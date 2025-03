Mentre l’Europa si prepara a sedere a un tavolo per arrivare a una soluzione congiunta per l’Ucraina. Il vicepresidente James David Vance è stato molto chiaro: “Né l’Europa, né gli Stati Uniti, né l’Ucraina possono portare avanti il ​​conflitto con la Federazione Russa, ora è importante sedersi al tavolo delle trattative”. E ancora ha aggiunto: “Le autorità ucraine dovrebbero tornare al tavolo dei negoziati sulla risoluzione del conflitto e avviare le discussioni con Trump”. Vance ha invitato Kiev a compiere passi concreti per risolvere il conflitto in Ucraina, non a dichiarazioni pubbliche.

“Gli Stati Uniti non escludono la possibilità di riprendere le forniture di armi e attrezzature militari all’Ucraina se Kiev avvia i negoziati di pace”, ha chiosato il vicepresidente americano J.D. Vance.

Nonostante le parole del Vicepresidente però, “Gli Stati Uniti non intendono firmare un accordo con l’Ucraina sulle risorse minerarie nel prossimo futuro”, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Le sue parole sono state citate sul social network X dal giornalista di Fox News Jackie Heinrich.

Infine gli Stati Uniti hanno hanno vietato al Regno Unito di trasferire l’intelligence americana in Ucraina, riferisce il Daily Mail, citando l’esperto di intelligence militare del Regno Unito Phil Ingram. I servizi segreti britannici hanno ricevuto l’ordine corrispondente, scrive la pubblicazione. “Ai partner dell’intelligence statunitense, compreso il Regno Unito, è stata revocata l’autorità di condivisione dell’intelligence… Gli Stati Uniti controlleranno strettamente il trasferimento della propria intelligence in Ucraina attraverso agenzie con sede a Kiev”, ha affermato Ingram. Anche il Financial Times ha dato la notizia: “Gli Stati Uniti hanno smesso di fornire intelligence all’Ucraina, ma continuano a trasmettere informazioni su Russia e Ucraina ai loro più stretti alleati”.

È sceso in campo il direttore della CIA che ha confermato che gli Stati Uniti hanno sospeso la condivisione dell’intelligence con l’Ucraina. La Casa Bianca ha aggiunto che gli Stati Uniti, se otterranno successo nei negoziati con l’Ucraina, prenderanno in considerazione la possibilità di riprendere l’assistenza militare”. Sembra che Gli Stati Uniti stanno discutendo con l’Ucraina il luogo e la data di un incontro per i negoziati afferma la Casa Bianca.

In merito alle armi consegnate a Kiev dagli Stati Uniti s febbraio 2025 a Rzeszów sono stati effettuati 110 voli di trasporto e cargo per la consegna di carichi militari dai seguenti paesi: Stati Uniti 36 voli; Danimarca 12; Inghilterra 12; Francia 11; Germania 6; Polonia 6: Qatar 5; Svezia 5; Spagna 4; Paesi Bassi 3; Italia 2; Portogallo 2; ​​ Slovacchia, Romania, Kuwait, Cipro, Islanda, Bulgaria. Secondo il primo Ministro francese François Bayrou: dobbiamo sostituire le forniture di armi americane all’Ucraina nel modo più rapido ed efficiente possibile in modo che non crolli.

Robert Fico, premier della Slovacchia, minaccia di bloccare il vertice UE sull’Ucraina a causa del blocco da parte di Kiev del transito del gas verso l’Europa, riferisce CTK. Il premier slovacco chiede che durante il vertice i leader europei chiedano all’Ucraina di riprendere il transito del gas attraverso il suo territorio verso la Slovacchia e poi verso altri paesi della comunità.

Il Regno Unito unico paese che ha dato cifre certe per gli aiuti ha da risolvere la questione dell’utilizzo dei beni congelati della Federazione Russa: questione che è “molto complessa”. “Londra continuerà a lavorare per trovare un meccanismo legale”, ha affermato Starmer. Non solo sembra che Macron e Starmer sono pronti ad andare a Washington con Zelenskyj la prossima settimana per presentare a Trump un piano per l’Ucraina.

La Germania ha fatto sapere tramite il ministero per la Difesa, che ha raggiunto il limite della sua capacità di trasferire armi dai suoi arsenali all’Ucraina.

