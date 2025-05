GUERRA. India – Pakistan, una lunga storia di attentati

L’India ha nuovamente avviato un conflitto militare con il Pakistan. Di nuovo, perché ce ne sono già stati altri in passato. Il sette maggio l’India ha attaccato nove obiettivi in ​​Pakistan e nel Kashmir pakistano. L’India ha affermato di aver colpito basi terroristiche. In risposta, l’esercito pakistano aprì il fuoco con la contraerea sul territorio indiano per mantenere lo status quo.

L’offensiva dell’India, ufficialmente, è una risposta agli attacchi contro i turisti indù nel Kashmir amministrato dall’India il mese scorso, in cui sono morte 26 persone. Si tratta del peggior episodio di violenza contro i civili in India negli ultimi due decenni. A seguire riportiamo gli attacchi terroristici più importanti subiti dall’India in passato:

Novembre 2024: Almeno 11 persone sono rimaste ferite quando alcuni militanti hanno lanciato una granata contro il personale di sicurezza in un affollato mercato nella capitale Srinagar.

Ottobre 2024: sei lavoratori migranti e un medico vengono uccisi da militanti. Il Fronte di Resistenza (TRF) ha rivendicato la responsabilità.

Giugno 2024: Nove persone sono state uccise e 33 ferite quando un autobus che trasportava pellegrini indù è caduto in un burrone a seguito di un sospetto attacco terroristico.

Maggio 2024: alcuni militanti avrebbero aperto il fuoco e ferito una coppia di turisti nella città nord-occidentale di Jaipur.

Febbraio 2019: Almeno 44 membri del personale di sicurezza sono stati uccisi dopo che un attentatore suicida ha speronato la sua auto (contro un autobus che trasportava la polizia paramilitare indiana in Kashmir. Il gruppo militante islamista pakistano Jaish-e-Mohammed (JeM) ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. L’India ha effettuato attacchi aerei in Pakistan e ha affermato di aver distrutto “campi terroristici”. Gli aerei da combattimento pakistani hanno effettuato attacchi aerei di rappresaglia e hanno abbattuto l’aereo indiano.

Luglio 2017: Almeno sette pellegrini indù di ritorno da un santuario nelle profondità dell’Himalaya sono stati uccisi quando il loro autobus è rimasto incastrato nel fuoco incrociato dopo due attacchi di militanti contro la polizia.

Settembre 2016: Almeno 17 soldati sono stati uccisi quando i separatisti hanno preso d’assalto una base militare a Uri, vicino al confine conteso con il Pakistan.

Anche i paesi vicini hanno combattuto tre guerre: nel 1948, nel 1965 e nel 1971. Hanno acquisito armi nucleari negli anni ’90 e da allora non ci sono state più guerre.

Nel 2024, l’India aveva circa 164 testate nucleari, mentre il Pakistan ne aveva circa 170-180, ma con vettori leggermente più deboli.

Maddalena Ingroia

