HORMUZ. AIE: ci vorranno due anni per recuperare i livelli prebellici 

Ci vorranno circa due anni per recuperare la produzione energetica persa in Medio Oriente a causa del conflitto, ha dichiarato venerdì Fatih Birol, direttore generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia.

In un’intervista al quotidiano Neue Zürcher Zeitung, Birol ha detto: “Questo varierà da paese a paese. In Iraq, ad esempio, ci vorrà molto più tempo che in Arabia Saudita. Tuttavia, stimiamo che ci vorranno circa due anni in totale per tornare ai livelli prebellici”.

Birol ha aggiunto che il mercato sta sottovalutando le conseguenze di una prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz.

Le spedizioni di petrolio e gas che erano già in viaggio verso le loro destinazioni prima dell’inizio della guerra in Iran sono ora arrivate, mitigando l’impatto della carenza, ha affermato.

“Tuttavia, a marzo non sono state caricate nuove petroliere. Non ci sono state nuove consegne di petrolio, gas o carburanti ai mercati asiatici. Questa lacuna sta diventando evidente. Se lo Stretto di Hormuz non verrà riaperto, dobbiamo prepararci a prezzi dell’energia significativamente più alti.”

Alla domanda se l’AIE potesse effettuare un altro rilascio di riserve petrolifere di emergenza dopo la decisione di marzo, Birol ha affermato che l’agenzia è pronta ad agire immediatamente e con decisione.

“Non siamo ancora a quel punto, ma è sicuramente in fase di valutazione”, ha detto Birol.

Anche con la fine delle ostilità, il ritorno alla piena operatività dei flussi petroliferi, circa 18-20 milioni di barili al giorno), richiederà tempo per riorganizzare la logistica e le rotte marittime. A causa del blocco, molti produttori, Arabia Saudita, Emirati, Kuwait, Iraq, hanno dovuto ridurre drasticamente l’estrazione. La riapertura permette di riattivare le esportazioni, ma la normalizzazione produttiva non è istantanea.

A fronte di una crisi che ha visto bloccati circa 20 milioni di barili al giorno, solo una parte è stata compensata durante la chiusura, lasciando una significativa carenza da recuperare.

L’AIE stima che le interruzioni della produzione abbiano ridotto l’offerta globale di petrolio di 10,1 milioni di barili al giorno a marzo e prevede un ulteriore calo di 2,9 milioni di barili al giorno ad aprile.

Una ripresa sostenuta della produzione dipende dal ripristino delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. Le petroliere cariche dovrebbero prima lasciare il Golfo, dopodiché le navi vuote all’interno del canale caricherebbero i loro carichi e ridurrebbero le scorte, ha affermato l’AIE.

“Sarà impossibile riavviare la produzione a monte o la raffinazione se non esiste un programma di carico prevedibile con un’adeguata capacità di stoccaggio disponibile nei porti”, ha dichiarato l’AIE.

La disponibilità di petroliere potrebbe rallentare questo processo. Circa 390 navi, tra cui 210 petroliere cariche, erano bloccate nello stretto quando il conflitto è iniziato il 28 febbraio, ha affermato l’AIE. Da allora, un saldo netto di 49 petroliere è uscito.

Molte navi cisterna di zavorra in attesa al largo di Hormuz si sono nel frattempo spostate verso altri mercati, il che significa che potrebbe volerci più tempo prima che le navi tornino a caricare i primi carichi una volta riprese le esportazioni, ha aggiunto l’Agenzia.

Lucia Giannini

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