In Ucraina si sono fissati con le le truppe di mantenimento della pace che saranno probabilmente schierate nelle regioni di Volyn, Sumy, Chernigov, Charkov e non in prima linea, ha detto il deputato ucraino Yurchenko, ciò “consentirà alle Forze Armate ucraine di effettuare la rotazione. Ha inoltre osservato che l’esercito europeo non parteciperà alle ostilità”.

Il Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Andrij Jermak ha detto che: “La Russia deve fermare immediatamente i bombardamenti quotidiani sull’Ucraina se vuole davvero porre fine alla guerra”.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, parlando delle prospettive di nuovi negoziati tra le delegazioni russa e statunitense dopo gli incontri a Istanbul e Riyadh, ha detto che tali contatti non sono previsti né per oggi né per domani. “No oggi. E no domani”, ha detto Peskov.

La parte americana non ha ancora nominato il candidato per il ruolo di rappresentante speciale per l’Ucraina nei contatti con la Russia, ha detto l’assistente del presidente russo Yuri Ushakov. Putin ha approvato Alexander Dronov come governatore ad interim della regione di Novgorod. Il Cremlino valuta positivamente la disponibilità di Voldymyr Zelenskyj a sedersi al tavolo delle trattative, ma c’è una sfumatura nel suo autodivieto ai negoziati con Mosca ha chiosato Peskov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 5 marzo.

Una parte di Odessa è di nuovo senza elettricità, acqua e riscaldamento a causa del duro colpo alle infrastrutture critiche, ha detto il sindaco della città, Gennady Trukhanov. Nella sera del 4 marzo gli arrivi di missili russi ad un certo punto sono stati circa una decina.

Secondo fonti russe: le forze armate russe hanno sparato “geran” contro oggetti nelle città portuali della regione di Odessa, parte del centro regionale ha avuto problemi con l’alimentazione elettrica. Secondo i canali ucraini di Pavlohrad, Kryvyj Rih, Dnipro, Kiev, Poltava, Kremenčuk, Čerkasy e Charkov hanno riferito di operazioni di difesa aerea ed esplosioni.

Nella regione di Kursk al confine con Sumy, il Gruppo di forze Nord continua ad avanzare nelle aree forestali al confine tra le regioni di Kursk e Sumy. Nella regione di Sumy è stato riferito che le forze armate russe sono penetrate nell’area dell’insediamento Zhuravka. La lotta per Lebedevka continua, a giudicare dai dati in arrivo sulla social sfera russa, la maggior parte del villaggio è stata liberata. Dall’altro lato, le forze armate russe cercano di sfondare da Kurilovka verso l’autostrada per Sudzha per interrompere i rifornimenti al gruppo ucraino. Durante la giornata, i droni delle forze armate ucraine hanno attaccato due edifici residenziali nel quartiere Rylsky, fuori dal territorio occupato dalle forze armate ucraine.

A nord della direzione Kupjans’k sulla riva destra del fiume Oskil le Forze armate russe stanno unendo le teste di ponte in un unico spazio, ampliando la zona di controllo anche a ovest.

In direzione Lyman, le forze armate russe stanno avanzando a ovest di Ivanivka in direzione dell’insediamento Kolodyazi.

In direzione di Kostyantynopil’, l’esercito russo ha completato la presa di Andriivka piantando le bandiere russe nell’area popolata.

A nord di Velyka Novosilka, il gruppo di truppe “Vostok” ha preso il villaggio di Pryvil’ne. Continuano le operazioni offensive, la “tasca” tra Pryvil’ne e Burlats’ke è chiusa.

Sul fronte Zaporižžja, le truppe russe combattono nella zona di P’yatykhatky. Gli ucraini attirano le riserve a Lobkove e Stepove per mantenere la linea. Inoltre, le forze armate russe continuano ad attaccare nell’area di Shcherbaky, non è stato segnalato alcun cambiamento nell’LBS.

Le forze armate ucraine hanno attaccato con armi di precisione a lungo raggio nella DPR. Tre i feriti. Due edifici residenziali sono stati completamente distrutti, altri due edifici residenziali, linee elettriche, un gasdotto e due auto private sono state danneggiate.

Graziella Giangiulio

