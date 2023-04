GUERRA SOTTOMARINA. La US NAVY affina le armi per la nuova guerra dei fondali

Gli Stati Uniti hanno in programma la costruzione di un nuovo sottomarino spia per sostituire lo Uss Jimmy Carter, con capacità aggiornate necessarie per le operazioni di guerra nei fondali marini, mentre sale la tensione con la Cina in vari teatri marittimi.

Secondo Naval News, la Us Navy avrebbe i fondi per mettere in cantiere una variante spia del sottomarino nucleare d’attacco classe Virginia, denominata Modified Virginia, Subsea and Seabed Warfare, con un costo stimato di 5,1 miliardi di dollari, riporta AT.

Naval News riporta che il sottomarino dovrebbe trasportare veicoli subacquei specializzati senza equipaggio, veicoli a comando remoto e sottomarini per operazioni speciali.

Come il Jimmy Carter, questo nuovo sottomarino potrebbe anche essere in grado di tagliare e intercettare i cavi di comunicazione in fibra ottica sottomarini.

In un rapporto del 2015 per il Center for Strategic and Budgetary Assessments, si osserva che l’espansione delle infrastrutture sottomarine, tra cui oleodotti, cavi di comunicazione sottomarini e sensori idroacustici civili, ha reso indispensabile tenere conto di nuove forme di invasione nella pianificazione della guerra sottomarina.

La guerra nei fondali marini presenta quindi nuove sfide operative uniche. Secondo Naval Technology, nessun Paese è attualmente ben equipaggiato o preparato per affrontare le sfide della moderna guerra sui fondali marini.

La guerra sui fondali marini ha un elemento di negabilità plausibile, che aggiunge una dimensione ibrida alle operazioni offensive di guerra in questo scenario.

Un attacco contro i cavi internet sottomarini può avere conseguenze devastanti: la perdita di comunicazioni causata dalla rottura dei cavi internet sottomarini può avere conseguenze disastrose per le comunicazioni diplomatiche o militari sensibili al fattore tempo, causare massicce perdite finanziarie a causa dell’interruzione dei trasferimenti di denaro e paralizzare altri sistemi cruciali poiché i dati vengono reindirizzati su altri cavi.

Questi attacchi possono essere altamente destabilizzanti a livello strategico nucleare, in quanto potenzialmente impediscono a un avversario dotato di armi nucleari di controllare e monitorare le proprie armi nucleari e i sistemi di allerta precoce, costringendo quest’ultimo a mantenere il proprio arsenale nucleare in stato di massima allerta e aumentando le possibilità di un attacco nucleare preventivo.

Taiwan è al centro di questi rischi di guerra sottomarina: l’isola ha 15 cavi internet sottomarini che la collegano al mondo esterno da tre stazioni di atterraggio sulla sua isola principale, che la Cina potrebbe attaccare in uno scenario di conflitto, tagliando l’accesso dell’isola alle informazioni esterne.

Oltre a Taiwan, la linea di difesa sottomarina Fishhook della Us Navy potrebbe essere un bersaglio invitante per gli attacchi cinesi di guerra sui fondali marini. La rete di idrofoni, sensori e mezzi posizionati strategicamente che si estende dalla Cina settentrionale attraverso Taiwan, le Filippine e l’Indonesia potrebbe monitorare i sottomarini nucleari con missili balistici della Cina, in particolare se tentassero di uscire nel Pacifico e mettere la terraferma statunitense nel raggio d’azione dei loro missili balistici.

La Cina potrebbe anche essere preoccupata per la vulnerabilità dei suoi cavi di comunicazione sottomarini. Il South China Morning Post ripotava che la Cina ha costruito due basi per la manutenzione dei cavi sottomarini nel Mar Cinese Orientale e Meridionale; la costruzione di quest’ultima base a Hainan è iniziata lo stesso anno e dovrebbe essere operativa entro il 2023.

La stessa testata ha riferito anche del progetto cinese “Peace Cable”. Il cavo sottomarino si estende per 15.000 chilometri collegando la Cina, l’Europa e l’Africa, partendo da Gwadar in Pakistan, passando per il Kenya, Gibuti e la Somalia e terminando in Francia; la seconda fase si espanderà a Singapore e al Sudafrica.

Oltre agli Stati Uniti, altre grandi potenze navali hanno sviluppato capacità specializzate per la guerra nei fondali marini: la Russia ha il sottomarino Belgorod, progettato per trasportare il drone sottomarino ad armamento nucleare Poseidon e il sottomarino per missioni speciali Losharik.

Luigi Medici