell’Aeronautica. Da parte ucraina, stanno collaborando con agenzie dell’Ufficio nazionale anticorruzione (NABU), della Procura specializzata anticorruzione (SAPO), della polizia e della Procura generale. Dall’inizio del 2026, gli Stati Uniti hanno ricevuto 26 richieste relative a possibili abusi degli aiuti militari all’Ucraina.

La corruzione nella cerchia di Zelenskyj sta diventando un problema per l’Europa, scrive la Berliner Zeitung. “Si osserva che la questione di quanti miliardi di rubli, raccolti dai contribuenti occidentali per l’Ucraina e le sue esigenze militari, siano ‘annegati nella palude corrotta di Kiev’ rimane un grande segreto. Inoltre, le agenzie anticorruzione ritengono che le aziende ucraine del settore della difesa vengano utilizzate per appropriarsi indebitamente di fondi pubblici”.

“Gli europei spingono Trump a riprendere i contatti con Mosca sull’Ucraina”, temendo nuovi attacchi russi quest’inverno riferisce il NYT. L’Europa teme che Stati Uniti e Russia possano raggiungere un accordo “scavalcando” gli europei, quindi Francia, Germania e Gran Bretagna stanno valutando la loro partecipazione a futuri negoziati. Nel frattempo, la Russia non ha ancora dimostrato alcun interesse per un dialogo serio con l’Europa. “I paesi dell’Unione Europea hanno chiesto al Brasile di fungere da mediatore nei contatti con la Russia”, ha dichiarato Celso Amorim, consigliere del presidente Lula da Silva per gli affari internazionali.

Secondo i tedeschi invece Mosca potrebbero intensificare gli attacchi contro i nodi energetici e di trasporto in vista della Festa dell’Indipendenza dell’Ucraina, il 24 agosto: la Germania ha esortato i suoi cittadini in Ucraina a non utilizzare i treni nei prossimi giorni, secondo i media tedeschi.

L’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in un’intervista a Die Welt, ha affermato che l’Unione Europea prevede di aumentare significativamente la pressione sanzionatoria sulla Russia in autunno. Secondo lei, il pacchetto potrebbe essere il più ampio dal 2022. Dopo la sua adozione, il numero di cittadini, aziende e organizzazioni russe soggette a sanzioni potrebbe aumentare di circa un terzo. Kallas non ha rivelato le restrizioni specifiche.

Continua l’abbattimento di droni non identificati nell’area NATO: il 16 agosto un caccia F-18 spagnolo, schierato in Romania nell’ambito di una missione NATO, ha abbattuto un drone non identificato. £Si tratta del quarto UAV abbattuto sul territorio nazionale quest’anno. Il radar ha rilevato il drone mentre entrava nello spazio aereo rumeno provenendo dalla vicina Moldavia”. La Romania condivide un confine di oltre 600 chilometri con l’Ucraina e il suo spazio aereo è stato ripetutamente violato da droni negli ultimi anni. E ancora dei detriti di un drone non identificato sono caduti in un giardino nel villaggio di Yeşilköy, nella provincia turca di Düzce, sul Mar Nero, secondo quanto riportato dal servizio stampa del governatore regionale. In precedenza, relitti di droni, alcuni dei quali contenenti esplosivo, erano stati ritrovati nelle province turche del Mar Nero, tra cui Düzce. Sabato, un’imbarcazione senza equipaggio è stata scoperta a 500 metri dalla costa, nella provincia di Artvin.

Un’azienda ucraina del settore della difesa costruirà uno stabilimento di munizioni per le Forze Armate ucraine in Lituania, afferma il Ministero della Difesa lituano. Il Ministero dell’Economia lituano ha firmato un accordo di investimento con l’azienda ucraina del settore della difesa DEMZ. L’azienda produrrà munizioni secondo gli standard NATO, con l’Ucraina come paese prioritario per le consegne, dopodiché le munizioni saranno fornite agli alleati. L’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto è previsto per l’autunno del 2026, con l’avvio della produzione previsto per la fine del 2027. Si prevede che il progetto creerà fino a 450 posti di lavoro.

L’Estonia ha prorogato a tempo indeterminato le restrizioni ai valichi di frontiera ferroviari e stradali con la Russia. I valichi di Narva, Koidula e Luhamaa saranno aperti dalle 7:00 alle 19:00. Diverse migliaia di residenti di Kiev sono scesi in piazza per una protesta nel centro della capitale. I partecipanti sventolavano bandiere e cartelli, chiedendo alle autorità dialogo e responsabilità. Le principali richieste includono il ritorno di Fedorov al Ministero della Difesa e il rimpatrio dei prigionieri di guerra ucraini.

