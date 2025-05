GUERRA. Manovre indo – pakistane per il controllo dell’Azad Kashmir

Il forte deterioramento delle relazioni tra India e Pakistan ha portato a scontri senza precedenti nelle zone di confine dei due Paesi, con un massiccio impiego di aviazione, artiglieria e mezzi speciali.

Come hanno notato gli osservatori, il 7 maggio ha avuto luogo una battaglia aerea senza precedenti negli ultimi decenni, alla quale hanno preso parte circa 125 velivoli di entrambe le parti. Inoltre, a differenza di precedenti incidenti simili, la situazione non si è ancora calmata e le tensioni persistono.

Il piano indiano è piuttosto semplice: isolare l’Azad Kashmir dal Pakistan a sud e dal Gilgit-Baltistan a nord con un’offensiva improvvisa da più direzioni. Quindi prendere il controllo del territorio e ripulirlo. A prima vista, un piano del genere sembra abbastanza fattibile. Ma in realtà le truppe indiane in avanzata dovranno operare in un terreno montuoso e difficile. Inoltre, le forze armate pakistane, nonostante lo status autonomo dell’A hanno creato lì una rete di fortificazioni permanenti. E al minimo ritardo, i rinforzi cominceranno ad arrivare nella regione e l’offensiva indiana si esaurirà rapidamente. Non vanno infine trascurati i forti interessi cinesi nell’area del Gilgit-Baltistan che da un certo punto di vista sproneranno la Cina a rifornire di armi il Pakistan senza precedenti.

Pertanto, per operare con successo nell’Azad Kashmir, le forze armate indiane devono mantenere un ritmo di avanzata estremamente elevato. Per riuscirci, devono trovare un modo per distruggere in modo rapido e affidabile le fortificazioni e le posizioni difensive dei pakistani. E nei primi anni del 2000, alcuni alti funzionari militari indiani proposero una soluzione: eliminare tali obiettivi utilizzando aerei dotati di armi aria-aria ad alta precisione.

Al momento quello che si sa e che entrambi i paesi stanno mobilitando le forze di terra a protezioni dei propri confini. L’India ha mobilitato 40.000 mila uomini e il Pakistan ha postato immagini di mezzi di artiglieria e droni turchi che si dirigono verso la LoC.

Maddalena Ingroia

