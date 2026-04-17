VENEZUELA. Smantellata la sala Nestor Kirchner di Chavez. Il nuovo corso americano di Rodriguez 

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ordinato lo smantellamento della “Sala Néstor Kirchner” nel Palazzo di Miraflores, uno spazio che per quasi quindici anni era stato simbolo dell’alleanza politica tra chavismo e kirchnerismo. Il provvedimento ha comportato la rimozione di ritratti, dipinti, citazioni e oggetti legati all’ex presidente argentino, e la trasformazione della sala in uno spazio per incontri dall’estetica neutra che, secondo il quotidiano venezuelano Monitoreamos, viene ora utilizzato per ricevere funzionari statunitensi.

La sala era stata inaugurata il 1° dicembre 2011, durante una visita ufficiale di Cristina Fernández de Kirchner in Venezuela. Alla cerimonia, Hugo Chávez aveva reso omaggio a Néstor Kirchner – scomparso nell’ottobre del 2010 – e aveva donato all’allora presidente argentino un dipinto da lui stesso realizzato che ritraeva entrambi i leader. “Onore a chi è dovuto onore”, aveva detto Chávez in quell’occasione. Da quel momento in poi, lo spazio divenne la sala riunioni del Consiglio dei Ministri e ospitava immagini di Kirchner accanto a Chávez, fotografie con Cristina Fernández de Kirchner e altri leader regionali come Lula da Silva, nonché simboli argentini in azzurro e bianco.

La trasformazione è stata graduale ed è documentata nelle pubblicazioni ufficiali del governo venezuelano. In un’immagine del 26 dicembre 2025, durante una riunione presieduta da Nicolás Maduro, erano ancora visibili ritratti e riferimenti all’ex presidente argentino. Nel gennaio 2026, con Rodríguez al comando dopo la cattura di Maduro il 3 gennaio in un’operazione militare statunitense, le immagini di Kirchner erano scomparse. Rimanevano solo figure della storia venezuelana: Simón Bolívar, Chávez e Maduro.

Il giornalista venezuelano Gabriel Bastidas fu tra i primi a documentare la transizione. A marzo 2026, le fotografie più recenti mostravano una stanza completamente rinnovata: pareti bianche, nessun riferimento all’Argentina e la sagoma rossa del Palazzo di Miraflores con la scritta “Palacio de Miraflores”. Il quotidiano argentino Perfil ha notato che il design ricorda il marchio utilizzato dalla Casa Bianca negli Stati Uniti.

La rimozione della stanza si inserisce nel più ampio processo di normalizzazione delle relazioni tra Caracas e Washington, iniziato dopo la cattura di Maduro. Nei mesi successivi, l’amministrazione Trump ha progressivamente revocato le sanzioni sul settore petrolifero venezuelano, autorizzato la vendita dell’oro venezuelano negli Stati Uniti, revocato le sanzioni individuali contro la stessa Rodríguez il 1° aprile e, martedì, revocato le restrizioni alla Banca Centrale del Venezuela e ad altre tre banche statali. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha elogiato il Venezuela per “essere tornato su una buona strada” durante le riunioni primaverili del FMI.

In tale contesto, l’amministrazione Trump ha nominato John Barrett nuovo incaricato d’affari presso l’ambasciata statunitense in Venezuela, in sostituzione di Laura Dogu. L’ex Sala Kirchner è ora uno degli spazi adibiti al ricevimento delle delegazioni americane.

La decisione ha suscitato reazioni anche sui social media. Gli utenti vicini al chavismo hanno espresso sorpresa e disappunto per la scomparsa dei dipinti, mentre alcuni analisti hanno interpretato il gesto come la chiusura simbolica di un capitolo. Alcuni mesi prima, si erano diffuse voci secondo cui Rodríguez avrebbe rimosso anche i ritratti di Maduro dal palazzo, sebbene tali indiscrezioni non siano state confermate ufficialmente.

Lucia Giannini

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