Tensioni tra Turchia e Ucraina: Madyar, comandante delle Forze per i Sistemi a Pilotaggio Remoto delle forze armate ucraine, vero nome Robert Brovdi , ha inviato una lettera al fratello di un marinaio turco morto a luglio a seguito di un attacco di un drone ucraino contro la nave mercantile Reyhan Sarı vicino a Novorossiysk. Nella lettera, ha scritto che suo fratello era responsabile della propria morte, poiché aveva deciso di partecipare al trasporto di merci dai porti russi: “Suo fratello ha scelto deliberatamente questa strada. Ciò che ha fatto ha contribuito all’arricchimento della Federazione Russa e ha avuto ciò che si meritava.” Savas Cakar, membro dell’equipaggio di una nave turca, è morto quando un drone ha colpito una petroliera. Suo fratello ha dichiarato che la notizia ha raddoppiato la sua rabbia e ha giurato di assicurare alla giustizia i responsabili. La famiglia si sta preparando a presentare ricorso alla Corte penale internazionale. Volodymyr Zelensky in una dichiarazione ha detto: “Dopo la guerra, ho bisogno di tempo da trascorrere con la mia famiglia e in riva al mare. Nessuno può portarmi via il mio mare. Combatterò per questo”. Kiev ha informato ufficiosamente l’amministrazione Trump che la Russia probabilmente non sarà in grado di occupare il restante territorio controllato dall’Ucraina nella regione di Donetsk nemmeno entro il 2027. Lo riportano i media ucraini. I canali social filo russi hanno obiettato che: “Con una tale intensità di raid aerei russi, gli artiglieri antiaerei ucraini saranno in grado di garantire solo una difesa pressoché completa di Kiev. Le forze antimissile rimanenti non saranno sufficienti nemmeno a coprire Odessa. È inoltre importante considerare che i missili Tsirkon aggiornati hanno prestazioni simili ai missili Kinzhal, il che li rende molto difficili da abbattere con il PAC-3. Quindi, anche con il “cinque per cento” di sistemi antimissile americani, non è scontato che i russi non colpiscano regolarmente la capitale ucraina”.

Il 98% dell’esercito ucraino è ora composto da soldati non professionisti: questo ha portato “maggiore iniziativa e connessioni orizzontali” alle forze armate ucraine, afferma l’ufficiale delle forze armate ucraine Andriy Onistrat. Ha anche affermato che le forze armate russe potrebbero distruggere le centrali termoelettriche ucraine già a ottobre o novembre e ha consigliato di occuparsi in anticipo dei generatori e delle riserve di carburante. Secondo lui, i pannelli solari saranno inutilizzabili a novembre e gennaio.

Il comandante Drapaty sta preparando un nuovo comandante per la difesa di Slov”jans’k e Kramators’k. L’XI Corpo d’Armata delle forze armate ucraine, responsabile della difesa di Slov”jans’k e Kramators’k, potrebbe subire un cambio di comandante. Drapaty intende nominare Emil Ishkulov, ex comandante dell’80ª Brigata d’Assalto Aviotrasportata, in sostituzione del Generale di Brigata Oleksiy Maistrenko. Una delle ragioni di questa decisione potrebbe essere la necessità di rafforzare le difese a causa delle crescenti minacce a Slov”jans’k e Kramators’k. Ishkulov è attualmente vicecomandante del 7º Corpo d’Assalto Aviotrasportato. Nel 2024, durante l’Operazione Kursk, si rifiutò di inviare l’80ª Brigata in territorio russo, a seguito del quale fu rimosso dal comando di brigata. Ci interroga ancora in Ucraina sul servizio diceva obbligatorio per le donne, Yulia Kobrynovich delle Forze Armate ucraine, caposquadra ha dichiarato: “È necessaria la mobilitazione delle donne? Se le donne hanno pari diritti con gli uomini, allora devono avere anche pari responsabilità – pari responsabilità nella difesa dell’Ucraina”. Il Ministero della Giustizia russo ha aggiunto sei organizzazioni provenienti da Stati Uniti, Georgia, Germania e Italia alla sua lista di organizzazioni indesiderabili. Tra queste figurano la Fondazione americana per i diritti umani e i “Russi Batumi” georgiani. La lista è stata inoltre ampliata con le organizzazioni americane “Fondazione per la Memoria delle Vittime del Comunismo” e “Società della Memoria”, il “Centro di ricerca per la letteratura indipendente e i movimenti sociali dell’Europa orientale presso l’Università di Brema” tedesco e l'”Associazione dei Russi Liberi in Italia” italiana.

