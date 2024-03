GUERRA FUTURA. Pechino potrebbe aver superato gli USA nei caccia di quinta generazione

Finiti tutti test per l’F35 ala fine gli Usa hanno deciso di metterlo in produzione a pieno regime, dopo averne costruiti 1.000 per l’aeronautica americana, la marina, il corpo dei marines e altri clienti stranieri.

Stando a quanto rirpota The Warzone, gli F-35 completati verranno però parcheggiati non appena usciranno dalla linea di produzione a causa dei continui ritardi nella configurazione hardware Tech Refresh-3, configurazione alla base delle future capacità dell’F-35, conosciute collettivamente come Blocco 4, che fornirà nuove funzionalità avanzate all’F-35 tra cui una potenza di elaborazione molto estesa, nuovi display, raffreddamento migliorato, nuovo sistema di puntamento elettro-ottico, sensori elettro-ottici DAS (Distributed Aperture System) e una serie di armi aggiuntive, riporta AT.

La decisione di procedere con la piena produzione, nota come Milestone C, arriva quando l’esercito americano non accetta nuovi velivoli a causa delle preoccupazioni sullo stato degli aggiornamenti del Blocco 4, visti come una pietra angolare del potenziale di sviluppo futuro dell’F-35.

La stessa testata ha pubblicato anche recenti immagini dello Shenyang J-35 cinese, indicando che potrebbe operare dalle sue portaerei attuali e future; le immagini rivelano la parte inferiore, il carrello di atterraggio e il layout dell’aereo, tutti simili all’F-35C. The Warzone afferma che il J-35 è stato a lungo collegato ai futuri vettori di decollo assistito da catapulta ma di recupero arrestato della marina cinese. I J-35 effettuerebbero già operazioni regolari dalle portaerei Liaoning e Shandong.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano tardivamente autorizzato la produzione a pieno ritmo dell’F-35, non è chiaro se verranno raggiunti i propri obiettivi di produzione a causa dei tagli al budget che hanno portato a una riduzione degli ordini: l’Usaf ne riceverà 18 invece di 24, ad esempio.

Nonostante ciò, i tagli del 2025 sono a un livello che il servizio può accettare e consentirà comunque progressi nella modernizzazione; al contrario, la Cina sta progredendo costantemente con il suo programma di caccia di quinta generazione, con il J-20 come progetto di punta.

Secondo AT, la Cina è destinata a superare gli Stati Uniti nella produzione di caccia di quinta generazione, con il numero della sua flotta stealth J-20 che dovrebbe superare l’inventario degli F-22 statunitensi entro quest’anno.

La produzione dell’F-22 è stata interrotta nel 2011, con la costruzione di soli 187 velivoli insostituibili e sempre più obsoleti. Al contrario, la Cina potrebbe già avere fino a 200 caccia J-20, in base ai numeri di serie visti allo Zhuhai Air Show del 2022. Le tecniche di produzione cinesi e la tecnologia dei motori a reazione hanno accelerato la produzione del J-20, con la Cina che utilizza linee di produzione pulsanti di livello mondiale per accelerare le consegne dei caccia.

La forza combattente cinese potrebbe aver già raggiunto gli Stati Uniti nel Pacifico. Gli Stati Uniti hanno solo 11 squadroni di caccia nel Pacifico, mentre ne avrebbe bisogno di 13. Nel frattempo, solo tre squadroni di caccia statunitensi su otto stanno passando ad aerei più nuovi, risultando in una forza di caccia più piccola, più vecchia e meno capace.

Si stima che la Cina abbia 1.800 caccia divisi tra i suoi cinque comandi di teatro organizzati in sette-dieci brigate di caccia, con da tre a sei gruppi di caccia (30 – 50 aerei).

Idealmente, gli Stati Uniti dovrebbero mantenere 134 squadroni di caccia modernizzati e ben equipaggiati e un tasso di produzione di 72 caccia all’anno per mantenere la capacità di combattimento mentre vanno in pensione gli aerei più vecchi, ma non sono questi i dati.

La Cina è destinata a superare gli Stati Uniti nella produzione di caccia quinta generazione, con il numero della flotta stealth J-20 che dovrebbe superare l’inventario statunitense degli F-22 entro quest’anno.

La produzione dell’F-22 è stata interrotta nel 2011, con la costruzione di soli 187 velivoli insostituibili e sempre più obsoleti. Al contrario, la Cina potrebbe già avere fino a 200 caccia J-20, in base ai numeri di serie visti allo Zhuhai Air Show del 2022.

Ad aprile 2022, gli Stati Uniti hanno 450 F-35, ma la produzione cinese di J-20 sta guadagnando velocità. Le tecniche di produzione cinesi e la tecnologia dei motori a reazione hanno accelerato la produzione del J-20, con la Cina che utilizza linee di produzione pulsanti di livello mondiale per accelerare le consegne dei caccia.

Nel settembre 2022, stato ai dati di AT, la forza combattente cinese potrebbe aver già raggiunto gli Stati Uniti nel Pacifico. Gli Stati Uniti hanno solo 11 squadroni di caccia nel Pacifico, mentre secondo quanto riferito ne avrebbero bisogno di 13. Nel frattempo, solo tre squadroni di caccia statunitensi su otto stanno passando ad aerei più nuovi, risultando in una forza di caccia più piccola, più vecchia e meno capace.

Idealmente, gli Stati Uniti dovrebbero mantenere 134 squadroni di caccia modernizzati e ben equipaggiati e un tasso di produzione di 72 caccia all’anno per mantenere la capacità di combattimento mentre vengono eliminati gli aerei più vecchi.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/