GUERRA FUTURA. Mar Rosso e Mar Nero nella Us Navy di domani

La Us Navy sta analizzando le sue operazioni di combattimento nel Mar Rosso nell’ultimo anno e da ciò che l’Ucraina ha fatto per tenere a bada i russi nel Mar Nero per prepararsi ad un potenziale futuro conflitto con la Cina.

Dai droni e dalle navi di superficie senza pilota al funzionamento più avanzato delle armi di bordo, la Marina sta espandendo le sue capacità di combattimento e ampliando l’addestramento. Sta anche lavorando per superare le difficoltà di reclutamento in modo da poter avere i marinai di cui ha bisogno per combattere la prossima guerra, riporta AP.

L’ammiraglio Lisa Franchetti, capo delle operazioni navali, sta definendo una serie di obiettivi, tra cui diversi che saranno molto difficili da raggiungere. L’obiettivo è essere pronti ad affrontare quella che il Pentagono definisce la sua principale sfida alla sicurezza nazionale: la Cina. “Siamo molto concentrati sul 2027. È l’anno in cui il presidente Xi ha detto alle sue forze di essere pronte a invadere Taiwan”, ha detto Franchetti. “Dobbiamo essere più pronti”.

Il nuovo piano include sette obiettivi prioritari, che vanno dall’eliminazione dei ritardi nella manutenzione dei depositi navali al miglioramento delle infrastrutture della Marina, al reclutamento e all’uso di droni e sistemi autonomi.

Una sfida significativa è quella di avere l’80% della forza pronta in qualsiasi momento per essere schierata in combattimento se necessario. Un”obiettivo ambizioso” la cui chiave è arrivare a un livello di prontezza al combattimento elevato.

L’annuncio degli obiettivi arriva mentre i leader degli Stati Uniti stanno camminando su una linea sottile, promettendo un impegno per la difesa di Taiwan e lavorando anche per mantenere aperta la comunicazione con Pechino per scoraggiare un conflitto più ampio.

Un elemento importante in qualsiasi conflitto Asia-Pacifico sarà la necessità di controllare i mari. Franchetti ha affermato che gli Stati Uniti possono imparare da come gli ucraini hanno utilizzato droni, attacchi aerei e imbarcazioni senza pilota a lungo raggio per limitare l’attività delle navi russe nel Mar Nero occidentale e mantenere aperto l’accesso ai porti critici.

La battaglia della Us Navy, durata mesi, con i ribelli Houthi nello Yemen ha fornito altre lezioni. All’inizio di quest’anno, la portaerei USS Dwight D. Eisenhower era di stanza nel Mar Rosso per rispondere in aiuto di Israele e per difendere le navi commerciali e militari dagli attacchi Houthi. La portaerei è tornata a casa dopo un dispiegamento di oltre otto mesi che la Marina ha detto essere stata la battaglia navale più intensa dalla Seconda guerra mondiale.

Mentre i caccia F/A-18 volavano per eliminare le armi Houthi e i cacciatorpediniere della Marina sparavano costantemente missili e usavano i cannoni di bordo per abbattere attacchi e droni in arrivo, Franchetti era a bordo del USS Mason. Ad agosto incontrò e promosse uno dei marinai addetti al controllo del fuoco del cacciatorpediniere che lavorava sul suo grande cannone completamente automatico. A differenza dei missili, molti dei droni lanciati dagli Houthi erano più complicati e difficili da colpire e abbattere, e lui è stato in grado di adattare il cannone per sconfiggerli meglio; ha portato a nuove tattiche e procedure militari formali che sono state distribuite a tutte le altre navi.

Un altro sforzo fondamentale sarà quello di migliorare lo sviluppo della Marina di sistemi e armi senza pilota e autonomi e integrarli nell’addestramento e nel combattimento. Mentre l’esercito introduce nuove tecnologie, tra cui navi di superficie senza pilota, la Marina deve assicurarsi di avere marinai addestrati che possano usarle e ripararle.

Il nuovo piano di navigazione nota che la Marina sta ora lavorando su concetti e requisiti per sistemi robotici più grandi e sulle applicazioni di intelligenza artificiale che potrebbero usare per comprendere e controllare lo spazio di battaglia.

I leader della Marina capiscono i limiti finanziari che probabilmente dovranno affrontare dal Congresso, limiti che rivali come la Cina non hanno. La Cina supera gli Stati Uniti nel numero di navi e si prevede che continuerà a farlo in futuro.

I funzionari della Marina hanno affermato che, sebbene vorrebbero una forza navale più grande, devono compensare ciò lavorando in modo più efficace con l’Esercito, l’Aeronautica, la Space Force e i Marines.

Tommaso del Passo