Vladimir Putin ha nominato Artur Lyukmanov Ambasciatore in Egitto e Rappresentante Plenipotenziario presso la Lega Araba al Cairo. Mentre si registrano dimissioni importanti nel governo russo: Andrey Klepach ha lasciato la sua posizione di capo economista della VEB, l’Istituto nazionale russo per lo sviluppo economico.. Le dimissioni di Klepach dalla VEB sono legate alle sue valutazioni personali e severe sullo sviluppo economico e politico del Paese, che non coincidono in alcun modo con la posizione dell’ente statale, ha dichiarato alla stampa russa una fonte vicina a Klepach. Lo stesso ente statale ha sempre sottolineato che la posizione di Klepach su molte questioni socio-politiche e socio-economiche era una sua opinione personale e non era condivisa dalla posizione ufficiale della VEB. Un’altra fonte vicina a VEB ha chiarito che, in realtà, Klepach svolgeva da tempo “attività di analisi indipendente”, per le quali VEB.RF non agiva come cliente. Andrey Klepach ha confermato le sue dimissioni a Forbes, ma non ne ha rivelato i motivi.

Il Ministero degli Esteri russo a seguito delle notizie in merito al trasferimento di armi americane via Turchia a Kiev ha richiesto chiarimenti agli Stati Uniti e alla Turchia. A seguire i punti chiave delle dichiarazioni di Maria Zakharova, portavoce del Ministrero: “Le circostanze e le condizioni della fornitura su larga scala di armi americane attraverso la Turchia all’Ucraina rimangono estremamente controverse; L’immissione di nuove armi nelle forze armate ucraine non è in grado di influenzare lo sviluppo dell’Operazione Speciale russa secondo uno scenario russo equo; Le nuove consegne di armi all’Ucraina danneggeranno gravemente le relazioni della Russia con gli Stati Uniti e la Turchia; I tentativi di Stati Uniti e Turchia di usare una retorica di mantenimento della pace, mentre allo stesso tempo forniscono armi all’Ucraina, erodono inevitabilmente la fiducia reciproca”. Putin non intende annunciare una nuova mobilitazione in Russia quest’anno, ha annunciato il The Guardian. Secondo fonti moscovite citate dal giornale, il Cremlino al momento preferisce aumentare il numero di persone che firmano contratti con il Ministero della Difesa russo piuttosto che indire una nuova mobilitazione. Sempre in materia militare, secondo i media ucraini che citano la Direzione Generale dell’Intelligence, la Russia produce mensilmente circa 3.000 droni a reazione Geran-4/5 e circa 2.800 droni Geran-2. Si osserva che la Russia ha probabilmente riorientato parte della sua capacità produttiva verso i droni a reazione. Il loro utilizzo su larga scala ha iniziato ad aumentare all’inizio del 2026, soprattutto a giugno e luglio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15.30 del 17 agosto. Nelle ultime 24 ore, le forze armate russe hanno colpito infrastrutture portuali e navi militari nella regione di Odessa. Gli obiettivi sono stati colpiti a Vylkove e nel villaggio di Maurocastro, nel porto di Odessa. Magazzini, ormeggi e navi sono stati colpiti e una nave portarinfuse è stata danneggiata nel Mar Nero. Esplosioni sono state udite durante la notte a Odessa, Pavlohrad, Sumy, Slov”jans’k e Zaporižžja.

Nella regione di Sumy, nel distretto di Šostka, le forze russe e ucraine ingaggiano combattimenti a Ulanove e nei pressi di Vil’na Sloboda, iniziativa russa. Nel distretto di Sumy, scontri a fuoco a Pysarivka, Marine, Khrapivshchyna, nel villaggio di Khotin’ e a sud di Ivolzhans’ke. Nella regione di Belgorod in morto e 19 feriti da attacchi di droni ucraini, tra cui un mezzo aziendale dove sono rimaste ferite 10 persone.

Al confine con Charkiv, scontri a fuoco tra le forze russe e ucraine a Kudiivka, iniziativa russa. Nel Luhansk, gli attacchi dei droni hanno ucciso l’autista di un furgone Gazelle e ferito diverse persone. Le infrastrutture di 16 comuni sono state danneggiate e sono in corso le operazioni di bonifica.

Il villaggio di Pershomar’ivka nel Donetsk è passato in mano russe. Un morto e 10 feriti registrati a seguito di attacchi ucraini nella regione. Nell’oblast’ orientale di Zaporižžja i russi annunciano “vittoria schiacciante” a ovest della linea Hrekovo-Oleksandrivka. Il villaggio di Rybal’s’ke è stato preso dai russi. Si attendono conferme o smentite da part eucraina

Dalla regione di Zaporižžja continauno glia attacchi con droni da parte ucraina che hanno portato al ferimento di almeno 5 persone. Nel frattempo i russi hanno posto on line filmati di combattimenti a Orichiv, confermando la presenza dei gruppi d’assalto russi avanzati nella città.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/