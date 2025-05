ISRAELHAMASWAR. L’accordo d’intelligence franco-israeliano per Libano e Siria

Un aereo da ricognizione francese Vador è volato di recente a Creta, dopo aver effettuato intensi voli di raccolta di informazioni tecniche sul Libano e sul confine siriano nelle ultime settimane. Le sue rotte di volo, con decollo da una base aerea giordana, mostrano un chiaro interesse per il Libano meridionale e la valle della Bekaa, due roccaforti di Hezbollah.

Sorprendentemente, per raggiungere l’area bersaglio dalla base di Mafraq in Giordania al Libano, l’aereo sorvola senza ostacoli lo spazio aereo israeliano, direttamente sopra Tel Aviv, grazie a un accordo con l’esercito israeliano. Questi voli devono quindi rientrare nell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah voluto da Parigi e Washington.

I piani di Francia e Israele si incrociano con un altro paese della regione: la Siria. Entrambi i Paesi condividono le preoccupazioni circa le intenzioni della Turchia in questo ambito, soprattutto nei confronti dei curdi. Un mese fa, poco prima dell’avvio della campagna di intelligence Vador, una delegazione diplomatica e militare ha visitato l’Eliseo per discutere di possibili riavvicinamenti e divergenze regionali. Parigi è preoccupata per le azioni militari unilaterali condotte dalle Forze di difesa israeliane direttamente sul territorio siriano, che stanno nuovamente alimentando le tensioni interne al Paese.

Il programma Vador fa parte degli sforzi di sorveglianza della Francia nella regione, con sedi a Mafraq in Giordania e a Paphos a Cipro. Controlla anche se i russi sono tornati alle basi di Tartus e Khmeimim.

L’aeronautica militare francese dispone di due aerei leggeri da sorveglianza. e ricognizione Vador (Avion Léger de Surveillance et de Reconnaissance – ALSR). Si tratta di aerei Beechcraft King Air 350, appositamente modificati da Thales e Sabena Technics per tali missioni. Un aereo Vador trasporta solitamente due piloti, un ufficiale dei servizi segreti, un esperto di segnali elettromagnetici e uno specialista responsabile dell’elaborazione e dell’analisi dei dati raccolti dal pallone optoelettronico dell’aereo.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

